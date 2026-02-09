Přehnaně levné jízdné pro seniory a studenty je nezodpovědným populismem Babišovy vlády
Žáci, studenti a senioři by měli podle webu denik.cz cestovat levněji. Vláda ANO, Motoristů a SPD se chystá splnit jeden ze svých slibů z programového prohlášení. Konkrétně se jedná o zavedení slevy na jízdném ve veřejné dopravě v nehorázné výši 75 procent.
Jenomže to nebude zadarmo. Jak uvedl v rozhovoru pro web irozhlas.cz nový ředitel Správy železnic Tomáš Tóth, rozpočet jeho instituce bude snížen z původního návrhu 84,3 miliardy korun na 72,2 miliardy korun. To znamená, že některé klíčové stavební akce se odkládají na neurčito, z nichž asi nejdůležitější je výstavba posledního chybějícího úseku IV. železničního koridoru Nemanice – Ševětín s plánovanou rychlostí 200 km v hodině mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Jihočeši si tak na kvalitní cestování do metropole budou muset počkat. Pro ně tedy líp nebude. Odkládají se i další rekonstrukce například některých úseků na železniční trati Brno – Havlíčkův Brod, nádraží v Rakovníku atd.
Na zbytečné levnější cestování pro studenty a seniory přitom půjdou řádově miliardy korun navíc, protože větší slevy si vyžádají více peněz. Vláda premiéra Andreje Babiše o sobě tvrdí, že je středopravicová, ale pouze slovy, její činy dokazují levicové rozhazování. Zavádět taková zbytečná opatření v době rozpočtové krize, které prohlubují schodek státního rozpočtu, je hazardem s budoucností země.
Ekonomové upozorňují, že Česká republika vzhledem ke stavu státního rozpočtu a rostoucímu deficitu, který by měl na konci letošního roku činit 310 miliard korun, si nemůže dovolit rozhazovat. „Je to populistické opatření, které je drahé, aniž by mělo adekvátní přínos pro ekonomiku jako celek. Bude zajímavé sledovat, jak toto opatření vládní koalice ospravedlní v důvodové zprávě. Těžko ho lze opřít o sociální ohledy. Penzisté nejsou sociální skupinou nejvíc zasaženou chudobou. Toto ‚prvenství‘ patří samoživitelkám či samoživitelům s dětmi,“ reagoval na webu denik.cz hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Nehledě také k tomu, že mnozí penzisté a studenti jsou na tom dobře a takové vymoženosti ani nepotřebují.
Současné padesátiprocentní slevy pro žáky, studenty a seniory na jízdném v autobusech, vlacích a městské dopravě jsou podle odborníků rozumným kompromisem. Někteří finančníci dokonce navrhují, aby tyto plošné slevy byly zrušeny úplně.
Ostatně by to nebylo žádnou novinkou, v neblahé komunistické éře mohli senioři na zvýhodněné cestování po železnici zapomenout. Jak upozorňuje web zdopravy.cz, v dobách Československé socialistické republiky se důchodci netěšili žádným slevám, těch se v různém rozsahu dočkali až po roce 1989, a do té doby cestovali za plné jízdné! Slevy byly hlavně pro pracující a studující, například v podobě traťových dělnických či žákovských jízdenek. Nešlo však o žádné plošné slevy, které by se týkaly například víkendových cest studentů. Jednalo se pouze o cesty do zaměstnání a škol.
V každém případě je toto opatření nesmyslným populismem na úkor peněz daňových poplatníků.
Zdroje:
Jízdné v Česku mladým a seniorům zlevní o 75 procent. Rozhazování, míní experti - Deník.cz
Jak se cestovalo před 30 lety? Příplatek na rychlík, senioři bez slev a maximum 120 km/h - Zdopravy.cz
Nový ředitel Správy železnic: Rozpočty budou napjaté | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Jan Ziegler
Monarchisté si připomněli českého krále Karla Habsburského
Je to taková krásná strážnická tradice už od roku 2011, kdy se poprvé při příležitosti padesátých narozenin následníka českého trůnu Karla Habsburského sloužila v místním chrámu začátkem ledna slavná mše.
Jan Ziegler
Lidé v SSSR umírali hlady, ale Stalin záměrně posílal obilí do komunistické ciziny
Poválečný hladomor v SSSR v letech 1946 – 47 je méně známý než ty předchozí. Počet mrtvých se odhaduje na 1 – 1,5 milionu, převážně na Ukrajině. Většímu množství obětí opět zabránila pomoc ze Západu.
Jan Ziegler
Šéfka komunistů odmítla humanitární pomoc a projevila se jako ubožák šířící nenávist
Soudružka Kateřina Konečná dala na sociální síti najevo, že jí vadí sbírka na generátory pro Ukrajinu. V době, kdy ruští agresoři záměrné ničí ukrajinské elektrárny a lidé v krutých mrazech trpí v nevytopených bytech.
Jan Ziegler
Ruský stát jako gangster uloupil letiště Domodědovo a pod cenou prodal Putinovým blízkým
Je to jen další důkaz mafiánské podstaty putinovského Ruska, které nedokáže ochránit soukromé vlastnictví a podnikání v něm je životu nebezpečné. Rusku nevládne právo, ale státem organizovaný zločin.
Jan Ziegler
Podnikatelé zdůrazňují: Ukrajince potřebujeme, nenávist SPD ohrožuje českou ekonomiku
Šéf SPD Tomio Okamura nepřestává ve fanatickém tažením proti Ukrajincům v České republice. Ve své iracionalitě připomíná středověké inkvizitory a jejich boj proti kacířům a čarodějnicím.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Rychlobruslení na ZOH: Nikola Zdráhalová je v TOP 10, zlato má snoubenka Jake Paula
Mistryně Evropy Nikola Zdráhalová vstoupila na olympijských hrách v Miláně do závodu na 1000 metrů....
ODS bude letos v Brně kandidovat opět společně s TOP 09
ODS bude letos v komunálních volbách znovu kandidovat společně s TOP 09. Již v lednu o tom...
Hradecké uskupení Změna a Zelení půjde v Hradci Králové do voleb s KDU-ČSL
Královéhradecké uskupení Změna pro Hradec a Zelení bude v podzimních komunálních volbách v Hradci...
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...
Prodej Chata, 50m2, Říčany, Strašín
Říčany - Strašín, okres Praha-východ
2 790 000 Kč
- Počet článků 3676
- Celková karma 17,03
- Průměrná čtenost 1703x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz