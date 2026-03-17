Putinovské Rusko a islamističtí radikálové jsou největším nebezpečím pro Evropu
Výbuchy balíčků ve skladech společnosti DHL po Evropě organizovali Rusové napojení na ruskou vojenskou rozvědku. Uvedli to před časem litevští prokurátoři a kriminalisté podle agentury Reuters. Ti také podle webu litevské televize LRT oznámili, že odhalili síť podezřelých z nejméně čtyř nedávných teroristických útoků po celé Evropě s využitím kurýrních služeb k rozeslání zápalných a výbušných balíčků, jak o tom informoval web irozhlas.cz.
Jedno zařízení explodovalo 20. července na letišti v Lipsku v Německu, ještě než bylo naloženo na navazující nákladní let DHL. Další explodovalo 21. července v kamionu DPD na cestě Polskem, třetí explodovalo 22. července ve skladu DHL v Birminghamu v Anglii, čtvrté kvůli technické závadě selhalo.
Organizace Globsec a Mezinárodní centrum boje proti terorismu zaznamenaly od roku 2022 v Evropě nejméně 110 sabotáží nebo pokusů o ně s potvrzenými vazbami na Rusko. Jedná se o fyzické útoky, například žhářství, do statistiky se naopak nepočítají kybernetické a informační operace. V Česku bylo takových útoků pět. Také největší kybernetický útok na české zdravotnické zařízen v historii, tedy Fakultní nemocnici v Brně před šesti lety, má podle webu aktualne.cz ruskou stopu.
Vážným problémem je ovšem i islámský radikalismus, jak upozorňuje ve svém příspěvku na webu securitymagazin.cz europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Islámský radikalismus, který tvoří živnou půdu pro vznik teroristické činnosti, v Evropě nevymizel. Málo se u nás ví o tom, že v zemích – jako jsou Irsko, Francie, Německo nebo Švédsko – dlouhodobě operuje nechvalně známá islamistická organizace Muslimské bratrstvo. V některých státech, např. v Egyptě, kde před necelými sto lety vznikla, je považovaná za teroristickou organizaci.“
Noční můrou Německa se stávají útoky nožem, jak uvádí web novinky.cz. Supermarkety, ulice, nádraží, vlaky, školy. To všehcno jsou místa, kde se v Německu nejčastěji odehrávají útoky nožem. Jejich počet neustále roste. Ze statistik za rok 2024 vyplývá, že denně se jich stane na 80. Na internetu pak je webová stránka messerinzidenz.de, která mapuje v reálném čase útoky s nožem po celém Německu. Jistě, ne ve všech případech se jedná islamistické fanatiky, ale jejich podíl na těchto činech není malý.
Je potřeba říci jasně, že státní terorismus v režii Ruské federace a nelegální migrace, která tvoří podhoubí útoků muslimských radikálů v Evropě, jsou pro náš kontinent stejnou hrozbou. Jakákoliv bagatelizace jednoho či druhého zla případně obou je nepřijatelná a nebezpečná. Není rozdílu mezi tím, jestli člověk zemře kvůli bombě nastražené ruskými agenty nebo sebevražedným bombovým atentátům v režii islamistických radikálů. Smrt bývá stejná jak pří napadení nožem, tak i v případě žhářských útoků. Velmi nebezpečné kybernetické útoky proti nemocnicím, které je de facto vyřadí z provozu, ohrožují životy a zdraví stovek lidí.
Nemravná a neodpustitelná je proto jakákoliv podpora nelegální migrace i putinovského Ruska. Obojí zlo je třeba neprodleně začít řešit, jinak to bude mít pro Evropu zhoubné následky.
Zdroje:
|Další články autora
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3698
- Celková karma 17,11
- Průměrná čtenost 1696x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz