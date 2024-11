Šéfová SOCDEM Jana Maláčová je opravdu Venezuela

Ona by nás skutečně přivedla ke krachu a inflaci jako někde v jižní Americe. Její šílený nápad na masivní zvyšování minimálních mezd bez ohledu na výkonnost ekonomiky je opravdu cestou do pekel.

„Střední třída musí pochopit, že když chceme, aby rostly mzdy obecně, musí se masivně navyšovat minimální mzda a platy státních zaměstnanců,“ prohlásila Maláčová v pořadu 360° CNN Prima News. Ekonomka Jana Matesová, která byla rovněž ve vysílání přítomná, to považovala za vtip a jenom výstižně podotkla: „Můžete ze sebe dělat šašíka.“

Jistě, jenomže Jana Venezuela Maláčová myslela tento nesmysl vážně. Hospodářskou prosperitu prý nastartujeme tím, že budeme masivně zvyšovat minimální mzdu. Tak to ano, to je akorát cesta k brutální inflaci a zhroucení ekonomiky. Předsedkyně SOCDEM jenom potvrdila, že se ji Venezuela říká právem. Ta by nás pod jejím vedením opravdu čekala. Mám dojem, že Jana Maláčová se rozhodla soutěžit s vrchní komunistkou Kateřinou Konečnou o co co největší populistický nesmysl ve snaze dostat rudé a sociální demokraty zpátky do sněmovny.

Inu, vlhký sen všech levičáků, že bankovek můžeme natisknout kolik chceme a nastane klondike. Anebo, že sebereme peníze těm schopným a přidáme těm a neschopným a tak dosáhneme vysněného ráje na zemi. Jenomže takto svět opravdu nefunguje.

Mzdy musí míst souvislost s hospodářskou výkoností konkrétní země. Představy, že zvýším platy a ideálně ještě snížím ceny, a bude moc dobře, jsou na úrovní populistů a ekonomických analfabetů. Stát by měl do ekonomiky zasahovat minimálně a vůbec by se neměl míchat do platů v privátním sektoru a nechat to čistě na dohodách mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Platy musí respektovat ekonomické možnosti konkrétní firmy. V žádném případě je nelze diktovat z kanceláře a navíc lidmi, kteří vůbec neví, co je to podnikání.

Mám vůči současné vládě hodně výhrad, jenomže kdyby se, nedej Bože, dostali k moci lidé jako Maláčová apod, byla by to hotová katastrofa. Už tak máme vysoké rozpočtové schodky a takové nápady by akorát vedly ke zhroucení státních financí.

