Pronajímatelé pošlou na neplatiče nájmů vyhazovače, když už si neví rady

Holt, když státní správa rezignuje na vymahatelnost práva, pak se stává, že lidé si poradí jinak, připouštím, ne příliš standardními způsoby. Není to správné, jenomže často bývají k drsnějším metodám nuceni cizí neschopností.

„Současná situace nejvíce škodí slušným pronajímatelům, kteří se s neplatiči soudí, což je zdlouhavé. Neslušní pronajímatelé situaci řeší za pomoci vyhazovačů během několika hodin. V pořádku není ani jedna z popsaných variant,“ uvedl v článku na iDNES.cz k problematice pronajímání bytů ekonom Štěpán Křeček.

Já bych si dovolil polemizovat s označením neslušnými. Dobře, porušuji právo. Jenomže oni si nezačali, kdyby nájemníci platili řádně nájemné a navíc v některých případech i nedemolovali byty, nic by se jim nestalo. Je třeba nezaměňovat příčinu s následky, Příčinou je porušování pravidel ze strany nájemníka, následkem je pak porušení pravidel ze strany vlastníka nemovitosti.

Navíc majitelé bytů dobře vědí, jak zdlouhavé může být vystěhování nájemníka podle zákona, které se někdy vleče i léta. To je děsí a proto se někdy uchylují k nestandardním řešením. Nájemník drze porušuje zákon a pronajímatel tomu pouze nehodlá přihlížet. Není tedy skutečným viníkem takové situace stát, který neumí zajistit vymahatelnost práva? V krajním případě, když si si v některých zemích státní správa neumí poradit s vysokou zločinností, pak vznikají i občanské domobrany.

Přiznám se, moje bývalá žena Eva, dej jí Pan Bůh lehké nebe, měla garsonku, už z doby před naším vztahem, a pronajímala ji. Jeden z nájemníků ji přestal platit nájem. Tak to vyřešila svérázně. Sebrala partu silných chlapů, nějakým nedopatřením jsem tam tedy šel také, a dotyčného vystěhovala na ulici. Obešlo se to bez fyzického násilí a během několika hodin bylo hotovo. Je to už více než patnáct let stará záležitost, tak že je to promlčeno. „Kdybych to řešila přes soudy, bylo by to drahé a dlouhé. Já jsem vlastně státu ušetřila peníze,“ zhodnotila celou akci Eva.

Jistě jsou i neslušní pronajímatelé, tak jako jsou neslušní nájemci. Jenomže v mnoha případech vede pronajímatele k neslušnosti neschopnost státu zajistit jejich práva. A tak se uchylují k svérázným metodám, Není to dobře, ale na tahu je stát, který by měl zabránit tomu, aby se darebáci vysmívali slušným lidem. Bohužel novela občanského soudního řádu, která která obsahuje tzv. rozkaz k vyklizení bytu, není tím ideálním řešením.

Zdroje:

Bič na nájemníky. Nový zákon umožní pronajímateli rychleji vyhodit neplatiče - iDNES.cz

Změny v nájemním právu týkající se vyklizení bytu | Právní prostor