Putin je válečný štváč, který nabízí ČR nový Mnichov a zotročení

Rusku o mír na Ukrajině ve skutečnosti nejde. Chce válčit dál a proto si klade ultimáta. Například, že Rusko musí odsouhlasit použití článku 5 u nových členů NATO. Kreml je pro Evropu horším nebezpečím než nelegální migranti.

Bezpečnost České republiky ohrožují nehorázné požadavky Ruské federace na obnovení vlivu v bývalém socialistickém bloku. Ty však slouží pouze k rozeštvávání členských států NATO, které rozděluje do dvou kategorií. To potvrzuje i dokument ruského ministerstva zahraničních věcí Dohoda o opatřeních k zajištění bezpečnosti Ruské federace a členských států Organizace Severoatlantické smlouvy. V jeho návrhu je tento kontroverzní bod.

Článek 4

Ruská federace a všechny smluvní strany, které byly členskými státy Severoatlantické aliance ke dni 27. května 1997, nerozmisťují své ozbrojené síly a výzbroj na území všech ostatních evropských států kromě sil rozmístěných na tomto území dne 27. května 1997. Ve výjimečných případech, kdy nastanou situace související s potřebou neutralizovat hrozbu pro bezpečnost jednoho nebo více členů, mohou být taková umístění provedena se souhlasem všech účastníků.

To není návrh na rozumné bezpečnostní opatření v Evropě, ale na rozdělení zemí NATO do dvou kategorií, na tzv., staré a nové. Tento ruský požadavek sice pochází už z prosince 2021, kdy byl právem druhou stranou odmítnut. Nyní jej však Putin, v souvislosti s podmínkami ukončení války na Ukrajině, i když to s ní nemá nic společného, oprášil. To ovšem není seriozní jednání, ale vydírání evropských zemí, a jako rukojmí si bere Ukrajinu.

V článku 5 NATO se uvádí:

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51 Charty OSN, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a zachovat bezpečnost severoatlantického prostoru...

Takže Rusko si klade podmínky, že nové země by mohly využít článku 5 pouze v případě jeho souhlasu. Tato podmínka přímo ohrožuje bezpečnost pobaltských republik, protože jestliže by je Rusko napadlo, byly by vlastně bezbranné vůči ruským násilníkům. A o to Putinovi a jeho bandě jde především. Tady končí legrace, ruský diktátor zpochybňuje suverenitu jiných zemí a chce mít v rukou jejich osud. Přitom si klade nehorázné požadavky v rozporu s mezinárodním právem, že by Rusko mohlo rozhodovat o jiných zemích, které jsou smluvně vázány v mezinárodní organizaci, aniž je jejím členem. To nevymyslíš.

Čeští politici bez ohledu na koalici či opozici musí zareagovat rozhodně. Tyto nehorázné ruské požadavky, tedy spíše ultimátum, které ohrožují suverenitu České republiky, musí odmítnout. Nelze hazardovat s naší budoucností a umožnit Rusku, aby se vměšovalo do našich vnitřních záležitostí. V podstatě by se jednalo o nový Mnichov.

Je proto logické, že toto ruské vydírání vyvolává patřičné reakce. Polský prezident Andrzej Duda už požádal USA o rozmístění jaderných zbraní ve své zemi. Má v tom podporu vlády i drtivé většiny obyvatel. Na Polácích obdivuji, jak vládní strana Občanská platforma, tak opozice Právo a spravedlnost, jsou v postojích k Rusku jednotné, i když se v domácí politice sekají pořádně.

A tak by tomu mělo být i v České republice. Rusko je největším nebezpečím pro Evropu, horší než nelegální migrace a toho by si měli být všichni Češi vědomi. Šetřit na obraně, na vlastní bezpečnosti, by bylo kontraproduktivní. Bezpečnost České republiky musí být hlavním volebním tématem podzimních parlamentních voleb. Historie nás poučuje, že ustupování násilníkovi je cestou do pekel. Platilo to u Hitlera a platí to i u Putina. Opravdový Čech nemůže podporovat zájmy Ruska proti vlastní zemi. Takovému jednání se říká kolaborace a vlastizrada.

