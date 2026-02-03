Ruský stát jako gangster uloupil letiště Domodědovo a pod cenou prodal Putinovým blízkým
„Moskevské letiště Domodědovo změní majitele. Potom, co jej loni zabavil stát, ho teď prodává soukromým kupcům, kteří mají vazby na blízkého přítele Vladimira Putina. Investoři přitom zaplatí jen polovinu původní ceny,“ píše se na webu seznamzpravy.cz. „Dělá se to čistě kvůli tomu, že někdo chce anebo potřebuje ten či tamten majetek,“ řekl deníku New York Times Alexandr Kolyandr z Centra pro analýzu evropské politiky. Není vůbec překvapením, že tím někdo bývají lidé blízcí ruskému diktátoru Vladimíru Putinovi. Ukáží si na cizí majetek a je jejich. Takových případů jsou v celém Rusku stovky a možná i tisíce.
To ovšem není nic překvapivého ale běžný ruský postup, který už dříve popsal v a potvrdil v rozhovoru pro Forum24.cz ruský podnikatel Gregory Bubnov, jenž kvůli těmto špinavým praktikám raději přesídlil do České republiky. „Funguje to tak, že za vámi přijde Putinův kamarád a řekne, ty máš dobrý byznys, tak já si ho vezmu. Navrhne vám nějakou směšnou cenu, za kterou koupí vaši firmu. A nemáte šanci to odmítnout. Pokud to uděláte, tak si na vás vymyslí nějaký trestný čin, často to bývají podvody nebo daňové úniky. K těmto Putinovým kamarádům patří jeho oligarchové, policisté, soudci, prokurátoři a důstojníci FSB. Podnikání v Rusku je velmi nebezpečnou činností.“
Mně osobně popsalo tyto špinavé praktiky více Rusů nezávisle na sobě, kteří kvůli nim byli donuceni odejít ze své původní vlasti. Jak je patrné, mluvili pravdu a já nemám důvod jim nevěřit.
A tyto způsoby mají i další neblahé důsledky pro Ruskou federaci. Na webu lupa.cz vyšel výborný článek Rusko je technologicky zaostalá země, plány na vlastní čipy, notebooky či 5G jsou k smíchu. V něm se píše. „Rusko je zemí velkolepě promarněného potenciálu. Kdyby bylo dobře řízeno, skutečně by se mohlo stát ekonomickou velmocí po boku Spojených států, Japonska, Číny či Evropské unie. V aktuální podobě je ale velké pouze rozlohou, v hlavách svých vůdců a zřejmě velkého množství obyvatel….“
Jednou z příčin tohoto zaostávání je i neschopnost Ruska ochránit soukromé vlastnictví a neexistence nezávislé justice. „Jestliže majitel nemá jistotu, že mu jeho firma zůstane a může o ní kdykoliv přijít, tak do ní nebudete chtít tolik investovat a třeba přestanete řešit výzkum a vývoj moderních technologií,“ upozorňuje ve své knize Konec ruského světa? na neblahé ruské reálie polský spisovatel a diplomat Piotr Skwieciński. Myslím si, že skutečnost vystihl zcela přesně.
Je dobré si uvědomit, že v Rusku nevládne právo ale řídí jej kremelská mafie. Organizovaný zločin existuje v každé zemi, ale civilizované státy jej potírají a bojují s nim ze všech sil. To bylo zřejmé třeba v USA v záležitosti Al Caponeho, který nakonec skončil ve vězení za daňové úniky. V Rusku však stát přímo řídí organizovaný zločin a je jeho hlavním kmotrem. Tyto skutečnosti je třeba opakovaně zdůrazňovat pro ty, kteří z nějakého nepochopitelného důvodu velebí putinovský režim.
Zdroje:
Rusko znárodnilo a pak prodalo obří letiště. Pomáhá tak financovat válku - Seznam Zprávy
Gregory Bubnov: Ruský stát je jedna velká mafie ve... | FORUM 24
Rusko je technologicky zaostalá země, plány na vlastní čipy, notebooky či 5G jsou k smíchu - Lupa.cz
Al Capone - Životopis | FINANCNICI.CZ
Konec ruského světa?, Piotr Skwieciński, nakladatelství BOOKS & PIPES, Brno 2024
Jan Ziegler
- Počet článků 3672
- Celková karma 17,13
- Průměrná čtenost 1705x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz