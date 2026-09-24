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Předražené uhlí pro železnice, první republika byla prolezlá klientelismem a korupcí

Jan Ziegler
Meziválečné Československo si mnozí idealizují jako div ne ráj na zemi. Přitom v něm bylo spousta špíny a například na železnici se proti jiným zemím zbytečně utrácely stamilióny korun.

Zaujal mne článek Českého královského institutu, který se věnuje mizernému hospodaření státních podniků za tzv. první republiky. Obuvnický magnát Jan Antonín Baťa už tenkrát na konci třicátých letech minulého století upozornil na to, že Československé státní dráhy špatně hospodaří a každoročně více než půl miliardy korun (v přepočtu na současné poměry se jedná o miliardy korun) jsou promrhány bez užitku. Daleko lépe tenkrát ve dvacátých a třicátých letech hospodařily železniční správy Anglie, Belgie a dokonce i Polska, které měly srovnatelné náklady a polovinu nižší!

Myslím si, že svědectví J. A. Bati, který patřil ke světové podnikatelské špičce, je třeba brát vážně, to nelze jen tak odbýt mávnutím ruky. Znamenalo to, že Masarykovo a Benešovo Československo nebylo zase tak dokonalým státem, jak si někteří namlouvají, ale skandálů v něm bylo více než dost. Třeba taková Stříbrného aféra, která se rovněž týkala ČSD. V roce 1926 se na veřejnost dostaly zprávy, že Jiří Stříbrný, jeden z předních politiků první republiky, coby ministr železnic kupoval od svého bratra Františka, majitele dolu, uhlí pro lokomotivy za přemrštěné ceny.

Hlavní příčinou tohoto neblahého jevu byla zřejmě provázanost politických představitelů s podnikatelskou sférou. Československo v letech 1918 – 1938 sice bylo demokratickým státem, jenomže vzhledem k rozložení politických sil byly bez ohledu na volby u moci prakticky pořád stejné strany, z nichž nejmocnější byla ta agrárnická. Vlivní politici tak byli propojeni s podnikateli, kterým bez ohledu na podmínky přihrávali státní zakázky. Řekl bych, že Jiří Stříbrný měl akorát smůlu v tom, že bylo v něčích zájmu, aby se na jeho praktiky přišlo. V jiných případech se totiž nic nestalo. Pak se ovšem nelze divit tomu, že ČSD nakupovaly pro své lokomotivy předražené uhlí za peníze daňových poplatníků.

První republika špatně hospodařila, na železnici dovolila pochybné miliardové kšefty - Médium.cz

Autor: Jan Ziegler | čtvrtek 24.9.2026 16:26 | karma článku: 0 | přečteno: 20x
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Jan Ziegler

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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

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