Ruští vrazi odsoudili českou hrdinku na 13 let do vězení
Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny. Státní tisková agentura TASS to uvedla s odvoláním na sdělení vyšetřovacího výboru, který v Rusku plní úlohu federálního úřadu pro vyšetřování nejzávažnější kriminality. Tolik zpráva na iDNES.cz.
Pro skutečné české vlastence je to hrdinka, která bojovala na straně napadeného proti útočníkovi, pro proruské zrádce a kolaboranty zločinec. Ovšem nic překvapivého, i za protektorátu se u nás vyskytovali kolaboranti a konfidenti gestapa. Emanuelové Moravcové byli tenkrát a jsou i nyní. Kreatury jim podobné nyní místo hitlerovského Německa kopou za putinovské Rusko vykazující rysy nacistického režimu. Viz agrese proti sousedním zemím, záměrné masakrování civilistů, likvidace opozice včetně vražd a existence koncentračních táborů, to všechno jsou shodné charakteristiky nacistického Německá a putinovského Ruska.
Jak rozsudek, tak mezinárodní zatykač, jsou nelegitimní a velká většina zemí světa jej nebude respektovat. Ruské mezinárodní zatykače jsou v podstatě bezcenné cáry papíru. Soudní verdikt je neplatný už z toho důvodu, že byla odsouzena jakýmsi nelegálním doněckým soudem. Ruské „soudy“ a prokuratury v Doněcku jsou nezákonné už z toho důvodu, že sídlí na okupovaném území, protože Doněcká oblast je z hlediska mezinárodního práva součástí Ukrajiny a tudíž verdikty zdejších „soudů“ jsou neplatné. Nehledě k tomu, že v Rusku neexistuje nezávislá justice a lidé v něm nemají právo na spravedlivý proces.
Ta žena odešla dobrovolně bojovat do zahraničí ve prospěch napadené země, pomoci oběti proti násilníkovi a proto si zaslouží naši úctu. Pro mne je stejnou hrdinkou jako ti, kteří před desítkami let odcházeli do zahraničí bojovat proti německému nacismu jako letci v Anglii nebo vojáci Svobodovy armády na východní frontě.
Doufám také, že jí prezident republiky Petr Pavel udělí vysoké státní vyznamenání. Řád Bílého lva by jí určitě slušel.
Češka dostala v Rusku v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině - iDNES.cz
Jan Ziegler
Na protižidovských pogromech v roce 1939 se výrazně podíleli i Češi
V moravské metropoli došlo za protektorátu k nejhorším antisemitským výtržnostem, na kterých se podíleli i čeští fašisté a stály i lidský život. Ti společně s německými nacisty napadali chodce a organizovali další násilnosti.
Jan Ziegler
Komunismus lže, plodí teror a je pokrytecký, kapitalismus je alespoň upřímný
Marxovo učení je nereálné, odporuje lidské přirozenosti a nutně končí brutalitou s masovými vraždami. Dobře to vystihl v knize Farma zvířat George Orwell, kdy kapitalistické farmáře vyměnila daleko krutější komunistická prasata.
Jan Ziegler
Generál Prchala bojoval s rudými i hnědými, aby se stal obětí Benešovy nenávisti
Jako jediný z důstojníků v nejvyšší armádní hodnosti bojoval v březnu 1939 za Československo. Armádní generál Lev Prchala bránil Zakarpatskou Ukrajinu proti maďarským agresorům. Po válce byl „za odměnu“ degradován.
Jan Ziegler
Lidé musí za zdraví platit mnohem víc, 500 korun za pohotovost je přiměřenou sumou
Řada lidí si plete pohotovost s ordinací praktického lékaře a sanitku s taxislužbou. Zdravotníci proto důrazně volají po razantním zvednutí poplatku za pohotovost. Nová Babišova vláda to však neřeší.
Jan Ziegler
Skandál! Šéfová Trikolory Majerová vyhrožuje soudcům svlékáním z talárů
Jako by návrat do neblahých padesátých let. Soudci by měli podle Trikolory, která kandidovala ve sněmovních volbách s SPD soudit podle přání mocných, jinak by měli být trestání. Takové postoje ohrožují demokracii v ČR.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Převrátil auto na střechu, mrtvý byl již před příjezdem záchranářů
Na silnici mezi Dubňany a Ratíškovicemi na Hodonínsku zemřel v pondělí před 17. hodinou řidič...
Europoslanec ANO nenašel dost podpory, většina byla pro 90procentní klimatický cíl
Europoslanci z výboru pro životní prostředí (ENVI) podpořili klimatický cíl snížit emise o 90...
Na železničním koridoru u Přerova srazil vlak člověka, nehoda zastavila provoz
Na železničním koridoru mezi Přerovem a nedalekými Prosenicemi srazil v pondělí odpoledne osobní...
Driftoval a pak ujížděl strážníkům. Zastavil se až o stožár veřejného osvětlení
Nebezpečný řidič driftoval v Kladně na veřejném parkovišti. Zasáhli místní strážníci, na jejichž...
- Počet článků 3622
- Celková karma 19,51
- Průměrná čtenost 1722x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz