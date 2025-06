Požádáte Putina o pomoc, hrozí Vám pokuty i vězení

Jakoby se Rusko vracelo do stalinistické éry. Pošlete do Kremlu stížnost nejvyššímu, že Váš dům je v havarijním stavu nebo že kvůli ocelárně se ve městě nedá dýchat. Výsledek? Brutální šikana, buzerace a vyhrožování!

Spoléhat se na Vladimíra Putina může být v Rusku nebezpečné. Místo pomoci se lidé mohou dočkat trestního stíhání. Článek na webu iDNES.cz upozornil na několik takových případů.

Bytový dům ve městě Bratsk v Irkutské oblasti byl již před deseti lety označen za nebezpečný a ohrožující životy lidí, kteří v něm bydlí. Úřady tento závažný problém neřešily, maximálně nabídly jeho nájemníkům náhradou podobnou ruinu. Holt, peníze musí jít na agresi proti Ukrajině a na opravy rozpadajících se baráků už jaksi nezbývají. Anastasii Šolochovové spolu s dalšími 20 obyvateli došla trpělivost. Letos v březnu zveřejnili video, v němž představují „domov hrůz“, přičemž prosí Putina, aby s tím něco udělal.

Šokujícím výsledkem ale bylo obvinění paní Šolochovové z diskreditace ruské armády a udělení pokuty v přepočtu přes devět tisíc korun.

Nelze se tedy divit, že ona z tohoto verdiktu dostala nervový záchvat. „Uvědomila jsem si jednu věc: ti, kdo jsou v Rusku u moci, nechrání lidi. Jsou to krysy, které pracují proti lidem. Místo aby nás z těch nebezpečných budov přestěhovali, tahají nás po soudech a pohřbívají nás pod pokutami. Na vlastní kůži jsem pocítila, kolik lidí tímto způsobem přivádějí k zoufalství.“

K něčemu podobnému došlo u Volgogradu ve městě Frolovo, kde lidé Putina upozornili na fakt, že tamní ocelárna zpracovávající kovový šrot a použité pneumatiky znečišťuje ovzduší tak, že lidé nemohou v noci otvírat okna a dusí se. Starosta města pak vzkaz na videu pro hlavu státu označil za nedovolené shromáždění. A podobně skončili i jiní aktivisté, kteří si stěžovali na nebezpečnou skládku či ropnou kontaminaci pobřeží okupovaného Krymu. Přesně to vystihla obyvatelka Frolova jistá Anastásia: „V současné době je nebezpečné cokoli říkat. Okamžitě vás označí za nepřítele lidu.“

Trochu mne to připomíná zážitek mého kamaráda Radka z Kuby, kde on cestoval vlakem z Havany do Santiaga de Cuba. Vlak už měl dávno odjet, jenomže nějaký člověk pořád cosi opravoval na lokomotivě. Když se ho nějaký Kubánec zeptal, kdy už konečně pojedou, tak se dočkal odpovědi. „A ty soudruhu máš snad něco proti revoluci.“

Toto patří k děsivým zprávám o stavu současného Ruska. Tato nešťastná země se vrací do dob nejhorší bolševické totality. Šílené je, že komunisté z hnutí Stačilo, mezi nimi jakýsi vidlák Sterzik (v tomto případě nomen omen) či Kateřina Konečná, Putinovu říši, kde neexistují opoziční média a jakýkoliv jiný názor je kriminalizován, nekriticky adorují. Na druhé straně však volají po svobodě projevu. Oni si však nemají na co stěžovat, vidlák neustále ve svých kydech útočí na vládu, vyhrožuje lidem s jinými názory likvidací a nic se mu dosud nestalo. A pomalu není dne, kdyby se soudružka Konečná neobjevila v některé z televizí. Na žádný útisk si tedy rudá banda stěžovat nemůže.

V Rusku jsou přitom lidé státem šikanovaní za to, když upozorní na hrozný šlendrián, který v něm panuje.

Na Rusy žádající Putina o pomoc zaklekávají úřady - iDNES.cz