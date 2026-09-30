Ruské válečné zločiny na Ukrajině, míra sexuálního násilí je šokující
Pravda o ruských válečných zločinech na Ukrajině je alarmující, přičemž nyní se dostávají na veřejnost další hrůzné podrobnosti včetně nových důkazů o ruských zvěrstvech v Buči. Ze strany Rusů se podle všeho jedná o záměr, jak zastrašit statečně bránící se Ukrajince.
Za šokující označila zpráva Komise OSN pro lidská práva (UNHCR) míru sexuálního násilí ve válce na Ukrajině. Čelí mu jak váleční zajatci, tak civilisté na okupovaných územích Ukrajiny. Objevují se hromadná znásilnění, mučení i mrzačení genitálií. Nejmladší oběti byly čtyři roky, nejstarší byla 82letá žena, uvedl web novinky.cz. Drtivou většinu těchto zločinů spáchali Rusové, od vojáků, přes příslušníky federální bezpečnostní služby (FSB), federální vězeňské služby, až po federální policisty a členy Rosgvardije, Terčem sexuálního násilí ze strany Rusů se stalo 725 mužů, 151 žen, 14 dívek a dva chlapci.
Mnohá znásilnění byla podle postižených velmi brutální a často doprovázená krutým mučením. Například žena v Kyjevské oblasti popsala, že byla znásilněna dvěma vojáky, kteří napřed zastřelili jejího muže a jí hrozili, že jí zastřelí před očima jejího čtyřletého syna, pokud jim nebude po vůli.
To je ovšem jenom zlomek z ruských válečných zločinů na Ukrajině, které dosahují děsivých rozměrů včetně záměrných útoků na civilní objekty. Například v úterý odpoledne Rusové bombardovali budovu školy v severoukrajinských Sumách, na kterou svrhli čtvrttunovou bombu. Ve škole v té době byli žáci první až čtvrté třídy, naštěstí se shodou okolností žádnému z nich nic nestalo.
Ukrajinští vyšetřovatelé podle CNN Prima News také odhalili další podrobnosti ruského vraždění v Buči. Podařilo se jim identifikovat ruského vojáka, který na jaře 2022 v okupované Buči střílel jen tak pro zábavu na neozbrojené civilisty. Podle zjištění, která ve své reportáži zveřejnila stanice RFE/RL, stál za sérií vražd a útoků osmatřicetiletý Arťom Dementěv, odstřelovač 234. gardového výsadkového pluku z Pskova. Je to jen další z moha důkazů o ruské vině na masakru několik stovek civilistů v Buči.
Proto jako neskutečná drzost působí naléhání ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova na sekretariát OSN k novému vyšetřování masakru v Buči, který prý byl zinscenovaný. Velice dobře to zhodnotil na sociální síti X ukrajinský politik a ekonom Anton Heraščenko. „Představte si, že by v roce 1943 nacisté předkládali Společnosti národů důkazy o „falšování“ informací o koncentračních táborech a holokaustu a požadovali vyšetřování.“
Naprosto přesné, ruskou vinu v Buči již dokázalo nezávislé vyšetřování vedené OSN a neexistuje jediný důvod, proč by se mělo opakovat. Přesvědčivých důkazů o ruské vině na válečných zločinech v Buči je mnoho. Je to pouze jeden z mnoha zoufalých pokusů Rusů, jak odvést pozornost od vlastních zvěrstev.
Je třeba si také všimnout důležité skutečnosti. Ruské orgány skoro vůbec trestně nestíhají příslušníky vlastních ozbrojených sil za válečné zločiny spáchané na území sousedního státu. Je to zřejmě součást ruské taktiky, nechat své vojáky úmyslně a beztrestně páchat zlo a přinutit tak hrdě vzdorující Ukrajinu ke kapitulaci. Je to nejspíš záměr Kremlu zlomit za každou cenu včetně válečných zločinů ukrajinský odpor.
Když se člověk zamyslí nad tím, že Vladimír Putin s největší pravděpodobností nechal už v roce 1999 provést v Rusku bombové útoky na obytné domy, při kterých zahynulo na 300 lidí, aby měl důvod k válce s Čečnou, v níž zemřely statisíce lidí, tak to ani nepřekvapuje. Bývalý důstojník KGB je schopen všeho, i těch nejhorších ničemností.
Zdroje:
Míra znásilnění ve válce na Ukrajině je šokující, uvedla OSN. Popis zvěrstev je jen pro otrlé - Novinky
Vraždil bez varování a pro zábavu. Vyšetřovatelé identifikovali brutálního snipera z Buči - CNN Prima NEWS
Ruské letectvo shodilo čtvrttunovou bombu přímo na školu - Novinky
Na Ukrajině byly podle vyšetřovatelů OSN spáchány válečné zločiny. Ruští vojáci mučili i děti | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Anton Gerashchenko on X: „Lavrov and UN Secretary-General António Guterres discussed the war in Ukraine and its global impact. Lavrov handed over a report claiming the Bucha massacre was „staged“ and demanded that the UN Secretariat conduct a detailed investigation. Imagine if in 1943, the Nazis were https://t.co/qknq1LOSl0" / X
Vladimir Putin a ruské bombové útoky na bytové domy v roce 1999 – byl Putin zodpovědný? | Hudsonův institut
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