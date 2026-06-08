Pravnuk Otce národa: „Palacký by podpořil Ukrajinu a smíření s Němci“
Nedávno jsme si připomněli 150 výročí úmrtí jedné z nejvýznamnějších českých osobností všech dob - Otce národa Františka Palackého, který zesnul 26. května 1876. Byl to moudrý člověk, stoupenec austroslavismu, který viděl budoucnost českých zemí ve federativně uspořádané rakouské monarchii. Tu bral jako adekvátní protiváhu Německu a Rusku. „Kdyby nebylo Rakouska, museli bychom si je vymyslet,“ zní jeden z jeho známých výroků. Opakovaně varoval před nekritickým falešným panslavismem, který považoval za nástroj Ruska, jak zotročit ostatní Slovany. K carskému ruskému impériu se vůbec stavěl odmítavě.
„V Rusku je tradice imperialismu a základní hodnoty jako lidskost tam prostě chybí. Rusko se chová surově nejen kvůli Putinovi, ale zoufalý je i pohled na zdeformovanou ruskou masu. K tomuto by Palacký přistupoval velmi kriticky,“ odpověděl v rozhovoru s Radkem Bartoníčkem na webu zpravy.aktualne.cz Václav Macháček-Rieger, pravnuk Františka Palackého, na otázku, zda by Palacký stál za Ukrajinou.
Tuto svoji úvahu Macháček-Rieger dále rozvinul v komentáři pro web Forum24.cz., v němž putinovský režim vůbec nešetřil. „S vrahy se nevyjednává...Surově a zákeřně napadená Ukrajina brání zcela přirozeně a statečně svoji svobodu a bojuje i za nás. To není pouhá válka, je to střet civilizací, dvou zcela rozdílných světů s rozdílnými hodnotami. Ta otřesná zločinná agrese imperiálního Ruska proti Ukrajině má své kořeny v samotné ruské podstatě už po celá staletí. Kult násilí a krutosti, surovost, pýcha, nadřazenost či dokonce spasitelství, to jsou tradiční fenomény velké části po staletí devastované, zastrašené a militarizované ruské společnosti, bez ohledu na to, jaký tam právě panuje režim. A byl to právě Palacký, kdo před tímto ruským imperiálním nebezpečím už dávno rázně a jasně varoval,“ zdůraznil.
Za zhoubný pro lidskou civilizaci považoval František Palacký i komunismus, pro něhož neměl dobrá slova, jak uvádí web plus.rozhlas.cz. „Komunismus, byť i bez krvavého boje všech proti všem provésti se dal, uvedl by v krátce celé pokolení lidské do stavu zhovadilosti, obracením Darwinovy smyšlenky zrovna naruby,“ zhodnotil příkře Marxovo učení.
Macháček-Rieger má jasno, i v tom, zda by Palacký, pokud by žil v současné době, podpořil usmíření se sudetskými Němci. „S čistým svědomím vám můžu říct, že by určitě stál na straně smíření,“ sdělil v již zmíněném rozhovoru a pokračoval lítostí nad tím, že v české společnosti jsou tendence, které zavání podle něj slepým nacionalismem, majícím k usmíření hodně daleko.
„Vezměte si, že se Palacký přiženil do české rodiny, kde se mluvilo německy. Dvojjazyčnost byla v 19. století naprosto běžná. Jeho zeť Rieger mluvil ve své nejslavnější parlamentní řeči německy. A mluvil německy lépe než mnozí Němci a byl velmi oceňovaný,“ argumentoval s tím, že Němci žili v Čechách stovky let a nelze o nich mluvit jako o nepřátelích. Otec národa by si jistě byl vědom toho, že historii nelze zužovat na kratičký úsek sedmi let.
Je moudré si připomínat významné postavy české historie, ke kterým František Palacký určitě patří, a jejichž názory mají trvalou platnost. Skutečný Palacký je také někdo úplně jiný, než nám ho vykreslovala komunistická propaganda.
Zdroje:
Historická šlechta › Palacký, František *1798 † 1876
Palacký by stoprocentně podpořil Ukrajinu. A také usmíření s Němci, tvrdí jeho pravnuk – Aktuálně.cz
Palacký není jen tváří z tisícikoruny. Jeho varová... | FORUM 24
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