Ruské domy jsou centrem nenávisti, agresivity a zla, musí se zavřít
Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) požádal v dopise ministra zahraničních věcí Petra Macinku o ukončení činnosti Ruského domu v Praze, jak o tom informoval na své webu zdechovsky.eu. K tomuto kroku už sáhlo Německo, když uzavřelo podobnou instituci v Berlíně.
Ruský dům podle Zdechovského nelze považovat pouze za běžné kulturní centrum, protože je zastoupením ruské federální agentury Rossotrudničestvo, kterou Evropská unie v roce 2022 zařadila na sankční seznam. Evropské sankce ji spojují mimo jiné s šířením kremelských narativů, propagandou a podporou ruské agrese proti Ukrajině. „Nedává mi smysl, aby měl ruský stát v centru Prahy nadále vlastní institucionální zázemí v době, kdy nás Rusko samo označuje za nepřátelský stát, vede proti Evropě hybridní operace a jeho představitelé vyhrožují i českým subjektům. Ruský dům není běžný kulturní spolek. Je napojený na státní agenturu, která je na sankčním seznamu Evropské unie. Je nejvyšší čas jeho další působení zásadně přehodnotit,“ uvedl Zdechovský.
Tento postoj sdílí ve svém komentáři na webu Forum24.cz též ruský podnikatel žijící v ČR Vitalij Ginzburg, který české straně rovněž doporučuje tento razantní krok. Poukazuje na to, že ruské domy v Evropě jsou obecně krytím pro teroristy a špiony, v rámci propagandy jsou nepřátelské vůči domovským zemím, šíří nenávist, agresi a zlo . „Ve vedení Rossotrudničestva (provozovatel ruských domů), které má šest členů, je jedním z náměstků A. K. Klesčev, kmenový zaměstnanec FSB. Z 38 členů Veřejné rady Rossotrudničestva, organizace s deklarovaně humanitárním zaměřením, je deset vysoce postavených pracovníků tajných služeb, včetně lidí se zkušenostmi ze zpravodajských struktur,“ upozorňuje Ginzburg. Ten také připomněl, že už dříve pod krytím Domu sovětsko-německého přátelství (předchůdce současných Ruských domů) působil pět let v Drážďanech jako důstojník KGB Vladimír Putin.
Publicista a bývalý ředitel Rádia Svoboda Jerfim Fištejn uvedl, že sice neví, čím se ruské domy nyní přesně zabývají, ale nepřímo na můj dotaz jeho zrušení v Praze podpořil. „Obecně platí, že čím méně problémů s putinovským Ruskem, tím lépe,“ řekl.
Ministra zahraničí Macinku lze ocenit za předvolání ruské velvyslankyně Anny Ponomarjovové, kvůli dronovému incidentu na lipském letišti, o kterém německý ministr vnitra Alexander Dobrindt uvedl, že poznatky úřadů ukazují na osoby, které jednaly z pověření ruských státních struktur, a útok podle něj odpovídá známému vzorci ruských hybridních operací v Evropě.
To ovšem podle webu Forum24.cz rozzuřilo bývalého mluvčího Klausovy vlády Ivo Strejčka, který se pustil do Petra Macinky, když prohlásil, že je v šoku nad jeho protektorátním chováním a duch Lipavského stále vznáší nad Černínským palácem. Reakce tohoto Klausova podržtašky jenom dokazuje, že ministr zahraničí si počínal v této záležitosti správně. Naopak Strejček se zachoval jako Putinův lokaj.
Petr Macinka připustil zpřísnění pohybu ruských diplomatů v ČR a uvažuje o tom podle webu irozhlas.cz i premiér Andrej Babiš. Ten také v pořadu Partie na CNN Prima News Rusko označil za hrozbu a agresora. Česko je podle něj pravděpodobně také terčem ruských kybernetických útoků. Za toto lze Babiše s Macinkou pochválit.
Rusko se k nám dlouhodobě chová nepřátelsky, viz kybernetické útoky na nemocnice, terorismus v případě muničního skladu ve Vrběticích a další. Rusko rozumí jenom síle a Ruský dům v Praze je centrem nepřátelské činnosti vůči naší vlasti. Moskvě je třeba dát jasně najevo, že jejich nepřijatelné způsoby nebudeme dále tolerovat a toto jejich zařízení jim uzavřeme. Je potřeba jim důrazně sdělit, že se jich nebojíme.
Zdroje:
Zdechovský vyzývá ministra Macinku k ukončení působení Ruského domu v Praze. Chce vypovědět desítky let starou dohodu se Sovětským svazem
Ruské domy jsou krytím pro teroristy a špiony a mě... | FORUM 24
Česko přijalo opatření v návaznosti na incidenty v Německu a situaci pozorně sleduje, uvedl Metnar - Echo24.cz
Babiš: Česko je nejspíš terčem ruské hybridní války | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
https://www.forum24.cz/protektoratni-chovani-jsem-sokovan-klausovec-vyplisnil-macinku-kvuli-rusku-jede-pry-podle-fialy
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