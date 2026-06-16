Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

První republika nebyla tak dokonalá, například v motorizaci silně zaostávala

V počtu aut jsme byli horší než chudé Irsko, píše se v článku Českého královského institutu na webu Medium.cz. Podle odborníků tehdy dokonce Československo přišlo vinou restrikcí motorizace o více než 100 tisíc pracovních míst.

Ano, v třicátých letech minulého století připadalo jedno auto v Irsku na 56 obyvatel, kdežto v Československu na 122 obyvatel. Co se týče osobních aut, tak v Irsku s necelými 3 miliony obyvatel jich bylo zaregistrováno 44 540, kdežto v Československu s 15 miliony obyvatel 91 797, jak je uvedeno v knize Jana Antonína Bati Budujme stát pro 40 000 000 lidí.

Prezident Ústředí obchodních a živnostenských komor Jan Třebický pak vyřkl velmi tvrdá slova: „K situaci v čs. automobilismu docházím k závěru, že reglementací (nařízením) v oblasti automobilismu přišlo o zaměstnání asi 120 000 osob, u nichž jen ztráta výdělku činní asi 1100 milionů korun ročně a na něž stát vydá na 300 milionů korun na podporách v nezaměstnanosti.“

Netvrdím, že první republika byla špatná, měla i své světlé stránky, ale byly oblasti, v kterých nevynikala, a nemá cenu si to zastírat. Konečně to potvrzuje i nejúspěšnější český podnikatel všech dob J. A. Baťa, který státu vytýká přemrštěnou regulaci motorismu, jež dusí jeho vzestup. Zákony tehdy zvýhodňovaly železnici proti silniční dopravě. Baťa proto navrhoval odstranit překážky, které nejen brzdí, ale přímo ničí rozvoj motorické dopravy. K nim patřily vysoké zdanění aut a automobilového provozu, vysoké ceny pohonných hmot, drahé povinné ručení a další. Přitom restrikce v silniční dopravě působily státu velké škody a zavinily i více než 100 tisíc lidí bez práce. To všechno v době velké hospodářské krize, kdy v Československu bylo jednu dobu téměř až milion nezaměstnaných.

A jak už bylo řečeno, škodilo zvýhodnění železniční dopravy nad silniční. To mělo být rovněž zrušeno. I na železnici stát zbytečně utrácel peníze. Jak uvedl J. A. Baťa, vinou kartelových dohod přicházely tehdejší Československé státní dráhy (ČSD) o zhruba 560 milionů korun ročně za předražené nákupy uhlí, železničního materiálu a vozidel. Jiné evropské železniční společnosti, například britské, francouzské a dokonce i polské, pořizovaly tyto náležitosti až o 50% levněji.

Obuvnický magnát J. A. Baťa byl člověk s vizí, nezajímala jej pouze výroba bot, ale i jiné obory lidské činnosti, a velký důraz kladl na dopravu. Dobře totiž věděl, že rychlá doprava snižuje cenu produktů. Markantní to bylo hlavně v 19. století, kdy na jeho počátku dopravovaly koňské povozy zboží na delší vzdálenosti řádově ve dnech, po vybudování železnice se na jeho konci tato doba zkrátila na hodiny. A sám Baťa potřeboval, aby se jeho boty dostaly k zákazníkům, co nejrychleji. Nicméně jeho představy o rozvoji dopravy v Československu byly až na výjimky většinou správné a rozumné. I když trasu dálnice, která by vedla od Chebu a až po Jasinu na Podkarpatské Rusi, zrovna nenaplánoval nejlépe, protože podle něj měla minout hlavní město Prahu, což bylo chybou. Důležité však bylo, že se nebál poukázat na nedostatky, které brzdily rozvoj společnosti a navrhovat řešení vedoucí k nápravě.

Sám J. A. Baťa a před ním jeho starší bratr Tomáš Baťa rovněž dokázali přispívat ke zlepšení poměrů. Od konce 20 let tak patřil baťovský Zlín v motorizaci ke špici a v počtu aut na počet obyvatel kraloval první republice. Byl na tom v tomto ohledu lépe než samotná Praha.

Mýtus „úspěšné“ první republiky, v počtu aut jsme byli horší než chudé Irsko - Médium.cz

Autor: Jan Ziegler | úterý 16.6.2026 11:45 | karma článku: 9,17 | přečteno: 194x

Další články autora

Jan Ziegler

Komunisté vraždili vlastence, mučili je, dehonestovali a lhali o nich

Soudruzi se okázale chlubí svým svým odporem proti nacismu, skutečné protinacistické odbojáře však brutálně perzekuovali. Rudí estébáci stejně jako hnědí gestapáci surově týrali své oběti a mnohé z nich umučili k smrti.

15.6.2026 v 19:01 | Karma: 16,55 | Přečteno: 184x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

V Arménii vyhrála svoboda nad ruskou tyranií

Hlavním poraženým arménských voleb je Putin, jak výstižně podotkl ve svém komentáři na webu Forum24.cz ruský podnikatel Vitalij Ginzburg. Arméni se nedali zastrašit ruským vyhrožováním a Kremlu vzkázali jasné ne.

12.6.2026 v 15:44 | Karma: 15,93 | Přečteno: 243x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Zemřela statečná Zdena Mašínová, její matku umučili komunisté

Byla dcerou chrabrého otce Josefa Mašína, kterého popravili nacisté. Na jejím osudu se potvrdilo, že nacismus a komunismus jsou pohromou lidstva. Život jí pak jako malému dítěti zachránila sudetská Němka.

11.6.2026 v 15:00 | Karma: 31,15 | Přečteno: 1127x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Motoristé na životním prostředí, zkáza, zmar a protekce

Upřímně řečeno, fanatické zelené aktivisty moc nemusím, ale to co předvádějí Motoristé na Ministerstvu životního prostředí je děs, běs. Na důležitá místa dosazují svoje lidi bez kvalifikace a zkušeností, klientelismus jak vyšitý.

10.6.2026 v 10:57 | Karma: 17,90 | Přečteno: 369x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

Pravnuk Otce národa: „Palacký by podpořil Ukrajinu a smíření s Němci“

Přímý potomek Františka Palackého upozornil na důležitý fakt. Jeho předek se opakovaně vymezoval proti agresivnímu carskému Rusku a také byl velmi kritický vůči komunismu, o kterém prohlásil, že je zhovadilý.

8.6.2026 v 17:52 | Karma: 11,25 | Přečteno: 220x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...
10. června 2026  18:26,  aktualizováno  22:01

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek
15. června 2026  9:20

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
12. června 2026  11:56

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?
10. června 2026  6:15

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...

Divadlo Mír překročilo EBITDA milion dolarů. Z ostravské scény vyrůstá český fenomén zábavního průmyslu a streamovacích platforem

10. června 2026  9:05

Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let

ilustrační snímek
16. června 2026  20:24,  aktualizováno  20:24

Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...

Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu

ilustrační snímek
16. června 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...

Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun

ilustrační snímek
16. června 2026  19:31,  aktualizováno  19:31

Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...

Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas

Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích...
16. června 2026  5:02,  aktualizováno  19:39

Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...

Jan Ziegler

  • Počet článků 3744
  • Celková karma 17,25
  • Průměrná čtenost 1681x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.