Proč Masaryk lhal? Hlinka nebyl hlupákem a s Maďary si nezadal
Otevření zapečetěné obálky se slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka přineslo velký rozruch. Masaryk měl podle zprávy ČTK pronést o Andreji Hlinkovi, že je hloupý a zadal si s Maďary, nicméně je třeba mu odpustit.
Je nutné ovšem zdůraznit, že katolický kněz a přední slovenský politik Andrej Hlinka si nikdy s Maďary nezadal. Ferdinand Peroutka v druhém díle Budování státu uvádí citát britského historika a publicisty Roberta Williama Setona-Watsona, jehož můžeme považovat za nestrannou autoritu, a který řekl: „Nikdy se Hlinka nepodal Maďarům a lidé, kteří z něj dělají maďarona (slovenského stoupence maďarizace), sami se dělají hloupými.“
Ružomberský farář Hlinka byl vždy upřímným slovenským vlastencem a za jeho vlastenectví jej vládnoucí maďarský režim v letech 1907 – 1910 téměř tři roky věznil. Je třeba si uvědomit, že postavení Slováků v Uhrách bylo daleko horší než pozice Čechů v rámci Rakouska. Rakousko bylo relativně národnostně tolerantní, v Uhrách s výjimkou Chorvatska se prosazovala tuhá maďarizace. To se týkalo téměř všech oblastí včetně školství. Zatímco Češi měli univerzitu, dvě vysoké technické školy, gymnázia, střední odborné školy, měšťanské a obecné školy s českým vyučovacím jazykem, na Slovensku bylo v roce 1910 z 3862 obecných škol jen 482 ze slovenským vyučovacím jazykem. Slovenské střední školy v letech 1875 – 1919 neexistovaly.
Andrej Hlinka si přál, aby se Slováci stali hrdým, vzdělaným a ekonomicky vyspělým národem a tomu podřídil všechno svoje úsilí. V jeho pojetí Slováci byli samostatným národem, kdežto Masaryk patřil k stoupencům tzv. čechoslovakismu, podle něhož existoval jeden národ československý o dvou větvích české a slovenské. Tato teorie se ukázala jako chybná a Slováci ji velkou většinou odmítali. Způsobila však mezi Čechy a Slováky hodně zla.
Masaryk si s Hlinkou nerozuměl a neměl ho rád. Takto pak musíme chápat i inkriminované výroky. Z jeho strany to však chtělo více empatií a méně odsudků. Nepochopení Slovenska vedlo i k pozdějšímu dvojímu rozpadu společného státu Čechů a Slováků.
Je třeba se zamyslet a pochopit Hlinkovy postoje. On byl zásadovým slovenským národovcem. Souhlasil sice se vznikem Československa, ale v jeho pojetí nemělo jít o unitární stát. V duchu Pittsburské dohody z 31. května 1918 koncipovanou Masarykem a uzavřenou českými a slovenskými krajanskými spolky mělo mít Slovensko svou samostatnou státní správu, parlament a soudnictví. Mohlo se jednat o zmenšenou kopii Rakouska-Uherska. České země a Slovensko by měly společně jen finance, obranu, zahraniční politiku a tvořily by celní unii. Vše ostatní by si řídily samy.
V Dějinách Slovenska historika Jana Rychlíka a jeho spolupracovníků se uvádí. že zpočátku nemělo Slovensko dost kvalifikovaných pracovníků schopných spravovat zemi. Nicméně jeho autonomie se připouštěla zhruba po deseti letech od vyhlášení samostatného Československa, kdy tento problém už měl být vyřešen, což se však nestalo. Katolický kněz Hlinka byl na Slovensku velmi uznávanou a respektovanou osobností. V prosinci 1918 se stal předsedou Slovenské lidové strany, v roce 1925 přejmenovanou na Hlinkovu slovenskou lidovou stranu (HSLS). Byl to nejsilnější slovenský politický subjekt, který v prvorepublikových volbách pravidelně dostával kolem 30% slovenských hlasů. Čili HSLS měla od Slováků silný mandát. Těm rovněž vadil český antikatolicismus a rozzlobilo je zbourání Mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí. Hodně je pobouřilo, že Češi se snažili ničit sochy katolických světců i na Slovensku, například v Bratislavě urazil český důstojník ruku soše svatého Jana Nepomuckého.
Na Slovensku tvořili katolíci v té době většinu obyvatelstva. Andreji Hlinkovi vadilo, že na úřadech jsou v menšině. Nelíbilo se mu, že se o Slovensku rozhoduje z Prahy. Z tohoto hlediska je třeba chápat jeho výrok, že je mu jedno jestli bude Slovensko s Čechy nebo s Poláky, ale bude s těmi, kteří mu dají autonomii. I to stálo za jeho diskutovanou cestou na mírovou konferenci do Paříže v roce 1919 bez souhlasu československých úřadů, kde chtěl upozornit na nerespektování slovenských práv. Odcestoval tam na falešný polský pas, za což později strávil několik měsíců ve vězení.
Slovenské národovce pak neuspokojil ani zákon o organizaci politické správy z roku 1927. Ten sice stanovil země včetně Slovenska se sídlem v Bratislavě jako správní jednotky, ale se značně omezenými pravomocemi. Jejich představitelé zemští prezidenti byli pouhými státními úředníky jmenovanými prezidentem republiky na návrh vlády a služebně podřízeni ministerstvu vnitra. Zemská zastupitelstva byla volena ze dvou třetin, z jedné třetiny pak jmenována čs. vládou z tzv. odborníků. Všechna důležitá rozhodnutí zemských zastupitelstev pak musela odsouhlasit československá vláda, respektive ministerstvo vnitra. Tohle opravdu nebyla Slováky vysněná autonomie. Té se dočkali až za změněných politických poměrů v listopadu 1938, kdy k tomu čechoslovakisté byli v podstatě dotlačeni.
Pak se tedy nelze divit, že Hlinka vyjednával o spolupráci v zájmu slovenské autonomie na jaře 1938 s henleinovskou SdP, když Češi se s ním o tom odmítali bavit. Je jasné, že za všechny tehdejší problémy nemohou Češi, přesto ale větší vstřícnost k oprávněným slovenským požadavkům z jejich strany být měla.
Páter Hlinka byl slovenským národovcem, antikomunistou a odpůrcem pragocentrismu, ale jednostranné odsouzení si nezaslouží. Zemřel po dlouhé nemoci 16. srpna 1938, takže nemůže být spojován s pozdějšími událostmi včetně vyhlášení Slovenské republiky v březnu 1939, která se stala spojencem hitlerovského Německa.
V roce 2007 schválili poslanci Národní rady Slovenské republiky zákon o zásluhách Andreje Hlinky o státotvorný slovenský národ a Slovenskou republiku. Je po něm rovněž pojmenováno druhé nejvyšší slovenské státní vyznamenání – Řád Andreje Hlinky.
Zdroje:
Otevíraní obálky se slovy TGM a vyjádření o Hlinkovi zaujalo slovenská média
Andrej Hlinka - Česká republika | Byl rozhodný a neústupný
Zákon o organisaci politické správy – Wikizdroje
Moderní-Dějiny.cz | Pittsburská dohoda (31.5. 1918)
Budování státu I. a II., Ferdinand Peroutka, nakladatelství Lidové noviny, Praha 1991
Dějiny Slovenska, Jan Rychlík a kolektiv, nakladatelství Vyšehrad, Praha 2024
Jan Ziegler
Pomatený Rajchl chce válku NATO s Ukrajinou, SPD nepatří do vlády
Šéf PRO Jindřich Rajchl zřejmě zešílel nebo se z něj stal válečný štváč. Jinak si jeho slova o aktivaci aliančního článku 5 nelze vysvětlit. Navíc nezná mezinárodní právo. Prezident jej proto nesmí jmenovat ministrem.
Jan Ziegler
Německý historik dokazuje staletý krutý ruský útisk Ukrajiny
Martin Schulze Wessel patří k předním německým znalcům dějin východní Evropy a v knize Prokletí impéria skvěle popsal ruské imperiální ambice, které byly příčinou i současné ruské agrese proti Ukrajině.
Jan Ziegler
Laboratorní testy potvrdily: Navalnyj byl za mřížemi otráven. Je vrahem Putin?
Politický vězeň Alexej Navalnyj nezemřel ve vězeňské kolonii náhodnou smrtí. Vdova Julija Navalná nyní zveřejnila zprávu, že její manžel byl otráven. Lze jen těžko předpokládat, že by na jeho smrti neměl podíl ruský diktátor.
Jan Ziegler
Martina Navrátilová zvolila svobodu místo komunistického otroctví
Rudí ukázali svoji pravou tvář a za emigraci tenisové naděje se mstili jejím rodičům a dalším nevinným lidem. Bylo to od ní statečné rozhodnutí žít v normálním světě místo diktatury upírající lidem právo o sobě rozhodovat.
Jan Ziegler
Odporný Vidlák zneužil v politickém boji nemocného muže, ubohost největší
Předvedl fanatickou nenávist v tom nejhorším možném světle. Šéf hnutí Stačilo Daniel Sterzik příznačně zvaný Vidlák nemá před volbami žádné zábrany. Káže o morálce, přitom šíří zlo a chová se jako ten nejhnusnější podlý člověk.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny
Do sněmovních voleb se letos přihlásilo celkem 26 uskupení, o čtyři více než při minulých volbách...
Paracetamol způsobuje autismus, varoval Trump těhotné. Vyzdvihl Kubu a amiše
Donald Trump v pondělí důrazně nedoporučil těhotným ženám užívat paracetamol a tento lék proti...
Ruský kalkul a oškubaný Kim, tvrdí experti. Podpora Ruska se KLDR nevyplácí
Spolupráce mezi KLDR a Ruskem se zintenzivňuje. Dle dohody asijská země pod přísným diktátorským...
Letiště v Kodani a Oslu zablokovaly kroužící drony, incidenty spolu nesouvisely
Letiště v Kodani a Oslu musela v noci na úterý dočasně přerušit provoz kvůli zprávám, že se v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3594
- Celková karma 19,84
- Průměrná čtenost 1729x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz