Rusko se chová jako plynový a ropný gangsterský vyděrač, neobchodujme s ním

Existují důkazy o tom, že Putinova říše si bere prostřednictvím exportu jiné země jako rukojmí. Ty předložili Svobodní Rusové, kteří Evropu varují před putinovskými metodami a důrazně radí ukončit s Ruskem surovinové obchody.

Nejnověji to odneslo Rakousko, respektive společnost OMV, které Gazprom přestal minulý týden dodávat plyn. Jak uvedla ČTK, Gazprom oznámil přerušení dodávek rakouské energetické společnosti OMV počínaje sobotou. Rakouská firma pozastavila platby Gazpromu, aby získala částku, jež jí byla přiznána v arbitráži. Soud OMV přiznal odškodné v přepočtu za necelých šest miliard korun. Rakouská společnost se domáhala náhrady za nepravidelné dodávky plynu a za úplné zastavení dodávek do Německa v srpnu 2022. OMV navíc s ruskou státní společností vede několik dalších sporů. Postup Rakušanů je naprosto legitimní, když chtějí získat peníze, které jim právem náleží. Naopak skandální je chování Gazpromu, který ignoruje právoplatný soudní verdikt,

V prohlášení Svobodných Rusů je uvedeno více konkrétních příkladů, které dokazují, že Rusko se chová opakovaně jako nesolidní obchodní partner a to i dlouho před agresí proti Ukrajině. Své o tom ví například Litva, které kdysi Gazprom bezdůvodně opakovaně zvyšoval cenu až na šílených 769 dolarů za tisíc metrů krychlových plynu v roce 2013. S největší pravděpodobností to měl být trest pro tuto pobaltskou republiku za to, že si dovolila po Ruské federaci jako nástupci SSSR požadovat odškodné za okupaci v letech 1940 – 1991. Zřejmě také není náhodou, že jedno zvýšení cen plynu přišlo poté, co Litva přijala zákon zakazující komunistické symboly. Rusko tedy zneužívá dodávek surovin k politickému vydírání svých zákazníků.

Ruské státní společnosti jako Gazprom, Rosněft a další nejsou klasickými podnikatelskými subjekty, které známe ze Západu a jde jim pouze o zisk. Ty rovněž slouží Kremlu k nátlaku na odběratele a prachsprostému vydírání. Takto se nechovají seriozní obchodní partneři. Samotní Rusové nás před takovými pochybnými praktikami varují a doporučují, abychom od nevypočitatelných dodavatelů dali ruce pryč. Oni putinovské mafiánské metody dobře znají a je moudré jim naslouchat. Jenom nerozumný hlupák by chtěl obchodovat s neseriózním partnerem.

Definitivní ukončení surovinových odchodů s Ruskem by však měl být podnětem k dalším krokům, jak zajistit českou energetickou bezpečnost. Především k předhodnocení nereálného Green Dealu a odložení uzavírání uhelných elektráren na pozdější dobu, což by vzhledem k účinným odsiřovacím technologiím neměl být problém. Dále bude nutné co nejdříve postavit nové jaderné elektrárenské bloky včetně malých modulárních reaktorů.

Pomoci nám může i vláda nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, u níž je pravděpodobné, že povolí těžařské projekty, které kvůli ochraně přírody dříve zastavila Bidenova administrativa. To by mohlo vést i k rozsáhlému vývozu ropy a plynu z USA, snížení jejich cen na světových trzích a ohrožení pozice Ruska, coby „benzínky s jadernými raketami“. V každém případě existují možnosti, jak se obejít bez ruského plynu a ropy.

