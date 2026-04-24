Rajchl prohrál spor s advokátem Jelínkem o tvrdá slova Jindolf HeilRajchl

Proruský kolaborant Jindřich Rajchl se pokusil profesně zničit kolegu z advokátní praxe kárnou žalobou a zakázat mu činnost. Advokátní komora naštěstí moudře rozhodla, že svoboda projevu platí a politická vyjádření neřeší.

Za politický názor nesmí být nikdo trestán a jsem rád, že to uznala i advokátní komora v rámci kárného řízení proti advokátu Karlu Jelínkovi. Ten se podle webu Forum24.cz hájil před advokátní komorou kvůli kárnému řízení, které bylo zahájeno na podnět poslance SPD a právníka Jindřicha Rajchla. Předmětem řízení byl konkrétní Jelínkův výrok, kterým kritizoval Rajchlovu politickou kampaň. Šlo o billboardy s heslem „Ani náboj Ukrajině“, na které Jelínek reagoval slovy: „Kdo tím otapetoval republiku? Jedna ruská svině, JindolfHeilRajchl.“

Je to hodně tvrdé a sám Karel Jelínek uznal, že jeho slova jsou za hranou. Nicméně prohlásil, že jeho kritika nesměřovala na Rajchla jako advokáta, ale jako na politika . „Pro mě je to prostě proruský kolaborant, který poškozuje Ukrajinu.“ Dále přitvrdil: „Já mířím na kolaboranta, na vlastizrádce a na nebezpečného člověka, který útočí na demokracii,“ uvedl Jelínek. Rajchla dále označil za člověka, který podle něj podporuje ruskou agresi: „Pro mě je ten člověk nacista a naprosto nepřijatelný protispolečenský element,“ dodal.

Advokátní komora kárnou žalobu na Jelínka zamítla s tím, že se jedná o politické vyjádření, které nesouvisí s advokátní praxí. Jelínek také už dříve vyhrál nad Rajchlem u soudu.

Je dobře, že tato kauza skončila tímto výsledkem. I soudy obecně uznávají, že politici musí snést daleko tvrdší kritiku než ostatní lidé. A řekneme si to upřímně, Jindřich Rajchl svým chováním dokazuje že je proruský kolaborant, když stojí na straně agresivního Ruska ve válce s napadenou Ukrajinou, hájí její okupaci a veřejně hlásá podporu násilnického Kremlu, a proto si razantní kritiku zaslouží. Jako advokát není Rajchl zrovna zdatný a prohrál už hodně soudních sporů. Dokonce měl také účinkovat v pornografickém filmu, což dosud nevyvrátil.

Rajchl rovněž nehorázně zaútočil i na advokáta Artura Ostrého, který zastupuje bývalého televizního radního Zdeňka Šarapatku ve sporu s ním. „Pokud advokátní komora nebude jednat, tak to zase jenom nabije mě k tomu, abych mohl podávat legislativní návrhy, které by zásadním způsobem změnily organizaci advokacie v České republice,“ uvedl Rajchl. Zároveň pohrozil, že na Ostrého podá podnět ke kárnému řízení. „Můžete se těšit na tenhle můj podnět,“ vzkázal doktoru Ostrému.

Ze strany Jindřich Rajchla jsou to hnusné nacistické způsoby zastrašovat oponenty a vyhrožovat jim zničením,. Takže označení jeho osoby za nacistu ze strany advokáta Jelínka má reálný podklad, protože Rajchlovy způsoby jsou nehorázné.

Šéf obskurní pidistrany PRO s jednoprocentními volebními preferencemi je prý stoupencem svobody projevu. Ta ovšem v jeho pojetí znamená to, že on může napadat kdekoho jakýmkoliv způsobem, kdežto protistrana musí držet ústa a krok, jinak je terčem jeho výhrůžek a zastrašování . Pamatuji si dobře, že Rajchl chtěl také žalovat ty, kteří posílali peníze Ukrajině na nákup raket, jež brání zemi proti proti ruskému útočníkovi. Prý za podporu útočné války, což už je fakt tragikomedie.

Jsem proto rád, že Rajchl opět skončil jako oni sedláci u Chlumce a nepodařilo se mu profesně zničit kolegu z advokacie. Mám také radost, že pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.

Autor: Jan Ziegler | pátek 24.4.2026 16:50

Ministr Macinka protestoval proti ruskému vyhrožování, ruský velvyslanec by měl skončit!

Ambasador Ruské federace v ČR Alexandr Zmejevskij by měl být prohlášen za personu non grata a vypovězen ze země, jelikož odmítl protest proti brutálnímu zastrašování. Ani nepřekvapuje, že komunisté, SPD, PRO atd. k tomu mlčí.

22.4.2026 v 15:04 | Karma: 15,65 | Přečteno: 233x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

Hnusná ruská chazeraj, Gestapo spolupracovalo s NKVD, ale Češi prý pomáhali nacistům

„Na rohu ulice, vrah o morálce káže,“ napadla mne známá píseň Karla Kryla, když jsem se dozvěděl, že Ruská federace vydala seznam zemí, které prý napomáhaly německým nacistům vést druhou světovou válku.

20.4.2026 v 18:10 | Karma: 22,51 | Přečteno: 327x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Kardinál Schwarzenberg pomáhal potřebným a byl stoupencem českého státního práva

Jeho zásluhou má katedrála svatého Víta současnou podobu a je typickou dominantou Pražského hradu nad Vltavou. Arcibiskup Bedřich Schwarzenberg nechal stavět školy, nemocnice, založil řadu nadací a dobročinných sdružení.

17.4.2026 v 13:18 | Karma: 11,83 | Přečteno: 216x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Babišova vláda chystá brutální útok na vlastnická práva, nejhorší od listopadu 1989

Majitelé zemědělské půdy by už nesměli svobodně rozhodovat o svém majetku a museli by jej prodat dopředu vybraným zájemcům. Největší užitek by z toho měli velcí hráči typu Agrofertu.

16.4.2026 v 13:51 | Karma: 21,78 | Přečteno: 720x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

Nebezpeční jsou zločinní čeští komunisté, nikoliv sudetští Němci

Velmi vyostřená je nyní diskuse kolem chystaného sněmu sudetských Němců v Brně. Já dokáži pochopit, že ten, kdo měl v rodině oběti nacistického teroru s tím může mít problém. Nicméně já tuto akci jako cestu k porozumění vítám.

15.4.2026 v 8:49 | Karma: 34,20 | Přečteno: 1655x | Diskuse | Společnost
