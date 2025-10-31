Přispět na raketu Ukrajincům není trestné, kdo tvrdí opak, je buď hloupý nebo lže
Za méně než 48 hodin, jak uvádí web novinky.cz, se Češi složili v rámci projektu Dárek pro Putina na raketu Dana, přesněji řečeno na střelu s plochou dráhou letu Flamingo. Nákup zbraně pojmenované po zesnulé Daně Drábové nadzvedl některé uživatele sociálních sítí ze židle. Někdo za nákupem rakety vidí válečné štváčství, někdo se dokonce ohání paragrafem o vyvolávání útočné války.
Já osobně to považuji za velmi dobrý skutek a také už jsem několikrát přispěl na zbraně pro ukrajinskou armádu. Pomoc napadené zemi proti ruskému agresorovi je záslužná, stejně jako ta, kterou kdysi západní spojenci především USA pomohli za II. světové války Sovětskému Svazu
„Spolek Dárek pro Putina prý vybírá 12 500 000 Kč na raketu pojmenovanou po Daně Drábové. „Doletí až do Moskvy.“ V době, kdy se mají Trump a Putin setkat v Budapešti, aby zastavili válku dvou postsovětských republik, na níž má podíl i americká strana. Tady si někdo hraje se sirkami ve stohu. Ten svinčík v hlavách, co tady současná vláda způsobila, dá ještě velkou práci uklidit. Začít by se mohlo připomínkou tohoto paragrafu. § 406 Příprava útočné války Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem.“ Tato slova si napsal na svůj facebook Vlastimil Veselý, předseda Společnosti svobody projevu. I když spíše mne to připomíná Společnost pro nastolení cenzury. K podobnému závěru dospěl i šéf marginální strany Národní demokracie Jan Sedláček. Mě v této souvislosti napadá výrok Miloše Kopeckého v roli doktora Štrosmajera v seriálu Nemocnice na kraji města, kterým počastoval jistou zdravotní sestru, „Kdyby hloupost nadnášela, tak vy se tady budete vznášet jako holubička.“
Označovat pomoc napadenému za podporu útočné války je absencí zdravého rozumu. V onom § 406 Příprava útočné války je podle webu kurzy.cz uvedeno. Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika, a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem. Nevím nic o tom, že by oni dárci připravovali něco takového.
Denik.cz to vysvětlil jasně, Tak především agresorem je Rusko, napadenou zemí je Ukrajina. Dodávat napadené zemi zbraně, s nimiž může přenést boj i na území útočníka, v žádném rozporu s mezinárodním právem není. „Mezinárodní právo umožňuje Ukrajině útočit na vojenské cíle na území ruského agresora – bez ohledu na to, kde byly tyto zbraně vyrobeny a kdo je dodal,“ uvedla už dříve šéfka obranného výboru Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmermannová v rozhovoru pro ukrajinský web Evropská pravda.
Právo na sebeobranu pro státy, které jsou vystaveny ozbrojenému útoku, také zakotvuje Článek 51 Charty OSN, podle nějž v případě ozbrojeného útoku na některého člena OSN (Organizace spojených národů) neexistuje v chartě žádné ustanovení, které by omezovalo přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu, dokud Rada bezpečnosti neučiní opatření k udržení mezinárodního míru a bezpečnosti.
Podle stupidního nápadu Veselého a Sedláčka by vlastně byla trestná i podpora SSSR za II. světové války, který bojoval s hitlerovským Německem, ze zahraničí, protože Sověti po vstupu na území Německa vedli útočnou válku. Samozřejmě je to těžký nesmysl, jenomže něco podobného se nám Veselý a Sedláček snaží namluvit.
Jim zdatně sekunduje Miroslav Ševčík nedávno zvolený do Poslanecké sněmovny za hnutí SPD, se v rozhovoru pro Parlamentní listy na adresu přispěvatelů podle webu denik.cz řekl: „Jsou to blázni a exhibicionisté. Tento nápad hraničí s idiocií. Toto válečné štvaní by možná ani Dana Drábová nechtěla. Ať si každý dělá se svými penězi, co chce, ale věděl bych o lepších příležitostech, jak je utratit. Třeba na pomoc samoživitelkám či pomoc těžce nemocným dětem, na jejichž léčbu nemají zdravotní pojišťovny, peníze. A doporučoval bych případným dárcům, ať neuvádějí své adresy, aby se pak nedivili, co se jim třeba může stát.“
Ano, každý si se svými penězi může dělat, co chce. Panu Ševčíkovi a dalším nikdo nebrání pomáhat samoživitelkám nebo těžce nemocným dětem. Tak mohou jít příkladem. A Dana Drábová s myšlenkou pojmenovat po ní raketu ještě před svoji smrtí souhlasila.
Společnost na obranu svobody projevu by se měla přejmenovat na Společnost obranu svobody našeho projevu nebo možná rovnou na Společnost pro zavedení cenzury. Jak je vidět tito údajní bojovníci za svobodu to vidí tak, že my můžeme mluvit, co chceme, ale ostatní, kteří mají jiné názory, musí být zticha. A to samé platí i pro Miroslava Ševčíka, který šéfuje Liberální akademii, k jejímž principům patří též svoboda. Za takovou svobodu pěkně děkuji. Spíše to připomíná nebezpečné vyhrožování.
Zdroje:
Příprava útočné války, § 406 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. | Kurzy.cz
Sbírka na raketu Dana1 pro Ukrajinu? Nejde o trestný čin. Dezinformátoři lžou - Deník.cz
Raketa Dana, na kterou se Češi složili, popíchla biologa i Xavera. Řeči o útočné válce jsou úplně mimo - Novinky
Jan Ziegler
