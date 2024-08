Řítí se Slovensko do chaosu a diktatury?

Slováci jsou jediní, kdo mohou rozhodovat o osudu Slovenska, protože je to jejich země. Dějí se tam však hrozné věci. Útočí se na svobodu shromažďování na nezávislou kulturu, a z vězení se dostávají pochybní prokurátoři.

Nedivím se tomu, že lidé na Slovensku protestují proti současné vládě premiéra Roberta Fica, která se jeví jako ohrožení svobody a demokracie v zemi. Je prostě nehorázné, když je opozice zastrašována kvůli svému nezadatelnému právu pořádat demonstrace proti vládním krokům se kterými nesouhlasí.

Premiér Fico zneužil protivládní protesty k zastrašování lidí s tím, že prý dojde k dalšímu atentátu na člena vládní koalice a jakmile se tak stane, nebude bránit svým příznivcům v průchodu hněvu. Čili veřejně vyhrožuje svým oponentům pouličním násilím. Je vidět, že bývalý komunista Fico zůstal v zajetí svých představ třídního boje a rudou má zažranou až do morku kostí.

Neumím si představit, kdyby u nás premiér Petr Fiala takto začal vyhrožovat účastníkům protivládních demonstrací. To by bylo řevu o útoku na svobodu projevu a svobodu shromažďování! Ale jestliže to dělají „našilidi“, tak je to v pořádku. A že protivládní slovenští demonstranti šíří nenávist? Tak to vážně sedí od Fica, který na akci Smeru toleroval vulgární skandování davu na adresu prezidentky Zuzany Čaputové.

Otřesný je také případ, v němž ministr spravedlnosti Boris Susko (za stranu Smer Roberta Fica) umožnil pustit na svobodu bývalého speciálního prokurátora Dušana Kováčika pravomocně odsouzeného za přijetí úplatku na osm let za mříže. Kováčik je známý tím, že ve všech asi 60 případech závažných kauz nepodal obžalobu. V tom má nejspíš světové prvenství. To vážně neukazuje na státního zástupce, ale na vrcholového spolupracovníka mafie. Na Slovensku jsou rovněž likvidovány policejní útvary a oddělení speciální prokuratury mající v kompetenci boj proti korupci. Tolerance k mafiánským praktikám za předchozí Ficovy vlády přinesla svůj výsledek – vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové.

Působení slovenské ministryně kultury tedy spíše nekultury Martiny Šimkovičové, která řídí resort jemuž absolutně nerozumí, je velmi tragické. Ta podle komentáře Ondřeje Konráda pro irozhlas.cz proslula perlami typu: „Kultura slovenského lidu má být slovenská a žádná jiná. Respekt vůči jiným kulturám neznamená jejich smíchávání s tou slovenskou“, hodlá zabránit „progresivní normalizaci“ a naopak touží po „návratu k normálnosti“. To je myšlení na úrovni talibanu a íránských ajatolláhů. Už jenom čekám, až na Slovensku začnou s obrazoborectvím. Mám výhrady vůči některým českým ministrům, ale tato hrůza je překonává. Už ani nepřekvapuje, že státní tajemník jejího ministerstva Lukáš Machala, člen Slovenské národní strany (SNS), má problémy s kulatostí země, protože prý nebyl ve vesmíru a nemůže to dokázat.

Zdá se, že SNS je opravdu mimořádný intelektuální výkvět Slovenska. Tak její člen a nynější náměstek ministra životního prostředí Štefan Kuffa na závěr mše v Trnavě vyzval biskupy a další církevní hodnostáře k intronizaci Ježíše Krista, který se měl stát králem Slovenska. Svatý Cyril a Metoděj podle něj byli slovenští diplomaté a tuto neděli se opět vyznamenal, když přerušil divadelní představení Národního divadla Košice v obci Malá Franková v okresu Kežmarok. Prý se mu nelíbil perverzní film promítaný v rámci představení. Dočkal se mohutného odporu a nakonec měl být vyveden starostou. To je dobře, protože k takovým velkopanským manýrům, diktovat co se smí nebo nesmí hrát, mu nikdo nedal žádné právo. Samozvaní strážci morálky mají v sobě mentalitu inkvizitorů. Návštěvníci divadla uvedli, že při extempore pana náměstka pocítili strach o svobodu na Slovensku.

Nedivím se jim. Mám Slovensko rád, opakovaně prochodil Vysoké Tatry a navštívil i jiná krásná místa. Bylo by moc smutné, kdyby Slovensko ovládla diktatura. Mám takový pocit, že jistí údajní bojovníci za svobodu, kteří velebí Finovu vládu na Slovensku, ve skutečnosti chtějí svobodu zničit. Pro ně svoboda znamená to, že když vyhrají volby, tak se zmocní vlády a žádné další volby se už konat nebudou. Jako komunisté po roce 1946. Teď už budeme vládnout my a nikdo nám do toho nesmí mluvit. O tom, že Fico chce mít ze Slovenska policejní stát jsou přesvědčení i mnozí Slováci. Dokonce mají obavy, že další volby na Slovensku už nemusí být svobodné. Zastrašování opozice to dokazuje. Lidé jako on ve skutečnosti o žádnou svobodu nestojí, ale jako správní diktátoři touží po absolutním ovládnutí společnosti. Svobodou se pouze pokrytecky ohánějí.

