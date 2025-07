Letadlo An-24 ruské společnosti Angara s 49 lidmi na palubě letící z Chabarovska do Tyndy se zřítilo při přistání. Nikdo na palubě včetně sedmi dětí neštěstí nepřežil. Podle odborníků šlo o létající šrot.

Je smutné, když umírají děti, jak se to stalo při čtvrteční letecké havárii u města Tynda na Sibiři. Web novinky.cz však uvedl, že stroj An- 24 byl téměř padesát let starý, v špatném zanedbaném stavu a od roku 2018 měl čtyři vážné technické potíže. Musel však létat, protože Rusové nemají za tyto vraky náhradu.

To potvrzuje i odborník na ruské letectví, který jeho problémy popsal na ruském webu meduza.io. Ten mimo jiné uvedl: „Palubní výbava An-24 například nezahrnuje ani jeden počítač – kromě toho, že si pilot může vzít s sebou například navigační tablet. Pro srovnání: Airbus A320 má desítky počítačů - navigační, autopilotní, poloautomatické přiblížení. A An-24 nemá počítače, protože v 60. a 70. letech vůbec neexistovaly a létají i po 50 letech.“ Letadla typu An-24 tak musí přistávat za špatného počasí takříkajíc „naslepo a jsou často nucena opakovat přistávací manévry. Letadla An- 24 se vyrábějí od roku 1959 a současné průměrné stáří činí kolem 50 let. Jejich technický stav je hodně špatný, i kvůli zanedbané údržbě, jenomže Rusové za ně nemají náhradu a to kvůli mezinárodním sankcím.

Rusové nemohou vyřadit stará letadla z provozu, protože nová jednoduše nemají. V článku na iDNES.cz z prosince 2024 je uvedeno, že západní sankce od února 2022 zavinily prudký propad výroby nových civilních letadel v Rusku. Plán zněl 107, skutečnost však byla pouhých sedm. Jak dále uvedl novinář Libor Dvořák na webu plus.rozhlas.cz, Rusko přijde během následujících pěti let o 200 letadel, převážně boeingů a airbusů. Z jednoho prostého důvodu - západní sankce neumožňují export nových letadel do Ruska včetně náhradních dílů. Ruským opravárenským firmám tak nezbývá nic jiného než tzv. kanibalizování. To jest vybírání potřebných dílů z jedněch letadel do druhých. Tím se ovšem celkový počet letuschopných strojů neustále snižuje. A nové, jak je patrné, téměř nejsou. Příčin je víc, ruská výroba je kvůli agresi proti Ukrajině orientovaná hlavně na armádu a civilní sektor je druhořadý. Rusové také nejsou příliš úspěšní ve výrobě nových dopravních letadel a nedokážou konkurovat společnostem jako Airbus či Boeing. Důkazem toho je fakt, že ruské letecké společnosti jsou z velké části závislé na těchto západních strojích.

Stav ruského civilního letectva je tedy více než tristní a některé odborníci dokonce hovoří o krachu. Kdo je však viníkem tohoto příšerného stavu? Nikdo jiný než Putin a jeho mafiánský gang ovládající Rusko. Kreml, který nařídil vojenský vpád na Ukrajinu, je původcem současných problémů, při kterých umírají nevinní lidé včetně dětí. To on vydal rozkaz k bezdůvodné agresi proti sousední zemi, po níž následovaly sankce, jež uvrhly zemí do těžkostí.

Bez zbytečné války by nebyly ani sankce a též situace v ruském letectví by byla daleko lepší. Jak je tedy patrné, mezinárodní sankce proti Rusku fungují, a lžou ti, kteří tvrdí, že nikoliv.

Zdroje:

Souvisí havárie An-24 na Dálném východě se sankcemi? Stojí za to podle toho posuzovat stav celého ruského letectví? A stalo se riskantnější létat? Nezávislý letecký expert Meduza říká:

Letoun, který se zřítil v Rusku, byl totální šrot - Novinky

https://plus.rozhlas.cz/libor-dvorak-zapadni-sankce-a-ruske-civilni-letectvi-brzy-jim-doleta-kolem-200-9444404

Místo stovky jen sedm. Výroba civilních letadel v Rusku krachuje kvůli sankcím - iDNES.cz