Pro Izrael to nebude v Sýrii horší než za Asada

Plukovník izraelské armády ve výslužbě Josi Avrami míní, že je úplně jedno, kdo vládne v Sýrii, protože všichni od Bašara Asada až po islámský stát mají jedno společné - fanaticky nenávidí Židy a Izrael.

S panem plukovníkem se známe od roku 2015, kdy jsem poprvé navštívil Izrael. Je synem českých Židů, kteří přežili holocaust, i když sám už se narodil v Haifě. Mluví česky sice ve stylu, „já být včera u tý holka,“ neřeší časy a pády, ale je mu rozumět.

Jako velitel tankových jednotek toho má hodně Má toho hodně za sebou, a tak jsem ho požádal o názor na situaci v Sýrii. „Tak těm povstalcům musím pogratulovat, oni dobyli Damašek, což se nám se v třiasedmdesátém nepovedlo. Naše tanky už byly asi jenom třicet kilometrů od něj, před námi už pouze jedna rozprášená a dezorientovaná syrská divize, pak jsme však dostali rozkaz, abychom se jej nechali být. Tehdejší syrský prezident, Bašarův tatík Hafíz, brečel jak malé děcko a zoufale prosil ostatní arabské státy a Sovětský svaz o pomoc, takže nám Američané jeho dobytí rozmluvili.“

K současné situaci pak řekl. „V Sýrii to není souboj dobra se zlem. Bašar Asad nechal zavraždit na 150 000 lidí a podporuje fanatické islamisty z Hizballáhu. Ti už podnikli hodně teroristických útoků proti Židům v Izraeli. Vraždili při nich ženy a děti a v jednom případě umlátili kladivem k smrti čtyřletou holčičku. Pak tu také byl před jedenácti lety teroristický útok na letišti v Burgasu, při kterém bylo zabito pět izraelských turistů a jejich bulharský řidič. Ten také podnikl Hizballáh. Já opravdu nevidím rozdíl mezi ním a islámským státem. Řekl bych, že pro nás je nebezpečnější Hizballáh než islámský stát, a to z toho důvodu, že ti první chtějí nejdříve zlikvidovat Židy, kdežto pro ty druhé jsou hlavními nepřáteli nábožensky vlažní Arabové a Židé jsou až další v pořadí. Nevím, co můžeme čekat od nových vládců Sýrie, i když jeden z povstaleckých vůdců tvrdil v televizi, že si se židovským státem přeje mír. Myslím si, že horší to už nebude, naopak je nyní jasné, že Hizballáh přestane pře syrské území dostávat zbraně, čím může být úplně odříznut od zásobování. Přesto naše armáda vstoupila do Sýrie a zajistila zbraně a munici, které by se mohly dostat do špatných rukou. Ukázalo se, že Asad byl pouhou loutkou, který se držel u moci jen díky podpoře Kremlu. Rusko není světovou velmocí, jak by si přálo, a když válčí na Ukrajině, není schopné válčit jinde. Asada tak muselo pustit k vodě, nyní se bude nuceno stáhnout ze Sýrie a opustit svůj jediný vojenský přístav ve Středozemním moří Tartús, odkud jim nová syrská vláda už dala výpověď. To je velká Putinova porážka.“

Plukovník Avrami upozornil také na důležitý fakt, že Sýrie stále neuznává právo Izraele na existenci a odmítla s ním uzavřít mírovou smlouvu. „Holt, jsme s nimi pořád ve válečném stavu, takže jsme měli právo vstoupit na jejich území. Navíc to bylo kvůli bezpečnosti Izraele. Když se podíváme do historie, tak to pokaždé byla Sýrie a další arabské státy, které nás napadly. My jsme v roce 1948 uznali rozdělení na židovský a arabský stát. Arabové to odmítli a začali proti nám válku s cílem nás vyhladit. V roce 1967 jsme jenom preventivním úderem zabránili útoku Arabů včetně Sýrie na Izrael, a o šest let později nás Arabové se Sýrii znovu napadli. My chceme žít se sousedy v míru, ale jsou to oni, kteří nás nenávidí a útočí na nás.“

Neříkám, že má pan plukovník ve všem pravdu, ale je dobré si vyslechnout názory lidí, kteří mají k dané problematice blízko než poslouchat ty, kteří o Izraeli ve skutečnosti nic neví.