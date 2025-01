Princezna se zlatou hvězdou, další komunistická pohádková hrůza

Neboli rudá prvoplánová agitka s primitivním černobílým dějem. Hodný král se slovanským jménem Hostivít o jehož dceru Ladu usiluje ničema Kazisvět VI. připomínající zlé Němce. Recenzentka Sulimo nazvala film toxickým odpadem.

Filmová pohádka princezna ze Zlatou hvězdou tradičně patří k vánočnímu období, já ji však v žádném případě nemusím. V podstatě totiž šíří nenávist. Toto dílo natočil v roce 1959 výborný režisér Martin Frič, herecké obsazení je slušné, Martin Růžek jako král Kazisvět, František Smolík coby král Hostivít nebo Jiří Zima v roli prince Radovana. To jsou plusy, Jenomže to ještě nic neznamená, ona i skvělá německá režisérka Leni Riefenstahlová točila řemeslně dokonalé filmy, bohužel často poplatné nacistické ideologii. A jiní renomovaní tvůrci zase posloužili komunistické ideologii. Obojí je moc špatné.

Je fakt, že na webu ČSFD převažují u tohoto díla kladná hodnocení recenzentů, ale objevují se i kritická. Například Othelllo k tomu napsal. „Asi nejblíž Mrazíkovi, co se kdy česká pohádka dostala. Tou svojí ubrblaností, dospělou infantilitou a naprostou odtržeností od reality jde vlastně o zhmotnění stařecké senility, která vzbuzuje otázky, zdali ta nemoc vůbec existuje, nebo jde o nevratné poškození mozku generace mých prarodičů tím, že právě vyrůstali na této pohádce.“

Berg 12 míní: „Umělý veršovaný text, téměř nulový děj a akce, pohádkový motiv vesměs žádný, nepříjemná, místy téměř psychotická nepohádková hudba, nesympatičtí hlavní představitelé. To byl můj dětský obraz o této pohádce. Bohužel, za ta léta se moc nezměnil.“

Princezna Lada před zlým králem Kazisvětem, kterého odmítá za manžela, uteče do země prince Radovana, kde se nechá inkognito zaměstnat jako pomocnice v kuchyni. Dorazí za ní i Kazisvět, který ji pozná, princ Radovan jej však porazí v souboji na meče. Pak dorazí Ladina služebná a oznámí, že Kazisvět byl v její zemi poražen a s hanbou musel utéct.

Recenzent Kinderman to zhodnotil brilantně.“Král Kazisvět (M.Růžek) jako prototyp západoněmeckého revanšisty aneb Jen další dávka ideologie v pohádkovém rouše. Hvězdička za ten erotický (exotický?) taneček.“ Rázná Sulimo film rovnou označila za odpad. „Kdysi dávno jsem tuhle pohádku zbožňovala, asi jako většina uživatelů (což je docela hanba), když Vám pak dojde, proč byl Růžek v zrzavé paruce a ke všemu ještě z boží vůle král, musíte film ohodnotit odpadem, dokonce velice toxickým, a zároveň si říkat, cože to máte za rodiče, že Vám to vůbec pouštěli. Holt ideologický vliv se na národ aplikuje již od kolébky, fuj.“

Kinderman a Sulimo mně mluví z duše. Princezna ze Zlatou hvězdou je ideologickou šíleností komunistické produkce. Král Kazisvět v podání Martina Růžka opravdu připomíná „příšerného Němce“, jehož hlavním cílem je ubližování dobrým lidem a vyhrožování svému okolí, že jejich zemi vyplení. Sulimo naznačuje, že Kazisvět představuje císaře Zikmunda lišku ryšavou, odvěkého „nepřítele Čechů“. A také jeho vojsko nápadně připomíná křižáky. Také scéna, kdy Ladina chůva říká, jak Kazisvěta s armádou z Hostivítovy země hnali všichni, všechen lid, jaksi připomnělo husity v jejich spravedlivém boji proti hroznému nepříteli plenícím českou zemi. To je však komunisticky hloupé vytváření nepřítele v dávno překonaném klišé, zlí němečtí křižáci a hodní čeští husité, Přitom i husité ve skutečnosti vraždili, drancovali a loupili. Jedná se tedy o účelové vytváření nenávisti k vymyšlenému nepříteli.

Nicméně Martin Růžek coby představitel krále Kazisvěta ztvárnil tuto roli opravdu dokonale. Jak je uvedeno na webu prazsky.denik.cz, děti se ho kvůli tomu bály a dospělí si před ním uplivovali nebo mu nadávali. Inu, děti se ještě dají pochopit, ovšem dospělí, kteří nerozumí rozdílu mezi rolí a jejím představitelem, jsou minimálně k politování. Já se domnívám, že jenom ti největší primitivové to nedokáží odlišit. Doufám, že jich moc není.

Řekl bych, že mezi rudými agitkami Pyšná princezna a Princezna se zlatou hvězdou je pouze jeden rozdíl. Ta druhá je barevná.

