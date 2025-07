Protivládní demonstrace dokazují, že na Ukrajině je demokracie, v Rusku pak tuhá diktatura

Ukrajinci demonstrovali proti tomu, že hlava státu potvrdila právní akt oslabující boj proti korupci. To je v pořádku, lidé mají na takové akce právo. V Rusku by takový protest skončil masakrem demonstrantů.

Naštvaní Ukrajinci vyrazili do ulic, jelikož prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon, podle kterého se měly protikorupční agentury dostat pod dohled generálního prokurátora. Obyvatelé Ukrajiny to vnímali jako podraz a dali svoji nespokojenost najevo. „Můj bratr zemřel v boji za Ukrajinu. Dnes jsem byla protestovat, protože nemůžu přihlížet tomu, jak politici ničí to, za co zemřel. Vláda se snaží rozložit protikorupční instituce jako NABU a SAP, které jsou klíčové pro budování spravedlivé a demokratické země. Zatímco vojáci umírají na frontě, někteří politici zabíjejí zemi zevnitř. To, co se děje, je opravdu hrozné,“ napsala reportéru webu Aktualne.cz, který tuto zprávu přinesl, paní Veronika z Kyjeva.

Nutno dodat, proti tomu se postavili i představitelé zemí Evropské unie včetně ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského, kteří Kyjevu vzkázali, že jej sice podporují v boji proti agresivnímu Rusku, ale to neznamená, že mu vystavují „Bianco šek“.

Lidové protesty měly úspěch a prezident Zelenskyj nakonec prohlásil, že sporný zákon bude změněn a protikorupční agentury zůstanou nezávislé. Inu, demokracie ukázala svoji sílu. Ano, Ukrajina, kde lidé smí bez obav demonstrovat proti vládě, je demokratickou zemí. V demokracii jsou protesty proti vládnoucí moci součástí života.

Jinak je tomu ovšem v totalitním Rusku, kde jsou protivládní demonstrace zakazovány a jejich účastníci trestáni. Když se před časem v Moskvě konaly protesty proti korupci vládních úředníků, policie brutálně zakročila proti demonstrantům obušky a slzným plynem. Ruští policisté zadrželi asi stovku lidí včetně opozičního předáka Alexeje Navalného. „Ruský režim pomocí přísnějších zákonů, tvrdých policejních akcí a trestního stíhání omezuje právo na svobodu pokojného shromažďování, aby zabránil konání nenásilných protestů. Vyústilo to až do bodu, kdy je pro Rusy a Rusky téměř nemožné protestovat.“ uvedla ve své zprávě Amnesty International.

„Ruské úřady omezují právo na shromáždění s neuvěřitelnou vytrvalostí a vynalézavostí už roky. Tolik energie na tolika různých úrovních moci nebylo věnováno ničemu jinému. Pokojné shromažďování je tak nakonec státními úředníky vnímáno jako zločin – případně čin hrdinství těch Rusů, kteří ještě věří, že mají nárok toto právo využívat...Policejním složkám to vysílá jasnou zprávu, že je nadměrné použití síly tolerováno, že násilí je v pořádku a že mají beztrestnost zaručenou.“ uvedl ruský výzkumný pracovník Amnesty International Oleg Kozlovsky, Podle něj jsou také účastníci protivládních demonstrací kriminalizováni ve vykonstruovaných soudních procesích. Rusko je tuhou putinovskou diktaturou bojící se vlastní opozice, kterou brutálně terorizuje a šikanuje.

V indexu vnímání korupce za rok 2024 podle žebříčku Transparency International je Ukrajina na 105. místě a Rusko na 154. místě ze 180 hodnocených zemí. To také o něčem vypovídá.

