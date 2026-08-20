Pozor na šmejdy, jsou na telefonu, vyhrožují a zastrašují
Scénář je jednoduchý, někdo Vám zavolá, představí se, že je ze společnosti B2M a nabídne nějakou službu, vy ho třeba odbudete ze slovy, no dobrá a podobně, jenomže oni to berou jako objednávku, ihned pošlou fakturu s krátkou dobou splatnosti a pokud ji odmítnete zaplatit, nastupuje kolotoč zastrašování a vyhrožování. Nevyžádané výhružné telefonáty i několikrát denně, někdy i opakovaně krátce za sebou, a často až nepochopitelné chování, když vám řeknou, máte pět dnů na to, abyste zaplatili, ale i během těchto pěti dnů opakovaně volají a vyhrožují, abyste uhradili smyšlený dluh.
O způsobech společnosti B2M.CZ mně osobně poskytla písemné svědectví publicistka Klára Votavová z Prahy „Naše zkušenost je taková, že můj otec se dlouhá léta živil jako živnostník na volné noze, jako překladatel a tlumočník. Vždy zároveň spravoval rodinné finance a máma o nich neměla moc přehled. Někdy v roce 2023 jsme si uvědomili, že se jeho mentální stav zhoršuje, mimo jiné se stále hůře vyjadřoval a vyvstala otázka, jestli vůbec dokáže překládat. Máma s bratrem si v létě všimla, že tátovi chodí faktury od společností AAA poptávka, B2B a B2M.cz, vždy třeba na 7000 korun. Zjistila jsem potom, že AAA Poptávka a B2M.CZ měly stejného jednatele, pana Petra Valeše. Poté, co to doma prasklo, jsme udělali velkou revizi rodinných financí. Zjistili jsme, že táta těmto firmám dohromady poslal necelých 50 tisíc. Inzeroval tam svoji práci, protože se zhoršujícím se zdravotním stavem a schopnostmi přišel o své původní klienty. O dva měsíce později byl táta diagnostikován s frontotemporální demencí, která jako první postihuje právě řeč. I kvůli příkladům, jako je můj táta, si myslíme, že by ani u živnostníků nemělo být možné uzavírat smlouvy pouze ústně přes telefon.“ To je dost důležitý faktor, nemocní lidé se sníženou schopností vnímat realitu pořádně neví, co vlastně dělají, co se po nich chce, a dá se toho snadno zneužít.
Dále uvádím některé další z mnoha stížností na praktiky společnosti B2M, které mně rovněž poskytla Klára Votavová. Jména stěžovatelů jsou autorovi textu známá.
- „Otravují každý den, vůbec si neuvědomuji, kdy se mnou mluvili a co po mě chtějí“
- „Neměla jsem vůbec tušení, že lze uzavřít smlouvu tzv. DISTANČNĚ... Ani pracovník, sekterým jsem hovořila, se nezmínil o tomto způsobu uzavření smlouvy, kdyby ano, určitě bych nic neodsouhlasila. Fakturu nejsem schopna v této výši v současnosti zaplatit… Zvedli mi nájem o 2 000,- Kč což je poměrně dost, fa za nabídku je 6 942,- Kč. Což pro mne v tu chvíli bylo nemožné zaplatit.“ (samoživitelka)
- „A tak manžel se podíval, respektive já, on totiž na web nechodí a bylo mu sděleno, že musí zaplatit předem 4828 Kč. To vůbec neřekli do telefonu. Manžel si totiž nepřeje od nich nic, protože jde dělat do ciziny. Oni sdělili , že musí částku ihned zaplatit, jinak že to půjde právní cestou. Manžel sdělil, že na to nemáme peníze, ale už přišel další výhružný dopis. A sdělili, že odstoupit se může za 2 dny. Manžel je bezradný, nemáme na vyhazování peníze.“
Další záznam je z facebookové skupiny B2M jsou šmejdi. „Po několika telefonátech se zástupci firmy B2M.CZ (neboli ePoptavka.cz), po několika e-mailech, kde jsme si vysvětlovali, kde k celému nedorozumění došlo, jsem obdržel nejdříve e-mail z domény „Hledat.cz“, že společnost B2M.CZ eviduje neuhrazenou pohledávku ve výši 4.000 korun bez DPH a následně také telefonát, kde mi bylo doslova vyhrožováno, že pokud fakturu neuhradím, bude po čtyřiceti dnech předána společnosti, která vymáhá pohledávky a že se mám připravit na daleko vyšší částku, než 4.000 bez DPH. Znovu jsem se pokoušel vysvětlit celou situaci, opět bezúspěšně. Vše nasvědčuje tomu, že obchodní model společnosti B2M.CZ je založen na podivných obchodních praktikách a následných výhrůžkách.“
Na webu vasestiznosti.cz je uvedena záležitost dalšího ze stěžovatelů na firmu B2M Václava Kozáka. „Po telefonickém hovoru došlo k vystavení faktury na služby, které jsem neodsouhlasil, pouze jsem si vyslechl info. Na rozmyšlenou jsem dostal 2 dny. Okamžitě jsem je informoval že nestojím o služby nabízené, že jsem nesouhlasil s uzavřením smlouvy a žádám o smazání osobních údajů. Prvně požadovali zaplacení 50% celkové částky z faktury, nyní chtějí opět 100% za služby,které jsme neobjednali a oni nedodali a ani jsem žádnou smlouvu nepodepsal. Neustále agresivně otravují a volají několikrát za den, z čísla +420 778 ... ... na které se nedá zavolat zpět.“
Svoji zkušenost s B2M popsala i Markéta Glaserová z Tábora: „Moje advokátka jim posílala zprávu datovkou (že mě právně zastupuje a předkládala nějaké argumenty). I přesto furt kontaktují mě. Když mi posledně volali, řekla jsem jim už snad po páté, že jsem v této věci právně zastoupena a ať kontaktují ji. Řekla jsem jim, že zprávu mají v datovce a oni že „dobře“. Pořád mi ale posílají emaily a SMS, ať uhradím fakturu nebo to předají k vymáhání a blabla. A k tomu dopisu od advokátky se už přes více jak dva týdny nevyjádřili. Nakonec mi však po argumentech advokátky fakturu stornovali.“
„Takto se chovají pořád. Vyhrožují, obtěžují, ale na argumenty, zprávy z datovky atd. nereagují,“ souhlasí Martin Holzer, jeden z dalších bývalých „klientů“ B2M.CZ.
Na sociálních sítích se objevily názory typu, že zaměstnanci B2M.CZ (většinou to bývají podle hlasu mladé ženy) jsou nemyslící bytosti, co nemají v popisu práce řešit problém, ale pouze mechanicky omílají naučené fráze, nerespektují argumenty protistrany, vytvářejí nátlak a zastrašují.
Obecně také platí, že časem údajnou respektive spíše vymyšlenou pohledávku předají tzv. inkasní agentuře, společnosti LogiCall Česká republika, se sídlem v Krnově, a scénář se opakuje, časté telefonáty a mailem opakovaně zasílané výhružné výzvy k zaplacení s tím, že jestli tak neučiníte, předají to právnímu oddělení atd. Celé to působí jako pochybné nebo ještě horší spolčení. Nutno však zdůraznit, že tzv. inkasní agentury jsou pouhými soukromými subjekty, na úrovni zájmového spolku, které nejsou kompetentní rozhodovat o tom, jestli někdo dluží nebo ne. Takově spory mohou právně řešit pouze soudy a nikdo jiný.
Vyjádření, jak postupovat v takových případech, mně poskytla advokátní kancelář TFP Legal z Prahy. V jejich stanovisku se mimo jiné píše.
„Pokud jde o otázku platnosti smlouvy uzavřené po telefonu a důvodnosti následně uplatněného nároku na zaplacení vystavené faktury, je nutné upozornit, že české právní předpisy až na výjimky umožňují uzavřít smlouvu v jakékoli formě (tj. i ústně prostřednictvím telefonu). V souladu s § 1725 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je dohodnut její obsah, tj. V okamžiku, kdy jedna strana smlouvy učiní konkrétní nabídku a druhá strana tuto konkrétní nabídku přijme, a to buď bez výhrad nebo s dodatkem či odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky. Též podstatný obsah ústně uzavřené smlouvy však musí být vymezen dostatečně určitým a srozumitelným způsobem, jinak se k takto uzavřené smlouvě dle § 554 občanského zákoníku nepřihlíží. Co je podstatným obsahem smlouvy a zda je určen dostatečně určitě a srozumitelně je však vždy posuzováno podle okolností konkrétního případu a typu uzavřené smlouvy; v případě ústně uzavřených smluv je toto navíc často spojeno se ztíženými možnostmi prokázání, na čem se smluvní strany (telefonicky) dohodly.
Skutečnost, že smlouva nebyla platně uzavřena však nemusí vždy znamenat, že dotyčná osoba (ať již spotřebitel či jiný podnikatel) nebude povinna následně vystavenou fakturu zaplatit - „šmejdi“ se nebojí vymáhat i nároky, které jsou neoprávněné a spoléhají na nevědomost lidí, případně na zastrašování a hrozby. Jak ostatně dokládají i naše bohaté zkušenosti s řešením obdobných sporů, včasná obrana je zcela klíčová. Obecně lze tedy doporučit, aby dotyčná osoba takto nedůvodně vystavenou fakturu nehradila a podnikateli písemně oznámila důvody, proč fakturu považuje za nedůvodnou. Nelze totiž vyloučit, že již takto vyjádřený nesouhlas odradí podnikatele (obzvlášť v případech podvodných telefonátů) od dalších kroků, jako je např. podání žaloby k soudu...
Pokud jde o případné nátlaky ze strany podnikatelů (např. časté obtěžování nevyžádanými telefonáty), pak tyto praktiky mohou s ohledem na konkrétní okolnosti naplnit znaky nekalé soutěže ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v takových případech lze doporučit, aby se spotřebitel obrátil na Českou obchodní inspekci, coby dozorový orgán státní správy.“
Obecná rada na závěr: „Pokud se dostanete do situace, kdy na vás obchodník po telefonu vyvíjí nátlak, který je vám nepříjemný a vy nevíte, jak situaci řešit, obraťte se na advokáta.“ specialistu, který převezme komunikaci s danými „obchodníky“, případně účinně poradí, jak řešit konkrétní situaci (která se může vždy případ od případu lišit). Zcela klíčové je vše řešit včas.“
Novinářka Klára Votavová pak upozorňuje na důležitý fakt, smlouva uzavřená telefonicky s jakoukoliv společností je neplatná, pokud za ní nevystupuje oprávněná osoba. „V tomto případě je podle Obchodního rejstříku za firmu oprávněn jednat pouze jednatel a majitel Petr Valeš a nikdo jiný. Pokud jste mluvili s někým, kdo tvrdil že je ze společnosti B2M, aniž vám Petr Valeš prokazatelně sdělil, že ho dotyčný může v jednání zastupovat, pak dotyčný jednal neplatně a cokoli jste si řekli, je nezávazné, nemá to povahu smlouvy, protože jste nejednal s jednatelem a nemohl tušit, zda dotyčného pověřil zastupováním. U soudu nemá šanci uspět, faktury můžete zahodit a nějaké vyhrožování „postoupením pohledávky třetí straně“ ignorovat.“
Z vlastní zkušenosti pak mohu doporučit takový postup, faktury zahodit. veškeré vyhrožování ignorovat a druhé straně sdělit jasně, že pokud má problém, ať to dá soudu, že nic jiného neuznáváte.
Ředitel společnosti B2M Otto Kočí ale popírá, že by zaměstnanci společnosti porušovali zákon a vystupovali vůči klientům nevhodně. Jednotlivá pochybení sice připouští, prý však nejde o záměr. „Ano bohužel se s tím setkáváme. Četnost takových problémů je v řádu desítek z celkového počtu zhruba 25 tis. klientů v ČR a 5 tis. klientů na Slovensku, které máme ročně. Nechci bagatelizovat počet, protože každá jednotlivá stížnost a reklamace našeho přístupu samozřejmě není v pořádku. Nejde o systém firmy, jde o lidské chyby. Pokud se lidská chyba vyskytne, prověříme hovor a chybu uznáme, včetně omluvy a stornování dané objednávky,“ uvedl už dříve pro Echo24 Otto Kočí.
Slušné firmy si získávají nové klienty solidními nabídkami, které jsou lepší než ty konkurenční, nikoli telefonickým zastrašováním, vyhrožováním a vymáháním nesmyslných pohledávek. Firmy, které tak činní si zaslouží největší opovržení a obecně pro ně platí označení šmejdi.
Zdroje:
VašeStížnosti.cz - B2M.CZ s.r.o.
B2M - 2. května 2019 - Černé ovce | Česká televize
Noví šmejdi. Pozor na telefonní hovory s ePoptávkou - Echo24.cz
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