Putinovská mafiánská diktatura v praxi, ruský soud vyloučil z voleb opoziční Jabloko
Je to další důkaz toho, že v Rusku neexistuje nezávislá justice a ruské soudy rozhodují podle pokynů Putina a jeho bandy. Ruský nejvyšší soud vyloučil stranu Jabloko z účasti ve volbách do Státní dumy, které se budou konat v září, a vyřadil tak z účasti jedinou oficiálně registrovanou stranu, která otevřeně odmítá válku Moskvy na Ukrajině. Účast strany ve volbách sice původně schválila ruská Ústřední volební komise, registraci u soudu ale napadla nacionalistická strana Rodina. A soud jí nakonec vyhověl, jak uvedl web zpravy.aktualne.cz.
Jedním z důvodů vyloučení Jabloka z voleb bylo prý i zahraniční financování, což předseda strany Nikolaj Rybakov rázně odmítl stejně jako další obvinění s tím, že jde o útok na svobodu. Jefim Fištejn k tomu dodal: „Mělo jit o 16 900 rublů, což v přepočtu činí asi 6500 korun. To je o ničem. Ve skutečnosti šlo o dobře připravenou komedii, kdy Jabloko bylo nejdříve formálně zaregistrováno, pak je však soud z voleb vyloučil, aby to tolik nekřičelo a budilo zdání legality. Argumenty soudu, jimiž svůj verdikt zdůvodnil, například o porušení autorských práv, které členové Jabloka měli porušit tím, že citovali verše ze známé písně pust vsegdá budět slnce, jsou směšné.“
Žádost o vyloučení z voleb následovala podle serveru irozhlas.cz den poté, co vdova po opozičním vůdci Alexeji Navalném na sociálních sítích vyzvala voliče, aby v září hlasovali pro Jabloko, která je jedinou stranou vystupující proti válce. Prognózy však pro něj nebyly příznivé, mohlo získat jen kolem dvou procent hlasů, což by nestačilo pro vstup do dolní komory ruského parlamentu. Tak proč má tedy kremelská vrchnost v čele s Putinem takový strach z této malé strany? „Bojí se její volební kampaně, že by to mohlo pomoci aktivizovat nespokojence,“ míní Jefim Fištejn.
S tím, že Jabloko nemá šanci na vyšší volební zisk, souhlasí i ruský podnikatel žijící v ČR Vitalij Ginzburg: „Účast či neúčast strany Jabloko v tom, co se snaží nazývat volbami, pro Kreml nepředstavuje žádná rizika.“ Ten dále objasnil situaci ve své původní vlasti a Rusy nabádá k radikálnímu řešení: „Je samozřejmé, že v Putinově Rusku neexistují žádné skutečné volby a zodpovědné opozici nezbývá nic jiného, než tento zřejmý fakt uznat a vyzvat lidi, aby bojkotovali jejich trapnou napodobeninu.“
Tento rozsudek zase není tolik překvapivý, protože ruský stát podle webu gulag.cz dlouhodobě pronásleduje členy Jabloka. Jedním z nejvýraznějších případů je známý 62letý politik Lev Šlosberg, s nímž jsou v současnosti vedena hned dvě trestní řízení, a to za „opakovanou diskreditaci ruské armády“ a za „šíření nepravdivých informací“ o ní. Ve třetím řízení, které se týkalo údajného vyhýbání se povinnostem „zahraničního agenta“ (za nějž byl státem prohlášen v roce 2023), byl Lev Šlosberg na konci dubna odsouzen k 420 hodinám veřejně prospěšných prací. Podle dalších obvinění mu hrozí až 15 let odnětí svobody. Vitalij Ginzburg však soudí, že režim i přes tyto represe Jabloko potřebuje, aby to vyvolávalo zdání normálnosti v Rusku. „S ohledem na to je pro Kreml mnohem výhodnější, aby strana Jablko vystupovala jako mimoparlamentní opozice a aby se udržovaly iluze o existenci protiválečných nálad uvnitř země.“
Rusko je normální diktaturou, totalitním státem, kde není možné domoci se práva, opoziční představitelé jsou věznění nebo rovnou vražděni a činnost opozice celkově kriminalizována.
To je velký rozdíl proti České republice, kde si mnozí stěžují na údajnou nesvobodu, která ve skutečnosti neexistuje. Připomenu tedy, že Ústavní soud v září minulého roku jednomyslně odmítl ústavní stížnosti strany Volt Česko, která napadla registraci kandidátních listin hnutí Stačilo! a SPD kvůli tzv. nepřiznaným koalicím, jak uvedl web ceska-justice.cz. Ústavní soud rozhodl ve prospěch tehdy opozičních subjektů v rekordně krátkém čase devíti dnů (zajímavé, že tenkrát nikomu nevadilo) a Tomio Okamura se díky tomu mohl stát předsedou Poslanecké sněmovny. Pokud by totiž SPD byla kvalifikovaná jako koalice čtyř stran, do sněmovny by se nedostala.
V České republice tedy nezávislé soudy hájí právo, v Ruské federaci slouží zájmům putinovské mafie.
Zdroje:
Citovali báseň. Ruský soud přišel s bizarním zdůvodněním vyřazení opozice z voleb – Aktuálně.cz
Rusko vyloučilo stranu Jabloko z parlamentních voleb | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Aktuální dění v Rusku: novinky k začátku května 2026
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