Rusko zbožňováním masového vraha vykazuje rysy nacistického Německa

Putinova říše nutně potřebuje destalinizaci. Právě velebení komunistického vůdce a jeho veřejné uctívání stojí za brutalitou a násilnickým charakterem Ruska, které má i svého Mengeleho. Před Ruskem je třeba se mít na pozoru!

Stalinův kult je v Rusku na strmém vzestupu, což je děsivé a znepokojující. To je stejné, jako kdyby polovina Němců glorifikovala Hitlera. Sovětský vožď Josef Stalin a nacistický fýrer Adolf Hitler patří k nejhorším zločincům v historii lidstva. Oba prosluli masovým vyhlazováním skupin obyvatelstva a mají na svědomí životy desítek milionů lidí. V Německu je velebení předního nacisty nepředstavitelné a zakázané, v Rusku chvála komunistického lídra běžná a tolerovaná.

Ruská nezávislá sociologická agentura Levada Centr podle webu lidovky.cz zveřejnila nedávno průzkum, v němž se ruských respondentů ptala, koho považují za nejvýznamnější osobnost současnosti či v dějinách z jakékoliv země. Stalina za nejvýznamnější osobnost všech dob a národů považuje 42 procent dotázaných. Putina 31 procent dotázaných. O tři procenta méně pomyslných hlasů dostal Lenin.

Jak uvedl web seznamzpravy.cz, nedávno se obnovil Stalinův reliéf v moskevském metru. Není to však nic ojedinělého. Další a další sochy sovětského diktátora se nyní objevují v různých koutech země a díla připomínající jeho odkaz se vztyčují v okupovaných oblastech Ukrajiny. Odhalování zločinů Stalinova režimu - masové popravy, síť pracovních táborů či rozsáhlý hladomor, který si vyžádal miliony mrtvých - je tedy alespoň ve veřejném diskurzu zapomenuto. Přitom akce opozičníků, kteří protestují proti tomuto nehoráznému přepisování dějin a uctívání masového genocidního vraha. ruské úřady zakazují.

Stalin a sovětští komunisté podobně jako Hitler a němečtí nacisté neváhali využívat ke svým cílům bezohledný brutální teror. Jak uvedl Alexandr Jakovlev v knize Rusko plné křížů, počet obětí komunistických represí převážně za Stalinovy éry dosáhl počtu 20 – 25 milionu lidí.

Šíření Stalinova kultu v současném putinovském Rusku je příčinou jeho kruté nelidské povahy, kde násilí je postaveno na státní ideologii. Z toho hlediska je také nutné posuzovat i působení doktora Ilji Sorokina, který se podle webu novinky.cz podílel na nelidském týrání ukrajinských zajatců a od diskutujících pod článkem právem získal přezdívku ruský Mengele.

Kruté mučení v ruských věznicích je běžnou součástí výslechů tamních vyšetřovatelů. Už dříve jej poslal v rozhovoru se mnou Rus Sergej Kudaškin na webu Neviditelný pes. „...brutálně mě zbili, zlomili mi několik žeber, klíční kost, pořezali mi ruku... Také mě mučili elektrickým proudem, je to takový přístroj jako dynamo: Na prsty se zpravidla kolíčky připevní elektrody a potom se točí kličkou dynama, je to příšerný pocit. Ale nejhorší bylo, když mě pověsili za ruce na hák ke stropu tak, aby se chodidla dotýkala podlahy, potom mi propíchli kůži na pravé straně o trochu níže podpaží lékařskou jehlou a začali jí škrábat uvnitř po žebrech, to je peklo. Po takovém mučení jsem byl připravený se přiznat, že jsem zabil i Kennedyho.“

Současné Rusko se svými způsoby vyloučilo z civilizovaného světa. K dosažení svých cílů neváhá použít jakýkoliv teror. Začíná připomínat hitlerovské Německo kolem roku 1938 před vypuknutím II. světové války, kdy se teprve připravovalo na agresi proti okolním zemím. Nečinnost k jeho násilnickému chování přinesla obrovské lidské utrpení. Z tohoto důvodu jsou jakékoliv ústupky vůči novodobému Hitlerovi současné doby Putinovi nebezpečné a ohrožují existenci České republiky.

