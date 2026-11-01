Ruské „vítězství“ se drolí, je třeba zabránit účastí Rusů na hokejových šampionátech
Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl, že ruské týmy se mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů pořádaných mezinárodní hokejovou federací IIHF. Nutno dodat, že členové arbitrážní komise nerozhodovali o ruské agresi proti Ukrajině, ale čistě o právním hledisku vyloučení ruských hokejistů. Neměli bychom však pominout fakt, že Rusko běžně výroky mezinárodních soudů a arbitráží ignoruje, pokud je poraženou stranou, jak zdůraznil web seznamzpravy.cz.
Nicméně je tu ještě morální rozměr celé záležitosti a ruští sportovci by neměli po dobu trvání agrese proti Ukrajině a okupaci jejího území startovat v mezinárodních soutěžích. Jsem rád, že to tak chápou i představitelé klíčových hokejových svazů Česka, Švédska, Finska nebo Lotyšska, kteří zvažují i radikální řešení včetně bojkotu mistrovství světa. Tuto možnost připustil i prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik.
ČSLH pak přijal podle webu hokej.cz toto prohlášení. Český svaz ledního hokeje je velice nepříjemně překvapen rozhodnutím Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) týkající se možnosti Ruské hokejové federace se účastnit šampionátů IIHF v roce 2027. Rozhodnutí CAS nyní podrobně analyzujeme, stejně jako jeho praktické a právní důsledky. Samotné rozhodnutí CAS však automaticky nemění dosavadní postoj Českého hokeje k účasti ruských národních týmů ani český právní a institucionální rámec. „Dosavadní postoj Českého hokeje se rozhodnutím CAS nemění. Nesouhlasíme s účastí Ruska na turnajích IIHF během válečné agrese na Ukrajině,“ doplnil generální sekretář Českého hokeje Jan Černý.
Německý hokejový svaz už dokonce připustil, že pokud by Rusové měli startovat na mistrovství světa v Německu v příštím roce, nevyloučil možnost, že se vzdá jeho pořadatelství.
Ještě dále zašli Kanaďané, kteří rovnou odmítli start ruské hokejové reprezentace do 20 let na mistrovství světa, které se má konat na přelomu letošního a příštího roku právě v zemi javorového listu, s tím, že udělají všechno proto, aby mladá sborná zůstala doma. Vážně zvažují i možnost, že by Rusové nedostali kanadská vstupní víza. Mluvčí ruského ministerstva Marija Zacharovová pak neudržela nervy na uzdě a podle webu denik.cz uvedla: „Nacistická politika kanadské elity probíhá již celá desetiletí.“ Jinak řečeno – pokud někdo pochybuje o tom, že účast Ruska na hokejovém MS je správná a vůbec nezastává ruská stanoviska, je zkrátka a dobře nacista. Hezky to vypovídá o ruském pohledu na svět. Nejde přitom o ojedinělý postoj. „Hned jsem říkal, že proti nám budou kout pikle,“ prohlásil pro Sovětskij Sport dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov – ten samý člověk, který nadával českým a dalším hokejistům do špinavých prasat a smradlavých skunků. Přitom takové vulgární nadávky nejsou na ruské straně vůbec ojedinělé.
Pokud jde o bojkot zemí, jako ČR, Švédsko, Finsko, Německo, Lotyšsko a další, pak by se mohl světový šampionát rovnou zrušit. Není třeba se také bát následků, cestu nám ukázalo Polsko ve volejbale. Jak připomněl idnes.cz, ruským týmům dokonce mělo být bez předchozí kvalifikace umožněno startovat přímo na mistrovství světa 2027. Jenomže mužský světový šampionát bude hostit Polsko. A jeho funkcionáři a politici dali najevo: „Rozhodnutí FIVB nebudeme respektovat. Ruským sportovcům neudělíme potřebná víza pro vstup do země.“ Rusko reagovalo gestem, že se ze šampionátu vzápětí „dobrovolně odhlásilo“. Jako důvod uvedlo strach o bezpečí svých hráčů. Velmi správně, tak se na Rusko musí. A možná kremelská říše nakonec raději odhlásí svoje týmy i z hokejových soutěží. Koneckonců ruská účast na jakýchkoliv hokejových šampionátech je vysokým bezpečnostním rizikem, který by pro pořadatelské země znamenal enormní zvýšení finančních nákladů. A to se týká i lednového mistrovství světa hokejistek do 18 let v Ostravě. Jak dále přesvědčivě uvádí oscarový dokumentární film pan Nikdo proti Putinovi, ruská mládež už od základních škol je ideologicky indoktrinována v duchu ruského šovinismu a vedena k nenávisti vůči západním zemím včetně České republiky.
Podle anket na českých webech pak většina, zhruba tři čtvrtiny Čechů, nesouhlasí s verdiktem CAS a podporuje protesty proti ruské účasti v hokejových šampionátech včetně bojkotů. Na webu novinky.cz pak 89,6% se zatím necelých pěti tisíc hlasujících souhlasilo s tím, že Německo by se v případě ruské účasti mělo vzdát pořadatelství hokejového mistrovství světa.
Na druhé straně jsou i Rusové včetně ruských sportovců, kteří účast své země v mezinárodních soutěžích odmítají, právě kvůli její agresivní a zločinné politice. Takových je třeba si vážit stejně jako německých antinacistů, kteří se dokázali vzepřít Hitlerovi.
Jak přistupovat, k ruským sportovcům, pokud se se s nimi Češi přece jen střetnout, nám podle webu iDNES.cz ukázala česká paralympijská hvězda Simona Bubeníčková, která se na letošních zimních paralympijských hrách připojila k odporu sportovců proti účasti válečného agresora Ruska. Ta se po závodě na 10 kilometrů klasickou technikou v běhu na lyžích se odmítla vyfotit s vítěznou Ruskou Anastasjou Bagiianovou. Podobně by se mohli v krajním případě zachovat i hokejisté, kteří by ruské soupeře ignorovali a po zápase jim nepodali ruce. Uvědomme si, že většina ruských sportovců s dobyvačnou ruskou válku proti Ukrajině souhlasí.
Zdroje:
Kanada je plná fašistů. Radost Rusů se vytrácí, nikde je nechtějí – Deník.cz
Německo by se kvůli návratu ruských hokejistů mohlo vzdát pořadatelství světového šampionátu - Novinky
Český hokej reaguje na rozhodnutí CAS o návratu Ruska do mezinárodního hokeje | Hokej.cz - web českého hokeje
Rusko uspělo u arbitráže a vrací se do mezinárodního hokeje | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
https://www.idnes.cz/sport/ostatni/rusko-navrat-do-volejbalovych-soutezi.A260807_112518_sporty_tm2
Česká hvězda se na paralympiádě odmítla fotit s Ruskou, ne slyšeli i novináři. Výbor analyzuje… | iSport.cz
Rusko chystá zákon, který ochrání zemi před mezinárodními soudy - Seznam Zprávy
Hadamczik je v šoku, ale věří v koalici silných hokejových zemí proti Rusku - Sport.cz
Pan Nikdo proti Putinovi - iVysílání | Česká televize
Sedmihlavá saň jménem doping: Přečtěte si fakta k obří ruské aféře i přehled dalších skandálů - Aktuálně.cz
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