Ruští emigranti se shodují: Putinovské Rusko je teroristický stát, museli jsme odejít

Tuto vynikající knihu Jak to začalo by si měl přečíst každý, kdo chce pochopit proč lidé utíkali z bývalého SSSR a opouštějí i současné Rusko. Není to totiž vůbec dobré místo k životu a mnohaletá vězení hrozí i za malé přestupky.

Publicistka a překladatelka Olga Pavlova nyní žijící v České republice, napsala knihu rozhovorů s ruskými emigranty, kteří opustili svoji rodnou zemi a působí jinde v Evropě. Stěžejní motiv knihy vydané nakladatelstvím Akropolis a její název vycházejí z povídky Varlama Šalamova Jak to začalo? Ten spojuje všechny zpovídané včetně samotné autorky, se kterou vedl rozhovor Tomáš Filip.

Někteří jako Viktor Pivovarov, Jefim Fištejn nebo Luba Jurgenson odešli ze země už v éře SSSR, kdy to vůbec nebylo jednoduché. V sedmdesátých letech Sovětský svaz dovolil vystěhování Židů do Izraele a paní Jurgenson dokládá, jak mnozí začali ve svých rodokmenech hledat židovské předky. Ale i když byl člověk Židem, vycestování z totalitní komunistické země nebylo jednoduché, protože zájemci o emigraci museli překonat mnoho byrokratických překážek. Navíc v SSSR byl neoficiální státní ideologii antisemitismus a Izrael patřil k jeho nepřátelům.

Velice dobře vystihl Putinovu říši žurnalista a filolog Sergej Kuzněcov, který od roku 2013 žije v Paříži. Podle něj život v současném Rusku je to samé jako pěstovat hrozny na sopečném svahu, obojí je jaksi velmi rizikové. Podle něj také Rusko nemá budoucnost a to nejlepší, co se může stát, je jeho rozpad.

Nynější Rusko je podle samotných ruských emigrantů teroristickým státem, který zavírá umělce do na mnoho let do vězení jen kvůli tomu, že slovně nesouhlasí s agresí proti Ukrajině. Zpovídaní také vytýkají Putinovi, že dal příkaz k zpackanému zákroku v Beslanu, kde čečenští teroristé obsadili v roce 2004 základní školu a zajali několik set rukojmích z řad rodičů, žáků a učitelů, při němž bezpečnostní složky svým bezohledným zásahem přivodily smrt 330 civilistům. Putin je zde rovněž vinen z toho, že v roce 1999 nařídil tajné službě FSB bombové útoky proti domům v ruských městech, při nichž zahynulo více než 300 lidí, aby zdůvodnil válku proti Čečensku. Je tedy patrné, že pohádkám o tom, že ony zničené domy mají na svědomí čečenští teroristé, věří čím dál tím méně lidí.

Tato skvělá kniha sice zahrnuje převážně jen umělce a novináře, přesto však její vypovídací hodnota je daleko širší. Emigrace z SSSR i ze současného Ruska má jedno společné, zemi opouštějí převážně vzdělání lidé a Putinově říši už daly sbohem miliony Rusů, kteří ve své původní vlasti neviděli žádnou perspektivu. Neodcházejí jenom umělci, ale též vědci, IT specialisté a mnozí další odborníci.

Důvody emigrace umělců jsou jasné, oni potřebují ke své tvorbě uměleckou svobodu, která v Rusku není a umění se musí podřídit oficiální státní ideologii. Člověk si po přečtení příběhů ruských emigrantů musí položit otázku, proč tito lidé odešli ze své původní vlasti. Odpověď není složitá. Rusko které zavírá do vězení nebo rovnou vraždí zástupce opozice a mnohaletá vězení hrozí jeho obyvatelům za banality, není dobrým místem k životu. Kdyby bylo, tak by z něj logicky asi miliony lidí neemigrovaly.

Reprint obálky knihy zveřejněn se souhlasem pro účely tohoto blogu.

Jak to začalo

(rozhovory s ruskými emigranty)

Olga Pavlova

vydal Tomáš Filip – Akropolis

Praha 2025

Autor: Jan Ziegler | pátek 23.1.2026 18:30 | karma článku: 0 | přečteno: 13x

