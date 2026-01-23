Ruští emigranti se shodují: Putinovské Rusko je teroristický stát, museli jsme odejít
Publicistka a překladatelka Olga Pavlova nyní žijící v České republice, napsala knihu rozhovorů s ruskými emigranty, kteří opustili svoji rodnou zemi a působí jinde v Evropě. Stěžejní motiv knihy vydané nakladatelstvím Akropolis a její název vycházejí z povídky Varlama Šalamova Jak to začalo? Ten spojuje všechny zpovídané včetně samotné autorky, se kterou vedl rozhovor Tomáš Filip.
Někteří jako Viktor Pivovarov, Jefim Fištejn nebo Luba Jurgenson odešli ze země už v éře SSSR, kdy to vůbec nebylo jednoduché. V sedmdesátých letech Sovětský svaz dovolil vystěhování Židů do Izraele a paní Jurgenson dokládá, jak mnozí začali ve svých rodokmenech hledat židovské předky. Ale i když byl člověk Židem, vycestování z totalitní komunistické země nebylo jednoduché, protože zájemci o emigraci museli překonat mnoho byrokratických překážek. Navíc v SSSR byl neoficiální státní ideologii antisemitismus a Izrael patřil k jeho nepřátelům.
Velice dobře vystihl Putinovu říši žurnalista a filolog Sergej Kuzněcov, který od roku 2013 žije v Paříži. Podle něj život v současném Rusku je to samé jako pěstovat hrozny na sopečném svahu, obojí je jaksi velmi rizikové. Podle něj také Rusko nemá budoucnost a to nejlepší, co se může stát, je jeho rozpad.
Nynější Rusko je podle samotných ruských emigrantů teroristickým státem, který zavírá umělce do na mnoho let do vězení jen kvůli tomu, že slovně nesouhlasí s agresí proti Ukrajině. Zpovídaní také vytýkají Putinovi, že dal příkaz k zpackanému zákroku v Beslanu, kde čečenští teroristé obsadili v roce 2004 základní školu a zajali několik set rukojmích z řad rodičů, žáků a učitelů, při němž bezpečnostní složky svým bezohledným zásahem přivodily smrt 330 civilistům. Putin je zde rovněž vinen z toho, že v roce 1999 nařídil tajné službě FSB bombové útoky proti domům v ruských městech, při nichž zahynulo více než 300 lidí, aby zdůvodnil válku proti Čečensku. Je tedy patrné, že pohádkám o tom, že ony zničené domy mají na svědomí čečenští teroristé, věří čím dál tím méně lidí.
Tato skvělá kniha sice zahrnuje převážně jen umělce a novináře, přesto však její vypovídací hodnota je daleko širší. Emigrace z SSSR i ze současného Ruska má jedno společné, zemi opouštějí převážně vzdělání lidé a Putinově říši už daly sbohem miliony Rusů, kteří ve své původní vlasti neviděli žádnou perspektivu. Neodcházejí jenom umělci, ale též vědci, IT specialisté a mnozí další odborníci.
Důvody emigrace umělců jsou jasné, oni potřebují ke své tvorbě uměleckou svobodu, která v Rusku není a umění se musí podřídit oficiální státní ideologii. Člověk si po přečtení příběhů ruských emigrantů musí položit otázku, proč tito lidé odešli ze své původní vlasti. Odpověď není složitá. Rusko které zavírá do vězení nebo rovnou vraždí zástupce opozice a mnohaletá vězení hrozí jeho obyvatelům za banality, není dobrým místem k životu. Kdyby bylo, tak by z něj logicky asi miliony lidí neemigrovaly.
Reprint obálky knihy zveřejněn se souhlasem pro účely tohoto blogu.
Jak to začalo
(rozhovory s ruskými emigranty)
Olga Pavlova
vydal Tomáš Filip – Akropolis
Praha 2025
Jan Ziegler
Stalin nechal popravovat vlastní zajaté vojáky, v tom byl horší jak Hitler
Patřili k hlavním obětem II. světové války. Prošli neskutečným peklem a paradoxně to přitom byli vojáci vítězné strany. Jednalo se o zajatce Rudé armády, s kterými zacházeli brutálně jak nepřátelé - Němci, tak i vlastní - Sověti.
Jan Ziegler
Všeobecné volební právo ano, ale kdo chce volit, ať platí
Mnozí lidé se dožadují práv, ale nechtějí mít žádné povinnosti. Nelze si však pouze něco nárokovat bez zodpovědnosti a proto i právo volit by mělo nějak propojeno s osobní odpovědností.
Jan Ziegler
Úhradovou vyhlášku zrušme a pojišťovny ať řeší zdravotní péči přímo s poskytovateli
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch patří v nové vládě k tomu lepšímu, co v ní je, a jeho vize nejsou špatné. K nim určitě patří i návrh na zrušení tzv. úhradové vyhlášky.
Jan Ziegler
Za nehody na železnici mohou lidská selhání, ale komunisté k nim výrazně přispěli
Antonín Zápotocký neblahé paměti kdysi pohrdlivě prohlásil, že železničáře může dělat každý a výsledky se brzy dostavily. Špatná personální politika a uvolnění kázně v železniční dopravě způsobily prudký nárůst drážních nehod.
Jan Ziegler
Pomník rudoarmějce nebude obnoven, Rusko nemá právo vměšovat se do našich záležitostí
Teplice se rozhodly definitivně odstranit sochu rudoarmějce v Havlíčkových sadech, kterou loni v květnu někdo neznámý poškodil. Moskva z toho dostala hysterický záchvat a pokouší se nám diktovat, co smíme a nesmíme.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?
Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Nové Město na Moravě 2025/2026: Vytrvalostní závod dnes aktuálně jedou ženy, ale bez Davidové
Nejatraktivnější díl světového poháru v biatlonu pro českého fanouška je tady. Jeho sedmou...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části...
Metro na Floře se od února uzavře. Hlavní část rekonstrukce potrvá skoro rok
Velká rekonstrukce stanice metra Flora na lince A vstupuje do hlavní fáze. Od 1. února proto bude...
Administrativní pracovnice - evidence materiálu, Benešovsko, 40 - 42 000 Kč
MIKUPEX TRADE s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 40 000 - 42 000 Kč
- Počet článků 3666
- Celková karma 18,05
- Průměrná čtenost 1707x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz