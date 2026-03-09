Poslanec za hnutí ANO hrubě urazil a ponížil české válečné hrdiny a vlastence
„Mezi námi děvčaty, víte o tom, že v naší republice téměř nikdo, teda nikdo nechce bojovat. Mimochodem my jsme nikdy neválčili, možná Žižka, ten možná kdysi něco bojoval, ale my nechceme bojovat,“ prohlásil nedávno Brázdil. Jeho výrok samozřejmě vyvolal velké pobouření, protože je urážlivý a dělá z udatných lidí zbabělce.
Právem se do něj pustil historik a ředitel Muzea XX. století Petr Blažek. „Pan poslanec zřejmě nechodil do školy, jinak by nemohl nic takového říci. Češi samozřejmě ve svých dějinách mnohokrát bojovali, v rakousko-uherské armádě i v legiích, za druhé světové války v čs. zahraničních jednotkách na Západě i na Východě, a později třeba ve francouzské cizinecké legii v Indočíně. K Čechům patřili i vynikající vojevůdci, například maršál Radecký.“
Pan poslanec z Babišova hnutí ANO je sice lékařem, nikoliv historikem, ale tak jako by laici měli ovládat první pomoc, tak by měli lidé znát i základy českých dějin, což obojí náleží k obecným dovednostem a znalostem. Klišé, že Češi bojovali pouze za Žižky nebo naposledy v bitvě na Bílé hoře, jsou vážně jenom klišé, které mají k pravdě daleko.
Češi se mnohokrát osvědčili v boji a to jak v dobách habsburské monarchie, tak dřívějších i pozdějších. Například v prusko-rakouské válce v roce 1866 si čeští vojáci v řadách rakouské armády počínali velmi zdatně a mnozí z nich byli vyznamenáni za statečnost. Kromě jíž zmíněného maršála Radeckého příslušel k vynikajícím českých vojevůdcům též polní maršál kníže Karel I. Filip ze Schwarzenbergu, který patřil ke trojici, jíž se podařilo porazit samotného Napoleona. On to dokázal v roce 1813 v bitvě u Lipska, těmi dalšími dvěma byli ruský maršál Michail Illarionovič Kutuzov a britský polní maršál Arthur Wellesley, vévoda z Wellingtonu. Skvělým českým velitelem byl podle webu katolickenoviny.cz i Zdeněk Kašpar hrabě Kaplíř ze Sulevic, který roku 1683 sehrál klíčovou úlohu při úspěšné obraně Vídně před Turky. Ten dokonce během 62 dnů trvajícího obléhání dvakrát převzal vrchní velení, když byl hrabě Ernst Rüdiger Starhemberg kvůli zranění neschopen tento post vykonávat. Císař Leopold I. Habsburský pak ocenil Kaplířovy obrovské zásluhy tím, že mu na počátku prosince 1683 udělil maršálskou šerpu a hůl.
Statisíce Čechů bojovaly během staletí v mnoha střetech. Za I. světové války v rakousko-uherské armádě a v legiích, přičemž za císařské uniformě jich padlo asi 130 000, což bylo víc než činil celkový počet legionářů. Více se rozepisovat o hrdinství Čechů za II. světové války by bylo zbytečné, napadá mne však výstižný výkřik odvážných parašutistů, kteří zbavili český národ kata Reinharda Heydricha, kdy v červnu 1942 v obležené kryptě na výzvu nacistů ke kapitulaci rázně odpověděli. „Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!“
Příznivci současné vlády o sobě rádi prohlašují, že jsou vlastenci. Je ovšem divné, že stupidní výrok páně Brázdila urážející skutečné vlastence je tak nějak nechává chladnými. Bude to nejspíš tím, že to jejich slovní vlastenectví bude jak se říká na baterky čili o ničem.
Zdroje:
Olomoucký poslanec Brázdil z ANO urazil legionáře a válečné veterány. Češi nikdy nebojovali, tvrdil
Historická šlechta › Schwarzenberg, Karel I. Filip, *1771 † 1820
Radecký - Spolek Radecký Praha
Jan Ziegler
A vítězem se stává Václav Moravec
Přiznám se, Otázky Václava Moravce jsem už dlouho nesledoval, nějak už mne ty politické hádky nebaví. Takže konce tohoto pořadu nelituji ani se z něho neraduji. Život zkrátka půjde dál a pivo v Masnejch nezlevní.
Jan Ziegler
Bratr Karla III. Andrew je trestně stíhán, zbabělci Babiš a Okamura se kryjí imunitou
Druhý nejstarší syn královny Alžběty II. a bratr Karla III. vévoda z Yorku Andrew Mountbatten Windsor bude trestně stíhán bez ohledu na původ. Na rozdíl od českých politiků z ANO a SPD, kteří ze sebe papalášsky dělají nadlidi.
Jan Ziegler
Máme lepší potraviny než za komunistů, kdo je nekupuje, jeho problém
Nářky na špatné potraviny neuznávám, mohou si za ně lidé sami, protože je kupují. Kdyby je nekupovali, tak je logicky obchodníci nebudou prodávat. Jenomže šetřílci mají holt smůlu, za osm korun se špičkový jogurt koupit nedá.
Jan Ziegler
Zachránce Vídně před porobou v ní nesmí mít sochu, protože může podněcovat islamofobii
Přehnaná politická korektnost dostala opět zelenou. V rakouské metropoli vládnou socialisté a ti rozhodli, že socha polského krále Jana III. Sobieského ve městě být nesmí kvůli hrozbě náboženské nenávisti a protitureckých nálad.
Jan Ziegler
Chruščov odsoudil masového vraha Stalina, putinovské Rusko mu staví pomníky
Od roku 2015 do roku 2025 se v zemi objevilo na 75 nových Stalinových pomníků. Celkem je na začátku roku 2026 v Rusku více než 120 takových objektů. Pouze přibližně 10 procent se dochovalo ze sovětských časů.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Extrémní déšť rozpohyboval horské svahy v Jeseníkách. Vědci radí prevenci
Vydatné deště předloni v září spustily v Jeseníkách desítky bahenních proudů, které z hor do toků...
Zemřel cestovatel Leoš Šimánek, po stopách Jacka Londona objevoval svět
Klidný, vyrovnaný a neokázalý chlap, vypravěč i dobrodruh, s nímž bylo bezpečno. Vždy budil dojem,...
Na jihu Čech mírně stoupl počet nachlazených lidí s rýmou a kašlem
Na jihu Čech mírně stoupl počet nachlazených lidí s rýmou a kašlem. Nyní připadá 1148 případů...
Uzavřená lávka pro pěší u Svatošských skal se letos dočká kompletní obnovy
Lávka přes řeku Ohři u Svatošských skal v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les by se letos měla...
Prodej byt 3 + kk, 55m2, Mariánské Lázně
Lidická, Mariánské Lázně, okres Cheb
3 699 000 Kč
- Počet článků 3693
- Celková karma 17,28
- Průměrná čtenost 1698x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz