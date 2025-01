Rusové se vztekají kvůli hokejovému mistrovství světa juniorů

Holt, když státní správa rezignuje na vymahatelnost práva, pak se stává, že lidé si poradí jinak, připouštím, ne příliš standardními způsoby. Není to správné, jenomže často bývají k drsnějším metodám nuceni cizí neschopností.

Léčba šokem, to jsou razantní ekonomické reformy argentinského prezidenta Javiera Mileiho. Osekal dotace, snížil platy i důchody a pozitivní výsledky se dostavily.

Nejlepším sportovcem Ruska je? Přece Vladimír Putin

To není silvestrovský vtip. Šéf ruského olympijského výboru to myslel smrtelně vážně. Rusko je opravdu těžce nemocná země. To už je horší kult osobnosti než za Stalina.