Putinovské Rusko po vzoru hitlerovského Německa vyzývá k násilí a nepokojům v Estonsku
Je to nebezpečná hra s ohněm, která může vyústit v násilnosti, mrtvé, zničená města a vesnice. „Na ruských sociálních sítích Telegram a VKontakte se v posledních týdnech rozjela propagandistická kampaň, která vyzývá k vytvoření Narvské lidové republiky. Narva je město na východní hranici Estonska, přičemž přibližně 90 procent jejího padesátitisícového obyvatelstva mluví rusky. Estonské zpravodajské složky uvádějí, že by kampaň mohla být přípravou pro případnou ruskou invazi, jako tomu bylo v roce 2014 na východě Ukrajiny.“ Tolik z článku na webu Novinky.cz. Část Estonska s převahou ruského obyvatelstva by se tak měla odtrhnout a v budoucnu by toto území anektovalo Rusko.
Podobnost ze situací v Československu v roce 1938 jako vyšitá. Tenkrát se také hlásala hesla typu, „domů do Říše“ nebo „vůdce zbav nás Československa“ apod. V obou případech se zneužívá národnostní menšina. Rusko rádo obviňuje jiné z nacismu, ale samo je ve své podstatě totalitním státem s nacistickými rysy. Adolf Hitler před 88 lety vykřikoval: „Musíme chránit naše soukmenovce v Sudetech,“ nyní pro změnu řve Putin: Musíme chránit Rusy v Estonsku.“
Tehdy v osmatřicátém roce se rozjela mohutná protičeskoslovenská kampaň. Píše o ní na webu vzcr.gov.cz Tomáš Bandžuch.
Hlavními tématy německé propagandy byly
I. ČSR jako utlačovatel sudetských Němců a dalších národností
II. ČSR jako předsunutá základna SSSR
III. Československo se pokouší o vojenské provokace
IV. Československo je opuštěno
V. Češi jako podřadný národ
VI. Československá propaganda šíří lži
Německá média také hlásala, že sudetští Němci jsou v Československu určeni k pomalému vyhlazování. Ve vydání ústředního deníku NSDAP Völkischer Beobachter ze 14. září 1938 již protičeskoslovenská nenávist dominovala. Na titulní stránce tak přinesl bombastické titulky jako „Odpověď Prahy na vůdcovu řeč: Vraždy a stanné právo na místo práva na život“, „Jedenáct dalších sudetských Němců padlo za právo na sebeurčení“ či „Cizozemská policie a vojsko řádí proti německému obyvatelstvu“
Přitom se jednalo o to, že v noci z 12. na 23. září 1938 vypukl v Sudetech pokus Henleinovců o ozbrojený puč, který čs. ozbrojené složky potlačily. Ale již dříve byli sudetští Němci vyzývání ke vzpouře proti Československu s tím, že jim německá armáda přijde na pomoc.
To, co se děje nyní v Estonsku, je prakticky to samé. Výmysly o útisku ruské menšiny, výzvy k násilnostem a rozvratu i hrozba zásahu ruské armády. Podle všeho se jedná o provokaci ruských tajných služeb se souhlasem Kremlu.
Jsou tady samozřejmě i jisté rozdíly. Zatímco Němci v Sudetech patřili k starousedlíkům žijící zde po staletí, Rusové v Estonsku jsou většinou nelegální migranti, kteří sem přišli po roce 1940, tedy v době sovětské okupace této pobaltské republiky, a jejich pobyt je z hlediska mezinárodního práva nezákonný. Mezinárodní právo totiž zakazuje přesouvání příslušníků okupačního národa na okupované území. Navíc se zdá, že Rusové v Estonsku, kde se jim žije lépe než v samotném Rusku, po nepokojích a územních změnách netouží. Dá se tedy říci, že Estonsko se chová k tamní ruské menšině ještě poměrně velkoryse.
Nicméně takové zločinné jednání je nepřijatelné. Ruská agrese podle estonských tajných služeb v nejbližší době nehrozí a je to spíš testování toho, co si ještě Pobaltí nechá líbit. V každém případě by bylo rozumné přijmout rázná protiopatření, protože síla je jediné, čemu Moskva rozumí. Demokracie není o tom, že se bude vyzývat k provokacím, násilnostem a okupaci cizího území. Kolektivní vina Rusů je nepřípustná, i mezi nimi jsou slušní lidé. Ovšem u „rusáků,“ kteří se k Estonsku chovají nepřátelsky, nemají jeho občanství a jsou tedy v zemi ilegálně, by měla být zvážena jejich deportace, k níž už v některých případech sáhlo Lotyšsko.
Jan Ziegler
Putinovské Rusko a islamističtí radikálové jsou největším nebezpečím pro Evropu
Obojí zlo je srovnatelné, snad teror pocházející z Ruska je o něco horší, protože je organizovaný státem, kdežto u islamistů to bývají nekoordinované výbuchy násilí. Jakékoliv jejich zlehčování je však cestou do pekel.
Jan Ziegler
15. březen 1939, šlo německé okupaci zabránit, mohli jsme dělat víc, co Hácha?
Obávám se, že tato hrozná tragédie byla nevyhnutelná. Češi sice chybovali, avšak Hitler byl odhodlán zničit Československo stůj, co stůj, i když jeho rozpad, k kterému vydatně přispěl, mu to velmi ulehčil.
Jan Ziegler
Správně! Bubeníčková po vzoru Čáslavské ignorovala na stupních vítězů ruskou soupeřku
Paralympijská lyžařská běžkařka Simona Bubeníčková získala na letošních zimních paralympijských hrách už druhou stříbrnou medaili. Skvělý sportovní úspěch ještě umocnila svým rázným a jasným gestem vůči ruské soupeřce.
Jan Ziegler
Členství v NATO je pro nás klíčové a chrání před násilnickými státy včetně Ruska
Nedávno jsme si připomněli výročí našeho vstupu do Severoatlantické aliance. Stalo se tak 12. března 1999 a toto datum patří k nejvýznamnějším událostem po listopadu 1989, protože byla významným způsobem posílena bezpečnost ČR.
Jan Ziegler
Komunisté se zmanipulovanými volebními fraškami inspirovali u nacistů, fašistů a luďáků
Naši soudruzi sáhli k de facto k podvodným volbám poprvé v květnu 1948. Už dříve se však k podobnému kabaretu s tzv. jednotnou volební kandidátkou uchýlili černí a hnědí. Inu totalitní režimy jsou si podobné víc, než si myslíme.
