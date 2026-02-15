Potvrzeno: Navalnyj nezemřel přirozenou smrtí, ale byl v Rusku zavražděn
Omyl je prakticky vyloučen, Současné putinovské Rusko je zločineckým státem, který se svými gangsterskými metodami vylučuje ze společenství civilizovaných zemí. Pokud nepřestane používat tyto nepřijatelné způsoby, bude s ním jakákoliv spolupráce velmi obtížná.
Ministerstva zahraničí Británie, Francie, Německa, Švédska a Nizozemska podle ČTK uvedla, že analýza biologických vzorků z těla Navalného, které byly z Ruska tajně dopraveny do zahraničí, „jednoznačně potvrdila přítomnost epibatidinu“. Tento jed pochází z kůže takzvaných šípových žab v Jižní Americe a v Rusku se přirozeně nevyskytuje. Lze jej však také uměle vyrobit v laboratoři, což byla podle evropských vědců s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou látka použitá na Navalného.
„Rusko vidělo v Navalném hrozbu. Použitím tohoto typu jedu ruský stát prokázal, jak opovrženíhodnými prostředky disponuje a jaký obrovský strach má z politické opozice,“ prohlásila britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová na Mnichovské bezpečnostní konferenci. „Zprávy o tom, že ruská vláda zavraždila Navalného, potvrzují to, co už víme: Putin používá atentát jako nástroj moci,“ uvedl k prohlášení bývalý český premiér Petr Fiala na sociální síti X Zdůraznil nutnost investic do evropské bezpečnosti. „Musíme zajistit, aby Rusko už nikdy nezískalo moc ohrožovat naši suverenitu,“ dodal.
Vdova po zavražděném Julie Navalná už loni v září uvedla, že její manžel byl v ruském trestaneckém lágru otráven, vyzvala k nezávislému vyšetřování a nyní se její slova potvrdila. Rozumní lidé opravdu neuvěří tomu, že relativně zdravý člověk zničehonic zemře v 47 letech. A proč také ruské úřady po několik dnů odmítaly vydat rodině Navalného tělo? Nyní je to jasné, aby zahladily stopy po zločinu, což se jim naštěstí nepovedlo.
On to také nebyl první pokus o odstranění Navalného. Jak uvádí web irozhlas.cz, už v srpnu 2020 byl podle lékařů z berlínské nemocnice Charité otráven látkou ze skupiny novičok a přežil jen díky svému dobrému zdravotnímu stavu. I tehdy stál za tímto pokusem o vraždu putinovský režim.
Je důležité si uvědomit, co jsou současné Rusko a především Vladimír Putin zač. Tento ruský diktátor je ve skutečnosti brutálním despotickým orientálním vládcem, který je pro udržení moci schopen všeho. Známý je jeho výrok, že rozpad SSSR byl největší geopolitickou katastrofou 20. století. A on dělá všechno proto, aby zvrátil historii, obnovil SSSR a nadvládu Ruska ve východní Evropě. Nezastaví se ani před vraždami a jejich pokusech, jak to dokázal v kauze Litviněnko nebo Skripal či při otravě ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka, který skončil se zohaveným obličejem. Autoři knihy Rusko v plamenech dokazují, že on musel nařídit výbuchy v roce 1999 v obytných domech v ruských městech, které provedla ruská tajná služba FSB, a při kterých zemřelo 307 lidí. Putin rovněž neváhal okupovat Krym, vyvolat nepokoje v Donbasu a zahájit agresivní válku proti Ukrajině, která už má na svědomí více než milion obětí.
Současné putinovské Rusko připomíná hitlerovské Německo třicátých let, a příkaz k vraždě Navalného dokonale zapadá do Putinova vzorce jednání. Tak jako němečtí nacisté nechávali vraždit antinacisty, například Rudolfa Formise v roce 1935 na Slapech, tak i putinovci sahají k podobným teroristickým metodám. Přední ruský opozičník, který navíc poukazoval na masivní zločiny a korupci putinovských papalášů, vadil a proto musel být odstraněn.
