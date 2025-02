Rusko jako islámský stát, mlácení žen je podle patriarchy Kirilla v pořádku

Ženy jsou v Rusku podřadné bytosti a domácí násilí je v něm na prudkém vzestupu. Jeho obětí se stalo už na 16 milionů ruských žen. Ruská pravoslavná církev přitom zabránila přijetí zákona, který by oběti chránil.

To bych netušil, že mezi tradiční ruské hodnoty patří brutální násilí na ženách. Ovšem pro patriarchu moskevského a celé Rusi Kirilla, podle Wikipedie též agenta sovětské KGB s krycím jménem Michajlov, a metropolitu Tichona zřejmě ano. Jinak si nelze vysvětlit, že tato povedená dvojice zabránila přijetí zákona, který by v Rusku chránil oběti domácího násilí. Dokonce proti němu intervenovala u samotného Vladimíra Putina, jenž obratem nařídil tento zákon již projednávaný ve Státní dumě neschválit. To popisuje ruský nezávislý web Verstka.

Jedna z obětí domácího násilí byla ochotna promluvit o tom, co zažívá, anonymně na kameru. Českým čtenářům přiblížil její osud web seznamzpravy.cz „Zlomil mi několik žeber, zkroutil mi ruce a způsobil mnoho modřin… a také mě mlátil do hlavy,“ popisuje. Žena tvrdí, že ji policie nedokáže před manželem ochránit. „Ani přítomnost dvouměsíčního dítěte ho nezastavila. Chtěl ho uškrtit.“ Policie v Rusku ubohým bitým ženám nepomůže. Násilníkovi dá maximálně pokutu 100 dolarů a jede pryč. Na rozdíl od České republiky a jiných civilizovaných jej nemůže vykázat. Takže tyrani si dělají co chtějí a v mnoha případech končí domácí násilí i vraždou.

Velmi dobře popsala situaci ve své rodné zemi Ruska Jekatěrina Kanakova v komentáři na webu Forum24.cz. Podle Konsorcia ženských nevládních organizací byly téměř dvě třetiny (61 %) žen zabitých v Rusku v roce 2018 oběťmi domácího násilí. Pozor, to bylo v roce 2018! A co teprve v roce 2025, až se z války vrátí „hrdinové“, kteří cítí svou beztrestnost a jistotu, že zabíjení jim dává privilegia. Svými činy a výroky staví moskevský patriarcha Kirill ruské ženy na úroveň domácích zvířat, a zároveň vyzývá muže, aby šli na Ukrajinu a zabíjeli, protože Bůh to tak chce. Kněží tak nejen nutí ženy k „trpělivosti“, ale také bez ptaní rozhodují o tom, co dělat s jejich těly.

Ruská pravoslavní církev preferuje tzv. mužský stát a bití žen spojené s domácím násilím považuje za tradiční ruskou hodnotu. A evidentně ji v tom podporuje i současný kremelský diktátor. Ženy jsou v jejich pojetí stejně jako u islamistů bezprávné bytosti, které musí držet ústa a krok. Ruský web mk.ru to popsal takto. Chcete zvýšit porodnost v Rusku? Nestačí se jen vrátit k tradičnímu způsobu života. Je také nutné odebrat všechna práva, která ženy získaly za posledních sto let. Musíme vyloučit ženy z ekonomiky. Dát je domů, připravit je o možnost rozhodovat o své budoucnosti, omezit jejich vzdělání a výdělky, zajistit, aby neměli kam jít, než se oženit...Ruská pravoslavná církev je toho názoru, že ženy musí automaticky rodit děti a nemají právo rozhodovat o tom, kolik jich budou mít. Také jej jejich povinností trpělivě snášet mlácení od svého druha. Co mně to jen připomíná? Už vím, Tálibán, islámský stát apod.

Zdroje:

