Řada železničních tratí se musí zrušit, to však Babišovi strach nedovolí
„My víme, že na 28 % českých tratí se dělá 87 % výkonů. Na té zbývající části tratí, která tvoří 72 %, se dělá 13 % výkonů. To zkrátka není možné ufinancovat, ekonomicky obhájit a dál udržovat v souladu se stávajícím zněním zákona o dráhách,“ zdůraznil už dříve na železničním veletrhu Rail Business Days v Ostravě šéf Správy železnic Tomáš Tóth pro web zdopravy.cz.
Podle šéfa správce infrastruktury jsou regionální tratě, například historického zájmového charakteru, které se rozvíjet a udržovat budou. Existuje ale řada kolejí, které se budou muset zakonzervovat, a to i za cenu změny zákona o dráhách. Řekneme, že konzervace znamená zachování drážního tělesa, nikoliv však kolejí a je to takové mírnější zrušení respektive zastavení provozu.
Samozřejmě se nejedná o to zakonzervovat či rovnou zrušit téměř tři čtvrtiny železničních tratí, ale radikální řez je nutný. Není možné dál udržovat provoz na lokálkách, které nevyužívá nákladní doprava, a osobními vlaky jezdí nejvýš desítky lidí. To je ekonomická sebevražda a neomluvitelné utrácení peněz daňových poplatníků, které je třeba ukončit.
Nebude to ovšem jednoduché, populismus má tuhý kořínek. Důkazem toho je velmi rozumný přístup vedení Středočeského kraje, které se rozhodlo razantně omezit provoz na trati Praha – Dobříš, jak informuje web zdopravy.cz. Osobní vlaky skončí od prosince 2027 v Čisovicích a do Dobříše nedojedou. Už dnes v koncovém úseku tratě z Čisovic do Dobříše jezdí jen pár vlaků, zpravidla dojíždí do Dobříše kvůli nocování vlakových čet ve zdejších nocležných, a jejich obsazenost je ve všední dny z pohledu Středočeského kraje žalostná. A tak tu zůstane jen víkendový provoz.
Blíže k tomu náměstek pro dopravu z Integrované dopravy Středočeského kraje (DISK) Pavel Winter. „Řídíme se přitom nejen naším „dopravním instinktem“, ale samozřejmě také konkrétními daty. A ta mluví bohužel v tomto případě poměrně jasně, v pracovní dny jsou vlaky v koncovém úseku z Čisovic do Dobříše využívány jen minimálně. Průměrná nejvyšší obsazenost jednoho vlaku se pohybuje kolem 20 cestujících, v okrajových časech klesá pod 10 osob.“
Ono se tomu nelze divit, když z Prahy do Dobříše jede osobní vlak cca hodinu a půl po trati s maximální rychlostí 60 km za hodinu, kdežto linkový autobus zvládne tuto trasu za 37 minut, jak uvádí idos.cz. To je opravdu podstatný rozdíl a je proto jasné, že lidé dávají v tomto případě přednost autobusům. Z tohoto hlediska pak výzva KSČM, kterou publikoval na webu blog.idnes.cz komunistický středočeský krajský zastupitel Zdeněk Štefek, k odmítnutí omezení linky s úkolem podporovat rozvoj tratě a jejímu prodloužení až do Příbrami, vyznívá jako populistická, nereálná a škodící. Už jenom z dopravního hlediska zbytečné prodloužení trati z Dobříše do Příbrami by stálo miliardy korun, které je nutné použít na daleko důležitější železniční stavby.
A bude nutné sáhnout na více železničních tratí, jež bude nutné zakonzervovat či rovnou zrušit. O tom, kterých se to má týkat, musí rozhodnout odborníci, ale bude potřeba to v nejbližší době řešit. Tam, kde cestuje vlaky jen pár cestujících, bude nevyhnutelné je nahradit autobusy či midibusy. Na webu interniaudit.cz je napsáno, že údržba všech tratí v ČR stojí Správu železnic každým rokem kolem 20 miliard, takže úspory včetně proplácení prodělečných vlaků by mohly činit řádově miliardy korun ročně.
Koneckonců, v době, kdy v státní kase chybí peníze, je to jedna z možností, jak do ní celkem slušnou sumu dostat. Mnozí lidé mají tendenci všechno svádět na zlou EU, přitom za spoustu problémů si můžeme sami. To by ovšem chtělo politickou reprezentaci, která bude mít odvahu k tak nezbytným radikálním krokům. Obávám se však, že toho nynější vláda ve složení Babiš a spol., která hraje v populismu první ligu, nebude schopna. Šéf hnutí ANO ve skutečnosti žádné potřebné změny neplánuje, protože se jich bojí.
Precizně to vysvětlil ve svém komentáři na webu seznamzpravy.cz Petr Holub. „Za reformu lze těžko označit návrat daňových výjimek pro benefity zaměstnanců, školkovného pro středostavovské rodiny, opětovné zvýšení slev pro důchodce na vlak z 50 na 75 procent z ceny lístku, případně snížení sazby DPH pro nealkoholické nápoje v restauracích,“ napsal mimo jiné. Král je nahý a Babišova vláda důležité reformy neprovede. Rozumím tomu, nadávat na ošklivý Brusel je přece daleko jednodušší.
Zdroje:
Konec vlaků Praha - Dobříš je nevyhnutelný. Kraj vysvětluje, proč je už nebude objednávat - Zdopravy.cz
Obhájit provoz řady tratí není ekonomicky možné. Šéf SŽ naznačil další možnou redukci lokálek - Zdopravy.cz
Selektivní hluchota a němota koalice STAN-SPOLU na Středočeském kraji - Blog iDNES.cz
Babiš nechce reformovat, ale jen vylepšovat Fialu, ukázal vládní program - Seznam Zprávy
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