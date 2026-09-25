Před 80 lety burcoval Churchill za sjednocenou Evropu proti komunistické tyranii
Prorocká slova důrazně varující před rudým zlem zazněla v projevu Sira Winstona Churchilla 19. září 1946 na curyšské univerzitě. „Musíme znovu vytvořit evropskou rodinu v regionální struktuře, která se bude jmenovat třeba Spojené státy evropské, a prvním praktickým krokem bude vytvoření Rady Evropy. Nebudou-li všechny evropské státy zpočátku ochotny nebo schopny vstoupit do unie, musíme přistoupit ke shromažďování a spojování aspoň těch, které chtějí a mohou. Záchrana obyčejných lidí všech ras a všech zemí před válkou a otroctvím musí být založena na pevných základech, vytvořená ochotou všech mužů a žen raději zemřít, než se podřídit tyranii.“
To je přesně ono, podstata komunismu spočívá v totální podřízenosti a mentálním i fyzickém zotročení člověka. Winston Churchill dokonale odhadl zrůdný rudý režim a začal proti němu důrazně vystupovat. Prosazoval tehdy vizi Spojených států evropských, ve stylu federace rovnoprávných národů, které považoval za účinnou protiváhu Stalinově říši zla. Dále si velice přál usmíření Německa s Francií, které považoval pro budoucí mírové uspořádání v Evropě za klíčové. Britský expremiér si rovněž dobře uvědomoval, že komunisté používají všech dostupných prostředků včetně vražd a teroristických akcí k nastolení své hrůzovlády. Zpočátku sice považoval sovětského vůdce za válečného „přítele“, ale pak došel k správnému závěru, že Stalin je obyčejným podvodníkem, který nedodržuje svoje sliby a porušil smlouvu z Jalty.
Už předtím 5. března 1946 pronesl svůj slavný projev při přebírání čestného titulu na fultonské Westminsterské koleji, menší univerzitě ve státě Missouri. Přihlíželo mu tři tisíce lidí včetně tehdejšího amerického prezidenta Harryho Trumana. V něm mimo jiné řekl.
„Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu byla přes kontinent spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy: Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie. Všechna tato vynikající města a jejich obyvatelé podléhají v té či oné formě nejen sovětskému vlivu, ale i velice tuhému a v mnoha případech rostoucímu poručníkování Moskvy...Téměř ve všech případech byl nastolen policejní stát a prozatím nikde, s výjimkou Československa, neexistuje skutečná demokracie…To není osvobozená Evropa, za jakou jsme bojovali.“
Podle jaltských dohod se měly v evropských zemích konat po osvobození svobodné volby, což však v sovětském bloku s výjimkou Československa (to dostalo odklad do února 1948) v roce 1946 nebylo dodrženo. V Polsku, Maďarsku a sovětské okupační zóně v Německu byla vítězství komunistů dosažena zfalšováním voleb. To všechno Churchill věděl a burcoval demokraty před rudým nebezpečím. Ve východní Evropě byla spuštěna železná opona, která ji oddělovala od svobodného světa. Je jasné, že v SSSR si Churchill vysloužil obrovskou vlnu nenávisti a přímo od Stalina pak nálepku válečného štváče. To však pro něj bylo vyznamenáním, jelikož komunisté si představují mír tak, že jim všichni ustoupí, budou se řídit jejich narativy, kdežto oni si mohou dělat, co chtějí, a agrese proti jiným zemím prohlašovat za internacionální pomoc. A když se někdo jejich praktikám postaví, ihned je válečným štváčem.
Částečně ovšem Churchill narazil i v USA, kde stále byli na vlivných místech lidé, kteří prosazovali politiku ústupků vůči SSSR. Jedním z nich byl i ministr obchodu Henry Wallace. Ten a další jemu podobní byli ochotni obětovat svobodu a suverenitu desítek milionů lidí ve východní a střední Evropě výměnou za klid zbraní mezi Washingtonem a Moskvou, přičemž nebrali ohled na brutální realitu stalinských čistek a pracovních táborů. Naštěstí se po smrti Franklina D. Roosevelta stal americkým prezidentem Harry S, Truman, který společně s Churchillem patřil k stoupencům tzv. zadržování nástupu komunismu a stoupence rudých dokázal v Americe odstavit na vedlejší kolej.
Winston Churchill měl nepochybně pravdu ve své předpovědi, že Sovětský svaz v obsazených tedy spíše okupovaných zemích (včetně tehdejšího Československa) zlikviduje svobodnou společnost a nastolí teroristické totalitní režimy řízené z Moskvy. Svými výzvami po rozhodné a pevné alianci Západu výrazně přispěl ke vzniku NATO a k tomu, aby se komunismus nešířil do dalších zemí.
Naprosto pravdivý a výstižný je citát ze závěru fultonského projevu. „Naši ruští přátelé nic tak neobdivují, jako sílu.“ Je třeba si také uvědomit, že Churchillovy vize platí z velké části i pro současný ruský mafiánsko zločinecký režim diktátora Vladimíra Putina.
Zdroje:
Před 75 lety vznikl termín „železná opona“. Poprvé ho ve svém projevu zmínil Winston Churchill | Radiožurnál
▶ „Napříč celým kontinentem byla spuštěna železná opona“. Před 75 lety varoval Churchill před rozpínavostí Sovětského svazu — ČT24 — Česká televize
Chcete vyvolat válku proti Rusku, osočila Moskva před 80 lety Churchilla – Deník.cz
Dějiny 20. století, Paul Johnson, nakladatelství Rozmluvy, Praha 2008
Evropa (Dějiny jednoho kontinentu), Norman Davies, nakladatelství Prostor, Praha 2005
Jan Ziegler
Předražené uhlí pro železnice, první republika byla prolezlá klientelismem a korupcí
Meziválečné Československo si mnozí idealizují jako div ne ráj na zemi. Přitom v něm bylo spousta špíny a například na železnici se proti jiným zemím zbytečně utrácely stamilióny korun.
Jan Ziegler
Zfalšované ruské volby pod taktovkou Kremlu, volební komise jsou dělníci podvodů
Věřit ve spravedlivé volby v putinovském Rusku je to samé, jako věřit v panenství sociální pracovnice na silnici E 55. Obojí je naprosto vyloučené. I nedávné volby do Státní dumy byly masivním podvodem.
Jan Ziegler
Šílené Babišovy nápady by zdražily bydlení pro mladé rodiny s dětmi
Premiér Andrej Babiš propadá do čirého zoufalství a neví, jak by vybruslil ze svých předvolebních slibů, že bude líp. Ono totiž není, ceny bydlení patří k nejvyšším v Evropě a úrokové sazby hypoték rostou.
Jan Ziegler
Před 40 lety zavraždili českoslovenští pohraničníci na německém území místního seniora
Byl to jeden z mnoha odporných zločinů komunistů. Důstojník Bundeswehru ve výslužbě Johann Dick byl vášnivým pěším turistou a to se mu stalo osudným. Stal se obětí rudého totalitního režimu.
Jan Ziegler
Komunisté uloupili prosperující ekonomiku, kterou pak zdevastovali
Rudí se chlubí cizím peřím, že prý za nich jsme uměli všechno vyrobit. Tak leda houby s octem. Ty skvělé firmy, kterými se tak rádi chlubili, tady vznikly převážně už v éře habsburské monarchie.
|Další články autora
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží
Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Velký návrat české fantasy: Marek Lambora přijde o dceru a rozpoutá boj s časem
Česká fantasy série Princezna zakletá v čase se vrací a tentokrát má jít pořádně do tuhého. Třetí...
Gentlemani 2 jsou ještě šílenější. Eddie jde na dřeň a Netflix už chystá 3. řadu
Seriál Gentlemani na Netflixu pořád neskutečně trenduje. Děje se tak navzdory faktu, že je jeho...
Hrad Sovinec láká na prodloužený víkend plný šermířů, sokolníků a útrpného práva
Hrad Sovinec na Bruntálsku zve na závěr září na celodenní festival historie, šermu a kejklířství s...
Spolek vedený zastupitelem napadl povolení na stavbu sportovní haly v Kroměříži
Jde o jednu z největších investic v Kroměříži za dlouhá léta. Nová sportovní hala má stát v...
Ohlušující stroje na obloze, vojáci a pozemní technika v moři diváků
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
- Počet článků 3794
- Celková karma 17,08
- Průměrná čtenost 1665x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz