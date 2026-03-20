Režisér Čáp: „Dělníci jsou blbouni, kteří filmům nerozumějí a mohou mi vlézt na záda.“

Velmi ostrá reakce na verdikt dělnické poroty, která rozcupovala Čápův film Bílá tma. Toto radikální tvrzení je samozřejmě přehnané, ale i pro dělníky by mělo platit známé přísloví, ševče, drž se svého kopyta.

Na Mezinárodním filmové festivalu pracujících ve Zlíně byl v roce 1948 uveden film režiséra Františka Čápa. Bílá tma, který zachycoval osudy partyzánské brigády během Slovenského národního povstání. Ironií osudu je, že tentýž film získal na festivalu v Mariánských Lázních cenu ministra informací za nejlepší film roku 1948. Dělnická porota jej však viděla úplně jinak. Film označila za příliš naturalistický a pesimistický. Podle ní neodpovídal radostné atmosféře budování nové socialistické společnosti. Kritici mu vytýkali patetické dialogy i příliš pomalé tempo. Tolik z článku na webu Medium.cz.

Paušální odsuzování jakékoliv skupiny lidí je špatné. I mezi dělníky se najdou vzdělaní lidé. Kdysi jsem v Brně znal jednoho zedníka, který četl Husovy spisy.

Problém je však v tom, že komunisté po puči v únoru 1948 založili kult dělnické třídy. Koneckonců za normalizace to tady řídil vyučený krejčí Vasil Bilak s poznámkou ve výučním listě „na saka nepúšťat.“ Dělníci tak měli rozhodovat o všem, i o kultuře a v padesátých letech začala éra dělnických ředitelů, které ovšem velice rychle skončila, protože se ukázalo, že dělníci opravdu nemají na to, aby dokázali řídit fabriku o několika tisících zaměstnanců. Jestliže je někdo dobrý dělník, neznamená to, že musí být taký dobrý manažér.

A tak dělníci měli mluvit do všeho i do kultury. Zvláště na konci čtyřicátých a začátku padesátých let to byla fakt síla, když tzv. dělnické poroty de facto rozhodovaly o osudech umělců. Výše zmíněný verdikt totiž stál režiséra Čápa kariéru.

Ministr informací Václav Kopecký ustanovil k této aféře zvláštní disciplinární komisi. Ta měla celý případ vyšetřit. Během řízení napsal František Čáp dělnické porotě omluvný dopis, ve kterém si posypal popel na hlavu a uznal v něm její právo kritizovat umělecká díla. Tomu nepomohlo a režisér Čáp, který mimo jiné režíroval skvělé filmy jako Babička, Ohnivé léto, Noční motýl, Mlhy na Blatech a další, raději v roce 1949 emigroval.

V sedmdesátých letech působil na Ostravsku jistý krajský tajemník KSČ pro kulturu, který o sobě prohlašoval: „Jsem vyučený soustružník a nestydím se za to, včil robim do kultury, bo je to potřeba. V Praze maju bor..l, ale tu v Ostravě je pevna linie.“ Správně, a pevna soudruhova linie, spočívala například v tom, že zakázal uvádění divadelní hry Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, protože v tom viděl propagaci sionismu.

Já si vážím schopných a pracovitých dělníků, protože ty samozřejmě potřebujeme. Nedávno nám pokrývači opravili střechu na baráku, odvedli poctivou práci, a já je za to chválím. To však neznamená, že dělnická třída má být vedoucí silou ve společnosti a rozhodovat o všem. To ani náhodou. Na to totiž nemá schopnosti a dovednosti.

Například ten, který si přečetl Staré pověstí české od Aloise Jiráska a myslí si, že se díky tomu stal odborníkem na historii, je hodně hloupý. Já neočekávám, že by zámečník pravidelně navštěvoval divadlo a znal všechny opery Antonína Dvořáka, od něj chci, a jistě nejen já, především kvalitní opravy zámků apod. To je v pořádku, ale chce to trochu pokory. Aby si každý v první řadě hleděl svého oboru a nepletl se třeba do kultury, které nerozumí. Proto mám pro peprný výrok režiséra Čápa do jistě míry pochopení.

Film soudili dělníci. Jedno hodnocení zničilo kariéru režiséra - Médium.cz

Autor: Jan Ziegler | pátek 20.3.2026 12:55 | karma článku: 4,83 | přečteno: 84x

Jan Ziegler

Putinovské Rusko po vzoru hitlerovského Německa vyzývá k násilí a nepokojům v Estonsku

Ozbrojený odboj proti estonské vládě podněcují hesla jako „Rusové, nejsme sami!“ nebo „Ruské území sahá od Narvy po Püssi“. Příspěvky zahrnují též mapy, jež zobrazují, kde by se nová „lidová republika“ měla rozkládat.

18.3.2026 v 12:31 | Karma: 14,93 | Přečteno: 237x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Putinovské Rusko a islamističtí radikálové jsou největším nebezpečím pro Evropu

Obojí zlo je srovnatelné, snad teror pocházející z Ruska je o něco horší, protože je organizovaný státem, kdežto u islamistů to bývají nekoordinované výbuchy násilí. Jakékoliv jejich zlehčování je však cestou do pekel.

17.3.2026 v 15:57 | Karma: 15,42 | Přečteno: 236x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

15. březen 1939, šlo německé okupaci zabránit, mohli jsme dělat víc, co Hácha?

Obávám se, že tato hrozná tragédie byla nevyhnutelná. Češi sice chybovali, avšak Hitler byl odhodlán zničit Československo stůj, co stůj, i když jeho rozpad, k kterému vydatně přispěl, mu to velmi ulehčil.

16.3.2026 v 14:27 | Karma: 13,72 | Přečteno: 344x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Správně! Bubeníčková po vzoru Čáslavské ignorovala na stupních vítězů ruskou soupeřku

Paralympijská lyžařská běžkařka Simona Bubeníčková získala na letošních zimních paralympijských hrách už druhou stříbrnou medaili. Skvělý sportovní úspěch ještě umocnila svým rázným a jasným gestem vůči ruské soupeřce.

13.3.2026 v 12:54 | Karma: 17,21 | Přečteno: 353x | Diskuse | Sport

Jan Ziegler

Členství v NATO je pro nás klíčové a chrání před násilnickými státy včetně Ruska

Nedávno jsme si připomněli výročí našeho vstupu do Severoatlantické aliance. Stalo se tak 12. března 1999 a toto datum patří k nejvýznamnějším událostem po listopadu 1989, protože byla významným způsobem posílena bezpečnost ČR.

12.3.2026 v 13:00 | Karma: 16,52 | Přečteno: 274x | Diskuse | Společnost
Jan Ziegler

  • Počet článků 3700
  • Celková karma 16,99
  • Průměrná čtenost 1695x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

