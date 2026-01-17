Pomník rudoarmějce nebude obnoven, Rusko nemá právo vměšovat se do našich záležitostí
Tohle si nesmíme nechat líbit, protože se jedná o nehorázné ruské zasahování do suverenity České republiky. „15. prosince přijaly městské úřady českého města Teplice pobuřující rozhodnutí zcela zlikvidovat památník věnovaný vojákům Rudé armády, který se nachází v městském parku,“ uvedla podle webu novinky.cz mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marja Zacharovová. „Domníváme se, že takové kroky české strany jsou naprosto nepřijatelné a jsou v rozporu s historickou pamětí,“ doplnila.
Podle Zacharovové je stržení památníku zradou památky společného boje Československa a SSSR proti fašismu. Vyzvala Prahu, aby „neprodleně přijala opatření k obnově památníku v Teplicích a k potlačení podobných rouhavých činů v budoucnosti“.
Já musím ocenit vystoupení primátora Teplic Jiřího Štábla (ANO) k této záležitosti. „Jde o to přistupovat k historii pravdivě, citlivě a v celé její šíři. Svoboda, ve které dnes žijeme, nebyla zadarmo. Bojovali za ni a umírali lidé různých národností, v různých armádách, v obou světových válkách. A zároveň víme, že po roce 1945 přišla další nesvoboda, útlak a totalitní režim, který si také vyžádal své oběti,“ řekl. Primátor Štábl dále dodal, že do budoucna by místo mělo připomínat každého, kdo za svobodu bojoval a položil život. „Bez ideologických nánosů, bez jednostranného výkladu dějin. Místo, které bude patřit lidem. Místo současné, důstojné, s úctou k minulosti, ale i s nadějí do budoucna,“ přiblížil svoji vizi. Nutno dodat, že tohle je velmi moudré řešení, připomenout si všechny statečné bojovníky za svobodu. Vandalismus není správný, ale co se stalo, nelze vzít zpátky. V každém případě nás Rusko nemá co úkolovat.
Hysterické chování paní Zacharovové je ovšem za hranou. Ona si musí především uvědomit, že Česká republika je suverénní zemí, která není řízená z Moskvy a tudíž nám nemá co diktovat. U nás také není totalita jako v Rusku, kde diktátor Putin rozhoduje o všem. Sochy rudoarmějců jsou většinou ve vlastnictví měst a obcí a jen ty mohou rozhodovat, co s nimi bude. Prezident ani česká vláda do toho nemají co zasahovat. Mohli by tak činit jedině v případě, pokud by došlo k poškození ruských vojenských válečných hrobů, které jsou chráněny mezinárodními úmluvami. To však není záležitost památníku v Teplicích, ani sochy maršála Koněva v Praze a ani jiných památníků Rudé armády v ČR.
Jak už dříve upozornil web ct24.ceskatelevize.cz, po nevyprovokované ruské agresi proti Ukrajině začaly být v České republice ve větší míře ničeny památníky Rudé armády. Vojenský historik Eduard Stehlík správně upozornil na fakt, že mezi rudoarmějci byli významně zastoupeni i Ukrajinci. Dokáži však rovněž pochopit, že pro mnohé lidi nejsou tyto památníky symbolem osvobození, ale okupace a nové poroby.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si mně získal svým výrokem, když uvedl, že naprostá většina Čechů má negativní vztah k Rusku s výjimkou pár naprostých pošuků. Za to mu tleskám. Pokud by však podobné nehorázné ruské vměšování nepřestalo, měl by si předvolat ruského velvyslance a důrazně se ohradit proti vměšování do vnitřních záležitostí ČR.
