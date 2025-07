Rudý vidlák Sterzik podporuje násilníky, je to neúspěšný a zakomplexovaný člověk

Šéf hnutí Stačilo v němž dominuje KSČM se sice ohání zájmy pracujících, ve skutečnosti mu však zřejmě jde pouze o peníze, které se snaží získat za každou cenu. Vidlák se také kdysi neúspěšně pokoušel prodávat jurty.

Daniel Sterzik alias vidlák nemá dobrou pověst ani mezi evangelíky v Miroslavi, kam se do tohoto města na Znojemsku přiženil ze Sokolova. V okruhu zdejšího sboru Českobratrské církve evangelické, jehož byl členem, se jeho současná činnost hodnotí jako šok. „Je to pro mne zklamání až zděšení, nedokáží pochopit to, co v současnosti dělá,“ prozradil mi dobře informovaný zdroj, který si nepřál být jmenován. Podle něj se tím jeho rodina, hlavně tchán a tchyně trápí, jenomže je to manžel jejich dcery, se kterou má pět dětí. Komentovat měl také dění v Miroslavi, o kterém nic nevěděl, a vyloženě přitom prý lhal. „U miroslavských evangelíků má nulovou podporu, a řekl bych, že i většina místních ho nemusí. Už také není členem zdejšího sboru a ani církve,“ míní dále zdroj.

To že si Vidlák s pravdou moc hlavu neláme, dokazují i jim šířené dezinformace o tom, že prý pracovníci ČEZu budou na jižní Moravě hromadně odpojovat lidem elektřinu. Stejně tak evidentně nezná fakta a hlásá nesmysly o Ukrajině, kde stojí na straně ruských agresorů vraždících ženy a děti a nedělá mu problém vyhrožovat lidem, kteří pomáhají Ukrajincům.

Vidlák se rád zaštiťuje pracujícími a tvrdí, že hájí jejich zájmy. Ve skutečnosti to však vypadá, že mu se mu zřejmě nedaří a potřebuje se nějak zajistit. Na webu seznamzpravy.cz uvedl, že jako soukromý zemědělec hospodaří na tisíci metrech čtverečních, což činí 0,1 hektaru a na uživení to zřejmě moc není. Proto asi hledá nějaký jiný dobře placený džob a takové poslanecké křeslo by jistě nebylo k zahození. Při jednáních o vstup SOCDEM na kandidátku Stačilo, hlásal, že Maláčová, Zaorálek a další, pokud chtějí být na volitelných místech, musí za ně zaplatit.

Stačilo se pohybuje kolem pěti procent volebních preferencí a reálně tak hrozí, že se nedostane do Poslanecké sněmovny. Nehledě k tomu, že toto hnutí je podvodem na voličích, protože ve skutečnosti se jedná o koalici, která by ke zvolení potřebovala minimálně 11% hlasů. Jenomže to by byl konec Stačilo.

To, že vidlák se evidentně bojí nezvolení, dokazuje i fakt, že ke spolupráci účelově oslovil hnutí Přísaha, která je programově úplně někde jinde. Jeho předseda Robert Šlachta se v této situaci zachoval velmi rozumně, za což ho oceňuji, když tuto spolupráci vyloučil s tím, že v zahraniční politice jsou programy Přísahy a Stačilo zcela odlišné, jelikož Přísaha je pro setrvání ČR v Severoatlantické alianci a Evropské unii.

Vidlákovo zoufalství potvrzuje i fakt, že žebrá o peníze na volební kampaň pro Stačilo, kde může, ovšem moc se mu to nedaří. .

Před lety se Daniel Sterzik snažil v televizním pořadu Den D přesvědčit podnikatelskou porotu, aby mu přispěla na jeho nápad vyrábět moderní jurty, prý snadno přemístitelné a efektivní bydlení. Porotci včetně Tomia Okamury se mu vysmáli, žádné peníze od nich nedostal a odešel s ostudou. Bývalá ministryně informací Dana Bérová k tomu ironicky podotkla, „že bychom se vrátili ke kočovnému způsobu života.“ Je docela úsměvná představa, že by se takový člověk dostal do parlamentu, i když komických figurek je už tam i nyní dost.

Na druhé straně on zase tak neškodný není, když neváhá zastrašovat lidi s jinými názory kriminálem. Naštěstí o vině či nevině nerozhodují v demokratických zemích vidláci a samozvané uliční výbory, nýbrž nezávislé soudy.

