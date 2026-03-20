Režisér Čáp: „Dělníci jsou blbouni, kteří filmům nerozumějí a mohou mi vlézt na záda.“
Na Mezinárodním filmové festivalu pracujících ve Zlíně byl v roce 1948 uveden film režiséra Františka Čápa. Bílá tma, který zachycoval osudy partyzánské brigády během Slovenského národního povstání. Ironií osudu je, že tentýž film získal na festivalu v Mariánských Lázních cenu ministra informací za nejlepší film roku 1948. Dělnická porota jej však viděla úplně jinak. Film označila za příliš naturalistický a pesimistický. Podle ní neodpovídal radostné atmosféře budování nové socialistické společnosti. Kritici mu vytýkali patetické dialogy i příliš pomalé tempo. Tolik z článku na webu Medium.cz.
Paušální odsuzování jakékoliv skupiny lidí je špatné. I mezi dělníky se najdou vzdělaní lidé. Kdysi jsem v Brně znal jednoho zedníka, který četl Husovy spisy.
Problém je však v tom, že komunisté po puči v únoru 1948 založili kult dělnické třídy. Koneckonců za normalizace to tady řídil vyučený krejčí Vasil Bilak s poznámkou ve výučním listě „na saka nepúšťat.“ Dělníci tak měli rozhodovat o všem, i o kultuře a v padesátých letech začala éra dělnických ředitelů, které ovšem velice rychle skončila, protože se ukázalo, že dělníci opravdu nemají na to, aby dokázali řídit fabriku o několika tisících zaměstnanců. Jestliže je někdo dobrý dělník, neznamená to, že musí být taký dobrý manažér.
A tak dělníci měli mluvit do všeho i do kultury. Zvláště na konci čtyřicátých a začátku padesátých let to byla fakt síla, když tzv. dělnické poroty de facto rozhodovaly o osudech umělců. Výše zmíněný verdikt totiž stál režiséra Čápa kariéru.
Ministr informací Václav Kopecký ustanovil k této aféře zvláštní disciplinární komisi. Ta měla celý případ vyšetřit. Během řízení napsal František Čáp dělnické porotě omluvný dopis, ve kterém si posypal popel na hlavu a uznal v něm její právo kritizovat umělecká díla. Tomu nepomohlo a režisér Čáp, který mimo jiné režíroval skvělé filmy jako Babička, Ohnivé léto, Noční motýl, Mlhy na Blatech a další, raději v roce 1949 emigroval.
V sedmdesátých letech působil na Ostravsku jistý krajský tajemník KSČ pro kulturu, který o sobě prohlašoval: „Jsem vyučený soustružník a nestydím se za to, včil robim do kultury, bo je to potřeba. V Praze maju bor..l, ale tu v Ostravě je pevna linie.“ Správně, a pevna soudruhova linie, spočívala například v tom, že zakázal uvádění divadelní hry Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, protože v tom viděl propagaci sionismu.
Já si vážím schopných a pracovitých dělníků, protože ty samozřejmě potřebujeme. Nedávno nám pokrývači opravili střechu na baráku, odvedli poctivou práci, a já je za to chválím. To však neznamená, že dělnická třída má být vedoucí silou ve společnosti a rozhodovat o všem. To ani náhodou. Na to totiž nemá schopnosti a dovednosti.
Například ten, který si přečetl Staré pověstí české od Aloise Jiráska a myslí si, že se díky tomu stal odborníkem na historii, je hodně hloupý. Já neočekávám, že by zámečník pravidelně navštěvoval divadlo a znal všechny opery Antonína Dvořáka, od něj chci, a jistě nejen já, především kvalitní opravy zámků apod. To je v pořádku, ale chce to trochu pokory. Aby si každý v první řadě hleděl svého oboru a nepletl se třeba do kultury, které nerozumí. Proto mám pro peprný výrok režiséra Čápa do jistě míry pochopení.
Jan Ziegler
