Rusko pomáhá Palestincům falšovat historii a zapírat židovský původ Jeruzaléma
Základem pro tento článek je zpráva od Yoniho Raineye převzatá z druhého nejčtenějšího izraelského deníku Maariv z 26. července tohoto roku, kterou původně zveřejnil Daniel Mayer ve facebookové skupině Podporujeme Izrael.
Na první pohled to vypadá nevinně. Nedávno podepsaly Rusko a Palestinská samospráva memorandum o porozumění v archeologické spolupráci na zdigitalizování dokumentace památek. Až by se řeklo, že je to záslužná činnost.
Jenomže není. Starověké Šalamounovy tůně u Betléma (tři vodní nádrže), které sloužily jako zdroj vody pro Jeruzalém přiváděnou starověkým akvaduktem do města a na Chrámovou horu během období Druhého chrámu, a Tel el-Sultan – biblické Jericho – jsou nyní součástí ruského projektu, který osobně podporuje Putin a je definován jako Archiv afrických a islámských světových míst.
Potud ještě jakž takž v pořádku. Jenomže chybí jakákoliv zmínka o židovsko-biblickém původu těchto míst. Jinými slovy, ruské vědecké instituce pomáhají Palestinské samosprávě falšovat historii nejvýznamnějších židovských lokalit v Izraeli a uvádějí je pouze coby arabsko-muslimské dědictví. Přitom je to nehorázná lež, Židé byli v Izraeli daleko dřív než Arabové a král Šalamoun patřil k jejich nejvýznamnějším panovníkům.
Daleko vstřícněji se k Židům chová Ukrajina, která vede válku s Ruskem přežití. Ukrajinské Ministerstvo školství schválilo novou učebnici světových dějin pro střední školy, v níž se představuje Jeruzalém jako hlavní město Izraele a předchozích židovských království, popisuje sionistický boj za vznik židovského státu a hrdě poznamenává, že čtvrtá izraelská premiérka Golda Meirová se narodila v Kyjevě. Dále se v knize píše o izraelsko-arabských válkách v duchu pochopení a uznání pro Židovský stát. Velká kapitola je věnována masakru ze 7. října a zločinům Hamásu, včetně zneužívání civilistů z Gazy jako lidských štítů a krádeže humanitární pomoci k vybudování teroristické infrastruktury.
V takovém případě ani nepřekvapuje, že v květnu 2017 byla Ukrajina jednou s pouhých 10 zemí, které hlasovaly proti rezoluci UNESCO popírající spojení Izraele s Jeruzalémem, a v prosinci 2018 hlasovala pro odsouzení Hamásu v OSN, zatímco Rusko v obou případech hlasovalo proti Izraeli.
Trvalé palestinské popírání židovské minulosti Jeruzaléma a v dalších místech Židovského státu je nehoráznou lží a popíráním historické pravdy. Pravdou je, že města jako Betlém či Jericho mají židovský původ a Arabové, k nimž patří i současní Palestinci, dobyli území současného Izraele až v polovině 7. století. Předcházející staletí však existovalo v této oblasti židovské osídlení s kvetoucí vyspělou judaistickou kulturou.
Snahy velké části Arabů a dalších muslimů zapírat tuto pravdu mají jediný cíl, zničení Izraele a vyhnání Židů z tohoto území. Je hodně smutné, že Rusko v tom islamistickým radikálům zdatně sekunduje.
Zajímavé jsou také výsledky výzkumů veřejného mínění. Podle průzkumu Mezinárodního institutu sociologie v Kyjevě činila v roce 2023 podpora Izraeli na Ukrajině 69 %, zatímco s palestinskou stranou sympatizovalo pouhých 1 % respondentů. Přitom v Rusku je trend zcela opačný: Izrael podporuje jen kolem 6 % obyvatel, zatímco Palestinci mají podporu asi 21 % obyvatel.
Důvodem je nejspíš paralela mezi Ukrajinou a Izraelem. Ukrajina, která bojuje sama proti sousednímu většímu a silnějšímu agresorovi mívá pocit, že svět není vždy na její straně, a vnímá izraelský zápas o přežití v nepřátelském prostředí jako skvělý vzor pro sebe. Kreml naopak hledá v regionu spojence s cílem oslabit Izrael a Západ. To dokazuje fakt, že Rusko úzce spolupracuje s Íránem vedeným muslimskými fanatiky, kteří se netají záměrem zlikvidovat stát Izrael a zatlačit Židy do moře.
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