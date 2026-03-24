Premiér Babiš svoji zbabělostí a ústupky antivaxerům ohrožuje zdraví lidí
Není to nic jiného než populismus a bezpáteřnost nejhrubšího zrna. A je potřeba to říci natvrdo: „Pokud omezíme očkování, budou umírat lidé!“ Přitom ještě v listopadu 2021 podle webu vlada.gov.cz premiér v demisi Andrej Babiš a designovaný premiér Petr Fiala na společné tiskové konferenci ve Strakově akademii podpořili projekt iniciativy Lékaři pomáhají Česku s názvem Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomozme našim zdravotníkům.
Nyní však premiér Babiš obrátil o 180 stupňů a pod nátlakem pavědeckých fanatiků z koaliční SPD podle webu novinky.cz rozhodl, že škrtne 100 milionů korun na propagaci nepovinného očkování. Podrazil tak evidentně šéfa resortu zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) patřícího k nejschopnějším ministrům v jeho vládě. Ten přitom potvrdil v České televizi, že strategii měnit neplánuje. Připustil, že na propagaci nepovinného očkování půjde méně peněz ze státních prostředků, ale resort ho bude podle něj propagovat dál. Změny v úhradě očkování ze zdravotního pojištění vyloučil.
Andrej Babiš dokázal, že ho nezajímají fakta, on pouze jede na vlně bezbřehého populismu, aby získal co nejvíce plusových bodů bez ohledu na to, že to může stát životy mnoha lidí. Třeba očkování proti chřipce totiž může u chronicky nemocných se sníženou imunitou, například u diabetiků, zabránit úmrtí. I sám prezident České lékařské komory Milan Kubek uvedl, že proočkovanost proti chřipce je u nás katastrofální a za téhle situace chce Babiš vzít peníze na podporu očkování.
Člověk se však nemůže pouze řídit hlasem lidu, protože ten může vést do pekel. K T. G. Masarykovi bývám často kritický, ale ve dvou záležitostech, ve sporech o rukopisy a v tzv. hilsneriádě, kdy stal proti většinovému mínění, má můj obdiv. Masaryk se nebál říci pravdu, že údajné vzácné národní památky, rukopisy královédvorský a zelenohorský, jsou falzifikáty. Odmítl také nesmyslnou teorii rituální vraždy, podle níž Židé potřebují ke svým obřadům krev křesťanských panen. Obávám se však toho, že Andrej Babiš by táhl v první řadě mezi těmi, kteří Masarykovi spílali do národních zrádců, posílali ho do horoucích pekel a nadávali do židovských zaprodanců. I kamenem na okno Masarykova bytu by si „pan premiér“ také jistě rád hodil. Je však potřeba naslouchat hlasům moudrých, nikoliv podvodných šarlatánů.
Učená společnost České republiky proto poslala otevřený dopis premiéru Babišovi: „Obracíme se na Vás v reakci na Vaše nedávná slova, kterými jste se vrátil k postupu své vlády v období bezprecedentní covidové pandemie. Pokládali bychom totiž za nešťastné, kdyby část veřejnosti došla k názoru, že komplikované politické rozhodování v krizových situacích je možné bez podpory expertů. Naopak je projevem zodpovědného státnického jednání využívat odborných podkladů.
Chceme i zpětně ocenit, jak Vaše vláda v mnoha situacích v průběhu krize naslouchala hlasu odborné obce od vakcinologů a lékařů po ekonomy a byznysmeny. A jak, mimo jiné skrze podporu a koordinaci očkování, výrazně přispěla ke snížení dopadů pandemie na životy a zdraví obyvatel České republiky. Role vlády a ministerstva zdravotnictví byla pro zvládnutí krize zásadní a nepostradatelná.
Především očkování je dlouhodobě a celosvětově pod útokem šiřitelů konspiračních teorií. Zatímco věda měří a vyhodnocuje a je schopna kritické reflexe, konspirátoři šíří stále stejné a dávno vyvrácené bludy a lži. Pro zdravou moderní společnost je potřeba setrvalé diskuse mezi politickou reprezentací a vědeckou obcí.
V této věci Vám, pane premiére, nabízíme osobní setkání s respektovanými odborníky v oblasti virových onemocnění a širších souvislostí epidemií.“
Také bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 na síti X přístup SPD k očkování kritizoval a zároveň podpořil svého následníka: „Když ale tito příznivci konspiračních teorií pavědeckými bláboly začnou tlačit na oslabení Národní očkovací strategie, tak reálně ohrožují životy českých občanů! Zde jednoznačně stojím za svým nástupcem na ministerstvu zdravotnictví - na Národní očkovací strategii nesahat!“
Jsou chvíle, kdy je potřeba odložit vzájemné spory a držet za jeden provaz, a toto je jedna z nich. Není možné, aby o tak vážných věcech rozhodovali nevzdělanci a populisté z okruhu Tomia Okamury a dalších.
Zdroje:
Jan Ziegler
|Další články autora
- Počet článků 3703
- Celková karma 17,16
- Průměrná čtenost 1694x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz