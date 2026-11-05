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Ruské úřady a tajné služby „zabily“ opoziční deník Nová gazeta

Jan Ziegler
„Zabili nás,“ uvedli v nadsázce redaktoři opozičního média k jeho konci. Ovšem nebyli zase tak daleko od pravdy. Někteří jejich kolegové byli zavražděni, jiní skončili za mřížemi. Tak to vypadá „svoboda projevu“ v Putinově říši.

„Devátého listopadu zhasneme světla v domě, kde jsme prožili 30 let, vypneme servery a odejdeme. Noviny už neexistují. Ruské úřady a tajné služby donutily naši redakci ukončit činnost. Více než třicet let života, sdíleného s touto zemí a jejími občany, pro nás končí na ulici - bez prostředků a pod neustálou hrozbou represí,“ uvedla podle webu ceskenoviny.cz redakce nejvýznamnějšího ruského opozičního média Nové gazety na svých webových stránkách.

Jak uvedl web seznamzpravy.cz, od nástupu Vladimira Putina k moci bylo zavražděno šest spolupracovníků Nové gazety: Igor Domnikov, Jurij Ščekočichin, Anna Politkovská, Stas Markelov, Anastasija Baburovová a Natalja Estěmirovová. A mnoho dalších bylo zbito, uvězněno či donuceno k emigraci.

Nejznámější z nich je Anna Politkovská, kterou vrazi zastřelili 7. října 2006 ve výtahu jejího moskevského domu. Skuteční strůjci této vraždy nebyli nikdy odhaleni, přestože čečenský promoskevský vůdce Ramzan Kadyrov veřejně prohlašoval, že je nepřítel a měla by být zastřelena. Ano, novinářka Politkovská byla pro mocné hrozbou. V listu Nová gazeta a jiných novinách napsala podle Wikipedie asi 500 reportáží. Kvůli faktům, která zveřejňovala – především o válce na severním Kavkaze, o postupu ruských vojsk, akcích tajných služeb, napojení tajných služeb na čečenské islamistické skupiny, ale také o zločinech čečenských povstalců – proti ní bylo vedeno 40 soudních řízení. Bývalý ruský agent FSB Alexandr Litviněnko tvrdil, že za vraždou stál přímo Vladimir Putin. To se jeví velmi pravděpodobné, protože psala o značně skandálních záležitostech škodících Kremlu. Po zkušenostech s nynějším ruským diktátorem u něj nepřekvapuje žádná špatnost. Je to člověk schopný i toho nejpodlejšího zločinu.

Tlak ruské věrchušky na likvidaci Nové gazety založené v roce 1993 byl opravdu brutální. Byly jí obstaveny účty, byla odříznuta od peněz předplatitelů, od příjmů z reklam, redakce dostala výpověď z prostor, kde více než 30 let sídlila, v dubnu 2026 byl zatčen výkonný šéfredaktor „Nové“ Oleg Roldugin (brzy ho čeká soud a hrozí mu šest let odnětí svobody). Brutální tlak se stupňoval, až noviny byly vládní mocí donuceny ukončit svoji činnost.

Pro nás je nepředstavitelné, že se takto zachází z opozicí a její zástupci jsou perzekuováni a vražděni. Tohle je současné putinovské Rusko, kde jakákoliv kritika vládnoucího režimu je rázně umlčována. Někteří kritici se pokoušejí namluvit, že na Západě je údajně totalita. Přitom bez problému hlásají takové názory a nikdo jim za ně neubližuje,. Zkuste však v Rusku říci, že Putin je darebák a vláda vede zemi ke krachu. Vězení Vás nemine, to v lepším případě, v tom horším hrozí pád z okna či jiná „nešťastná“ smrt. Osud Nové gazety je jen dalším z mnoha důkazů, že Putinovské Rusko je totalitním zločineckým státem.

Zdroje:

Novaja gazeta oznámila svůj konec, odůvodnila to tlakem ruských úřadů | ČeskéNoviny.cz

Konec. S Novou gazetou zabil Kreml i ruskou občanskou společnost - Seznam Zprávy

Нас убили. Заявление «Новой газеты»* о прекращении своей жизни — Новая газета

Anna Politkovská – Wikipedie

Autor: Jan Ziegler | čtvrtek 5.11.2026 18:12 | karma článku: 0 | přečteno: 6x
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Jan Ziegler

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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

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