Ruské rakety vraždily děti ve Lvově, putinovská zvěrstva se stupňují

Další důkaz ruského barbarství na Ukrajině. Raketový útok proti obytnému domu připravil Jaroslava Bazylevyče o ženu a tři dcery, té nejmladší bylo teprve sedm let. Západ musí reagovat rázněji než dosud.

To už nejde jen tak přehlížet. Jedná se o mimořádně odporný válečný zločin. Jak uvedly weby Seznamzpravy.cz a iDNES.cz při ruském raketovém útoku ve Lvově bylo zabito sedm lidí a zhruba čtyři desítky byly raněných. Nejhůře to odnesla rodina Jaroslava Bazylevyče. Jeho manželka Jevhenija a jejich tři dcery– Jaryna, Darija a Emilija – zemřely ve svém vlastním domě, když se pod schodištěm ukrývaly před náletem. Dívkám bylo 21, 18 a 7 let. Sám otec rodiny je vážně zraněný.

Jak uvedl web Ukrajinská pravda, nejstarší Jaryna pracovala v kanceláři Lvova – Evropské hlavní město mládeže 2025. V letech 2022-2023 byla také dobrovolnou designérkou projektu Neopalymi [lékařská iniciativa, která poskytuje bezplatnou komplexní léčbu popálenin a jizev pro všechny postižené válkou – pozn. red.). Prostřední Darija studovala na Ukrajinské katolické univerzitě. Jak uvedla její Alma mater, ve druhém ročníku programu kulturních studií byla aktivní studentkou, mentorkou v dobrovolnické laboratoři UCU a členkou Plast, národní skautské organizace Ukrajiny. Studovala v divadelním studiu různé aspekty herectví. Nejmladší Emilija byla rovněž členkou Plast.

Tato fakta vyvracejí ruské lži o tom, že cílem útoků na Ukrajině jsou výlučně vojenské objekty. Je doloženo, že ruské rakety a bomby zasahovaly nemocnice, porodnice, nákupní centra a další a umírali přitom nevinní lidé. Ve Lvově bylo zničeno na sedmdesát domů, mezi nimi i cenné historické kulturní památky. „Ve středu Evropy Rusko likviduje Ukrajince vyvražďováním celých rodin. Rusové zabíjejí naše děti, naši budoucnost,“ přesně zhodnotil útok lvovský starosta Andrij Sadovyj.

Rusko neválčí pouze s Ukrajinou, ale s celým civilizovaným světem. Jak je patrné, nezastaví se před ničím, ani před záměrnými útoky na civilisty. Kdyby se opravdu jednalo o náhody, tak zasažených objektů mohou být tak jednotky, ale ony jsou jich tisíce. Západ se už nemůže na ruská zvěrstva jenom dívat a slovně je odsuzovat. To je k ničemu, to agresora nezastraší. Myšlenka, že je možné jednat s Putinem o míru, je naivní, nebezpečná a mimo realitu. Kreml dal opakovaně najevo, že o mírová jednání ve skutečnosti nestojí. Například kladením pro Ukrajinu nesplnitelných podmínek. Myslet si, že se dá mír zachránit ústupky násilníkům, je hloupé. Oni to totiž berou jako slabost. Z II. světové války máme jasné poučení, že se to nevyplácí. A Putin s Hitlerem toho mají hodně společného!

Proto je potřeba zesílit pomoc napadené Ukrajině, dát ji všechno oč si řekne. USA nyní zvažují, že Kyjevu dodají střely JASSM a umožní jimi zasahovat cíle v ruském vnitrozemí, čemuž se dosud bránily. To je krok správným směrem. V krajním případě by bylo nutné zvážit možnost nasazení vojáků armád NATO. Vítězství Ruska na Ukrajině by totiž znamenalo ohrožení míru v Evropě. A tomu je třeba zabránit za každou cenu.

Zdroje:

