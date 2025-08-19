Putin slibuje mír za Donbas, diktátorům však nesmíme věřit
A tak britský premiér Neville Chamberlain s francouzským kolegou Édouardem Daladierem před 87 lety fýrerovu slibu uvěřili, československé pohraničí bylo připojeno k Německu a obětováno v zájmu klidu a pokoje. Chamberlain vykřikoval: „Zachránili jsme mír“ a v Londýně na letišti jej vítaly nadšené davy. Jak to dopadlo, asi nemusím dál psát.
Nyní se ruský diktátor Vladimír Putin pro změnu dušuje, že jakmile dostane Donbas, ukončí válku na Ukrajině. Ukrajinu a ani žádnou jinou evropskou zemi prý už nikdy nenapadne. Přitom v roce 2015, jak je uvedeno na webu zprávy.aktualne.cz, ten samý Putin tvrdil, že válka na Ukrajině nebude, protože si ji nikdo nepřeje. Už tenkrát vědomě lhal a lhal také tehdy, když popíral přítomnost ruských vojáků na Krymu a v Donbasu.
Je dobré se vrátit ještě dále do minulosti do srpna 1934, kdy říšský kancléř Adolf Hitler poskytl rozhovor britskému listu Daily Mail, jak uvádí web www.resarchwriter.cz. V něm mimo jiné řekl. „Pokud záleží na Německu, nebude nové války. Německo zná zlé následky války lépe než kterákoliv jiná země. Skoro všichni členové říšské vlády osobně poznali její hrůzy. Vědí, že to není romantické dobrodružství, nýbrž strašlivá katastrofa. Je přesvědčením národně-socialistického hnutí, že válka nepřináší nikomu užitku a může způsobit jenom ruiny. Nám by válka nepřinesla žádný zisk. Rok 1918 byl pro nás poučením a výstrahou.
Věříme, že problémy dnešního Německa nelze řešit válkou. Požadavky, které Německo dalo ostatní Evropě, nemají v sobě nebezpečí takového neštěstí, neboť se omezuji na to, co jiné národy pokládají za svá základní práva. Žádáme jenom, aby naše dnešní hranice zůstaly zachovány. My nebudeme jistě nikdy znovu bojovat, leda v sebeobraně. Ujistil jsem Francouze několikráte, že po vyřízení sárské otázky nebude žádných územních potíží, kdežto na naší východní hranici jsem dokázal naše mírové úmysly sjednáním paktu s Polskem.“
Podívejme se, jaký to byl vrchní nacista mírumilovný člověk. Německo v čtyřiatřicátém roce žádalo pouze zachování svých hranic.
Důsledkem Hitlerovy mírumilovnosti byla II. světová válka, výsledkem údajných Putinových mírových snah je bezdůvodná agrese proti Ukrajině. Hitler šířil výmysly o útlaku německé menšiny v československém pohraničí, Putin šíří výmysly o útisku ruskojazyčného obyvatelstva na východní Ukrajině. Oba zločinci si to vzali za záminku k agresi proti sousední zemi. Rusko nedávno záměrně odpálilo raketu na obytný dům v Charkově, při čemž zahynulo sedm lidí, z toho dvě děti. To jsou důsledky ruské agrese proti Ukrajině.
Putin stejně jako Hitler stupňují své požadavky, které zdůvodňují lživými nesmysly. Diktátoři jdou tak daleko, jak jim jejich okolí dovolí. Putin opakovaně lhal a nedá se mu věřit. Bylo by tedy velkou chybou brát toto jeho prohlášení o Donbasu vážně. On to také vážně nemyslí, chce jenom uklidnit ostatní, že když tedy dostane Donbas, bude mír. Jenomže to není pravda, současné Rusko je schopné kdykoliv tento závazek porušit a pod vymyšlenou záminkou opět zaútočit na některý sousední stát. Koneckonců předchůdce Ruska SSSR to v minulosti předvedl dvakrát, v roce 1939 proti Finsku a o rok později v Pobaltí.
Pokud se putinovskému Rusku nepostaví rázná rozhodná síla, bude si dovolovat čím dál tím víc. Věřit takovým prohlášením Moskvy znamená jen další zvýšené napětí v Evropě.
Zdroje:
Válka na Ukrajině nebude, nikdo si ji nepřeje, řekl Putin - Aktuálně.cz
Putin chce celý Donbas. Až pak slíbí neútočit na Ukrajinu či jinou část Evropy - Seznam Zprávy
Lidé pokojně spali. Rusové zaútočili na dům v Charkově schválně, ukazuje video - Novinky
Interview s nacistickým vůdcem. Hitler říká: Nechci války, nechci kolonií - ResearchWriter.cz • Rešerše a psaní
Mnichovská dohoda 1938, Bořivoj Čelovský, nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 1999
Jan Ziegler
Nemožné se stalo skutkem, Mariánský sloup opět zdobí Staroměstské náměstí
Dobrá věc se podařila a vzácné barokní dílo je znovu na svém místě v historickém centru Prahy. Po páteční slavné mši svaté v Týnském chrámu požehnal posledního instalovaného anděla pražský arcibiskup Jan Graubner.
Jan Ziegler
Čím mne Vidlák Sterzik připomíná Karla Marxe? Žebráním o peníze!
Řekl bych, že oba mají jednu společnou vlastnost, neumí zacházet s penězi. Marx i Sterzik by rádi řídili životy druhých, přitom se neumí postarat o ten vlastní ani o životy svých blízkých.
Jan Ziegler
SSSR okupoval Pobaltí a rozpoutal zde brutální teror, putinovské Rusko to popírá
Jedna z největších tragédií v dějinách potkala Litvu, Lotyšsko a Estonsko před 85 lety v srpnu 1940, kdy byly proti vůli drtivé většiny obyvatel okupovány SSSR. V pobaltských zemích nastala krutá komunistická diktatura.
Jan Ziegler
Masové bourání pomníků Rudé armády v Polsku je pochopitelné a ospravedlnitelné
Poláci rozjeli před lety velkolepou kampaň, jejímž cílem je odstranění řádově stovek nejrůznějších památníků a soch připomínajících Rudou armádu na území Polska. Duší toho všeho byl nynější polský prezident Karol Nawrocki.
Jan Ziegler
Jak komunisté dostali v Lotyšsku za vyučenou a vidlák zůstal vidlákem
Čtveřice soudruhů si vyrazila autem do Ruska, přestože se cesta do této země nedoporučuje. Lotyšsko je pak na zpáteční cestě nepustilo přes své území. Podle vidláka Sterzika mělo protestovat ministerstvo zahraničí. Houby s octem.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Lipavský označil jednání mezi Zelenským a Trumpem za další krok k míru
Ministr zahraničí Jan Lipavský označil jednání v USA mezi americkým a ukrajinským prezidentem a...
Na Kolínsku našli mrtvou ženu, podezřelého z vraždy policisté zadrželi
Policie od pondělního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku. Možného...
Ukrajina provedla dronový útok na Volgograd, hořelo v rafinérii Lukoilu
Sledujeme online Ukrajina provedla noční dronový útok na Volgograd na jihu evropského Ruska. Drony zasáhly rafinérii...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
- Počet článků 3573
- Celková karma 19,72
- Průměrná čtenost 1735x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz