Rajchl prohrál spor s advokátem Jelínkem o tvrdá slova Jindolf HeilRajchl
Za politický názor nesmí být nikdo trestán a jsem rád, že to uznala i advokátní komora v rámci kárného řízení proti advokátu Karlu Jelínkovi. Ten se podle webu Forum24.cz hájil před advokátní komorou kvůli kárnému řízení, které bylo zahájeno na podnět poslance SPD a právníka Jindřicha Rajchla. Předmětem řízení byl konkrétní Jelínkův výrok, kterým kritizoval Rajchlovu politickou kampaň. Šlo o billboardy s heslem „Ani náboj Ukrajině“, na které Jelínek reagoval slovy: „Kdo tím otapetoval republiku? Jedna ruská svině, JindolfHeilRajchl.“
Je to hodně tvrdé a sám Karel Jelínek uznal, že jeho slova jsou za hranou. Nicméně prohlásil, že jeho kritika nesměřovala na Rajchla jako advokáta, ale jako na politika . „Pro mě je to prostě proruský kolaborant, který poškozuje Ukrajinu.“ Dále přitvrdil: „Já mířím na kolaboranta, na vlastizrádce a na nebezpečného člověka, který útočí na demokracii,“ uvedl Jelínek. Rajchla dále označil za člověka, který podle něj podporuje ruskou agresi: „Pro mě je ten člověk nacista a naprosto nepřijatelný protispolečenský element,“ dodal.
Advokátní komora kárnou žalobu na Jelínka zamítla s tím, že se jedná o politické vyjádření, které nesouvisí s advokátní praxí. Jelínek také už dříve vyhrál nad Rajchlem u soudu.
Je dobře, že tato kauza skončila tímto výsledkem. I soudy obecně uznávají, že politici musí snést daleko tvrdší kritiku než ostatní lidé. A řekneme si to upřímně, Jindřich Rajchl svým chováním dokazuje že je proruský kolaborant, když stojí na straně agresivního Ruska ve válce s napadenou Ukrajinou, hájí její okupaci a veřejně hlásá podporu násilnického Kremlu, a proto si razantní kritiku zaslouží. Jako advokát není Rajchl zrovna zdatný a prohrál už hodně soudních sporů. Dokonce měl také účinkovat v pornografickém filmu, což dosud nevyvrátil.
Rajchl rovněž nehorázně zaútočil i na advokáta Artura Ostrého, který zastupuje bývalého televizního radního Zdeňka Šarapatku ve sporu s ním. „Pokud advokátní komora nebude jednat, tak to zase jenom nabije mě k tomu, abych mohl podávat legislativní návrhy, které by zásadním způsobem změnily organizaci advokacie v České republice,“ uvedl Rajchl. Zároveň pohrozil, že na Ostrého podá podnět ke kárnému řízení. „Můžete se těšit na tenhle můj podnět,“ vzkázal doktoru Ostrému.
Ze strany Jindřich Rajchla jsou to hnusné nacistické způsoby zastrašovat oponenty a vyhrožovat jim zničením,. Takže označení jeho osoby za nacistu ze strany advokáta Jelínka má reálný podklad, protože Rajchlovy způsoby jsou nehorázné.
Šéf obskurní pidistrany PRO s jednoprocentními volebními preferencemi je prý stoupencem svobody projevu. Ta ovšem v jeho pojetí znamená to, že on může napadat kdekoho jakýmkoliv způsobem, kdežto protistrana musí držet ústa a krok, jinak je terčem jeho výhrůžek a zastrašování . Pamatuji si dobře, že Rajchl chtěl také žalovat ty, kteří posílali peníze Ukrajině na nákup raket, jež brání zemi proti proti ruskému útočníkovi. Prý za podporu útočné války, což už je fakt tragikomedie.
Jsem proto rád, že Rajchl opět skončil jako oni sedláci u Chlumce a nepodařilo se mu profesně zničit kolegu z advokacie. Mám také radost, že pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.
Zdroje:
Řval na mě na chodbě, že si mám počkat, až bude v... | FORUM 24
JindolfHeilRajchl, vlastizrádce a kolaborant. Advo... | FORUM 24
Jan Ziegler
Jan Ziegler
Jan Ziegler
Jan Ziegler
Jan Ziegler
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz