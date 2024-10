Rus Bocharov: Moje máma bere důchod čtyři tisíce korun měsíčně!

To je pádná odpověď těm, kteří tvrdí, jak je v Rusku skvěle. Když ovšem hlásám, jaké jsou tam ceny, tak je nutno dodat, že platy jsou mizerné. Pak se nelze divit, že v Rusku se rozmohly velké máslové loupeže i za použití zbraní.

Běžné platy v Rusku mimo centra, jako jsou Moskva nebo Sankt Petěrburg, činí v přepočtu kolem osmi tisíc korun měsíčně, uvedl už dříve Rus Anton Bocharov, který žije a pracuje v ČR, v rozhovoru, jenž jsem už dříve zveřejnil na blogu iDNES.cz. Jeho máma žijící v městě Ivanovo vzdáleného 300km od Moskvy bere za celoživotní desítky let trvající dřinu důchod v přepočtu kolem 4000 Kč měsíčně, což je v Rusku běžné. Žádná sláva.

Všechno souvisí se vším, a tak se nelze divit tomu, že když nyní v Rusku prudce vzrostly ceny másla, tak se tam krade ve velkém, jak uvádí web ctidoma.cz. A někdy z toho bývá i pořádné akční drama. V jednom z tamních supermarketů Pjateročka se podle informací ruského serveru Meduza pokusili dva muži uloupit celkem 25 balení másla. Podle záznamů z bezpečnostních kamer si je měli nenápadně strkat do batohu a do kapes, dokud je nepřistihla zaměstnankyně marketu. Ta se je pokoušela konfrontovat, ale muži na ni zaútočili pěstmi, a dokonce ji ohrožovali nožem. Nakonec z marketu utekli. Policie je zadržela o několik hodin později, za ozbrojené přepadení jim hrozí až 10 let vězení.

Cena za kostku másla v Rusku průměrně v přepočtu 46 korun se na naše poměry může zdát nízká, jsou tu ale dvě ale. To první, ruské kostky másla váží pouze 180 gramů oproti naším běžným 250 gramům, to druhé, už zmíněné výše ruských platů, které jsou proti českým podstatně nižší. Takže v regálech bývají vystaveny pouhé obaly a samotný produkt se vydává až na pokladně.

A to je další pádná odpověď na bludy páně Meduly, které publikoval na blogu iDNES.cz. Panu Bocharovovi stačily dvě věty, máma bere důchod čtyři tisíce korun měsíčně, lidé si běžně vydělají kolem osmi tisíc korun měsíčně. Oficiální výše ruských platů a důchodů nelze brát vážně, jsou zkreslovány Moskvou, Sankt Petěrburgem a některými bohatšími regiony, kde se těží nerostné suroviny, Z další, ruské oficiální statistiky bývají zkreslené a lze je brát vážně asi jako věštění kartářky. Samotné ceny a stejně tak výše pouhých platů nemají vypovídající hodnotu. Je potřeba porovnávat obojí, když chci mít přehled.

Teď z vlastní zkušenosti, prodloužený víkend jsem s partnerkou a jejím synem strávil na Šumavě. Jeden den jsme vyrazili na výlet do Německa, kde si dali oběd v takové útulné stylové bavorské hospůdce. Pivo tam stálo v přepočtu zhruba 150 korun za půl litr, vepřo, knedlo, zelo asi 430 korun. Mě by ale fakt nepadlo vykládat, jací ti Němci jsou chudáci, když tam mají tak drahé hospody.

