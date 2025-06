Ruská aktivistka dostala za pomáhání ukrajinským uprchlíkům 22 let vězení

V Belgorodské oblasti u hranic s Ukrajinou pomáhala uprchlíkům ze sousední země. Nadin Gejslerová za to dostala od ruského soudu více než dvacet let vězení. To je ten ruský ráj, který nám SPD a komunisté ze Stačilo dávají vzor.

Jak uvedl iDNES.cz, Nadin Gejslerová, vlastním jménem Naděžda Rossinská, se po začátku ruské invaze na Ukrajinu zapojila do iniciativy nazvané Armáda krásek, která pomáhala ukrajinským běžencům. Mladou ženu zadrželi loni v únoru v Belgorodě a zpočátku ji obvinili z veřejného nabádání k provádění činnosti vedoucí proti bezpečnosti státu. Následovalo to, co je v putinovském zločineckém Rusku běžné, vykonstruovaný proces a nelítostný verdikt, který ji poslal na dlouholetý pobyt za mřížemi. Nepomohlo ani to, že ve vazbě se u Gejslerové projevily vážné zdravotní problémy. Jde o tachykardii, potíže se zrakem, ostré bolesti hlavy a slabost, kvůli které nemůže stát. Jedná se o typický ruský justiční zločin. Na 22 let se posílají do vězení vrazi a nikoliv nevinné ženy, které pomáhají uprchlíkům před válečnými hrůzami, jež Putinova říše navíc bezdůvodně rozpoutala. V mafiánském a zločineckém Rusku jaksi neexistují nezávislé soudy, tam padají rozsudky na rozkazy z Kremlu. Nacisté kdysi trestali napomáhání Židům, Rusové nyní posílají lidi do basy za pomoc Ukrajincům. Pravda, už za to není gilotina či popravčí četa jako za Hiltlera, pouze přes dvacet let pobytu v ruských gulazích. Rusko je totalitním státem, který vykazuje jasné známky fašismu - nedotknutelný vůdce a neexistence skutečné opozice. Její představitele ruská moc vraždí a brutálně pronásleduje. Je ovšem pozoruhodné, že Rusko s takovými metodami má sympatie jistých českých politických stran, například tomiokamurovské SPD a KSČM schovávající se za obskurní partu Stačilo. Mám obavy, že tyto pochybné bandy by rády rusácký teror zavedly i v České republice. Koneckonců komunisté s tím mají své zkušenosti. https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/belgorod-ukrajina-nadin-gejslerova-vezeni-22-let-soud.A250620_120052_zahranicni_ikul