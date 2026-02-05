Šéfka komunistů odmítla humanitární pomoc a projevila se jako ubožák šířící nenávist
„Organizátoři sbírky na generátory pro Ukrajinu se pochlubili, že už vybrali přes 100 milionů korun. Nic proti tomu. Každý nechť si přispívá na co chce. Jestli je mu bližší Ukrajina než 60 tisíc českých dětí ohrožených ztrátou bydlení, plné dárcovské platformy lidí z našeho okolí se sbírkami na své nemoci, to si musí vyřešit každý sám v sobě,“ napsala na svém facebooku předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.
Není to nic jiného než stupidita kombinovaná s nenávistí. Vytýkat lidem humanitární sbírku na pomoc potřebným a spojovat ji s jiným problémem je těžké chucpe.
Jak uvedl denik.cz, Rusko po mohutných útocích na obytné čtvrti vystupňovalo útoky na ukrajinské elektrárny, a to v momentě, kdy Ukrajinu sužují tuhé mrazy a tato země čelí nejhorší energetické krizi od začátku války. Miliony lidí včetně dětí jsou v krutých mrazech bez proudu, tepla a často i pitné vody. A tato česká sbírka generátory dává Ukrajincům šanci přežít zimu. Mnohé ukrajinské děti jsou na tom vinou ruských agresorů tisíckrát hůř než jejich čeští vrstevníci.
Já jsem také do této sbírky přispěl a velmi rád. Vůbec nevím, že je tady tolik českých děti ohrožených ztrátou bydlení. Soudružka Konečná, která rozumu zřejmě moc nepobrala, by místo výtek jiným, raději měla jít příkladem a uspořádat sbírku na pomoc potřebným a rovněž na ni přispět. Peněz má jistě dost, jelikož její plat europoslankyně rozhodně není malý. Nikdo nikomu nabrání, aby přispíval na jakékoliv chvályhodné účely. Pokud tedy někomu leží na srdci osud českých dětí, údajně ohrožených ztrátou domova, tak ať jim začne pomáhat a nevyčítá druhým jinou humanitární pomoc. Navíc, pokud někdo přispěje na generátory pro Ukrajinu, neznamená to, že zároveň nepomáhá českým dětem nebo nemocným.
Já mám ovšem dojem, že komunisté spíše rádi hodují z peněz druhých nebo rovnou odmítají pomoc potřebným z ideologických důvodů. Tak jak to kdysi učinil jejich guru Vladimír Iljič Lenin na začátku 90 let 19. století, kdy carské Rusko zasáhl rozsáhlý hladomor. On tenkrát na svém statku zděděném po otci zakázal pomoc hladovějícím se zdůvodněním, že by to oddálilo revoluci proti utiskovatelským třídám.
V každém případě vrchní komunistka Konečná těžce ujela, když vyčetla humanitární pomoc potřebným lidem. Ještě bych soudružce připomněl jednu důležitou věc, když v roce 2002 zasáhly ČR ničivé podvodně, také nám pomáhaly jiné země, například Německo.
Zdroje:
Ohromná solidarita Čechů s Ukrajinci. Generátory jim dávají šanci přežít zimu - Deník.cz
Lenin (Kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin?), Jiří Hanuš, Radomír Vlček a kol., nakladatelství CDK, Brno 2013
Jan Ziegler
