Rasismus je hnusné zlo, ale zákaz černého vzadu by byl kontraproduktivní

Opravdu nechápu, proč někomu vadí lidová tříkrálová koleda, kde se zpívá, co ty černý, co tam vzadu, To přece není rasismus, ale pouhé označení jednoho ze tří králů. Je to zbytečně nafouknutý pseudoproblém.

Opakuje se to skoro každý rok, stává se z toho takový smutný folklór. Jak napsal web brnenska.drbna.cz, i letos prošel Brnem tradiční průvod tří králů s velbloudy. Mezi nimi i muž namalovaný černou barvou představující mudrce Baltazara. Právě začernění představitele Baltazara se stalo v minulých letech terčem kritiky ze strany lidí, kteří jeho barvení vnímali jako nevhodné a diskriminační. Diecézní charita Brno, která průvod pořádala, podle vyjádření mluvčí Zuzany Horákové letos kritiku začernění krále nezaznamenala. Novinářka Clara Zanga se pro Brněnskou Drbnu vyjádřila, že by bylo dobré domluvit se na změně verše o černém králi v koledě My tři králové jdeme k vám. Nezlobte se, ale tohle už považuji za silně přehnané. V katolické církvi má tradice tří králů původ v Bibli, respektive v Matoušově evangeliu, kde se píše, že z Východu přišly mudrcové poklonit se narozenému Ježíšovi a přinesli mu tři dary, zlato, kadidlo, a myrhu. Z toho pak vznikli tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar. V lidovém popěvku se mimo jiné zpívá, Copak ty tam černej vzadu, vystrkuješ na nás bradu. Já vyznávám, že jsem černý, že jsem z mouřenínské zemi. Slunce je toho příčina, že je má tvář opálena. V jiné verzi pak Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu. A já černej vystupuju a nový rok Vám vinšuju. To jsou nevinná slova, která se na svátek Tří králů zpívají už více než sto let. Nikdy nikomu nevadila. Nechápu, proč by se tyto verše nyní měly změnit. Rasismus stejně jako každá jiná diskriminace je obrovským zlem, Ale tohle opravdu žádný rasismus není. Rasismus je, když je někomu kvůli barvě jeho pleti ubližováno a to i fyzicky, když je považován za méněcenného člověka, je mu třeba upíráno právo na vzdělání, ve veřejné dopravě smí cestovat jen na vyhrazených místech, může bydlet pouze v určené lokalitě, nemůže volit či být volen, nemůže chodit za kulturou vyhrazenou lidem správné rasy atd. Je odporné, když je někdo kvůli barvě své pleti napaden nebo zabit. Tohle je třeba tvrdě trestat. Nic se však nemá přehánět, a zakazování či změna veršů lidové písně v boji proti skutečnému rasismu neprospěje. To je přehnaně hyperkorektní přístup, který naopak může dosáhnout opačného účinku než je zamyšleno. Toto je uměle vytvořená kauza, která se může obrátit proti jejím původcům. S tím, že to oni nás chtějí diskriminovat a brát nám naše tradice. Ano, potírejme skutečný nebezpečný rasismus, ale nikoliv nevinnou lidovou kulturu. Zdroje: https://www.lidove-pisnicky.cz/p/my-tri-kralove-jdeme-k-vam/524 Bylo by dobré změnit ponižující verš v koledě, říká novinářka. „Černej vzadu“ opět rozvířil emoce https://denikreferendum.cz/clanek/34846-copak-tytam-cernej-vzadu-aneb-skryty-cesky-rasismus