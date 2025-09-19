Pomatený Rajchl chce válku NATO s Ukrajinou, SPD nepatří do vlády
„Vzhledem ke skutečnosti, že se Zelenskyj přiznal k tomu, že útok na ropovod Družba byl veden záměrem ohrozit energetickou bezpečnost Maďarska a Slovenska, jedná se dle Severoatlantické smlouvy, tak bych na místě Orbána a Fica vyzval NATO k ativaci článku 5 této smlouvy, tedy k neprodlenému podniknutí „takové akce, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti,“ napsal na Jindřich Rajchl na svůj facebook.
Začínám pochybovat o jeho duševním zdraví, To, co Rajchl napsal, jsou absolutní bláboly. O autorovi takového textu soudím, že buď to nemá v hlavě v pořádku, vůbec nezná právo či v honbě za voličskými hlasy proruských kolaborantů nemá žádné zábrany. Začínám pochybovat, že pan Rajchl absolvoval právnickou fakultu. Protože něco takového může napsat jen totálně hloupý a nevzdělaný člověk.
Z hlediska mezinárodního práva je Ukrajina napadenou zemí, má právo na obranu a zasahovat strategické cíle na ruském území, ke kterým patří i ropovod Družba. Ukrajina není ve válce s Ruskem agresorem, tím je Moskva. Rajchl tedy zaměňuje příčinu s následky, navíc evidentně nezná mezinárodní právo a už vůbec článek 5 Severoatlantické aliance, na který se odvolává.
Článek 5
Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti. Každý takový útok a všechna opatření učiněná v jeho důsledku budou neprodleně oznámena Radě bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, jakmile Rada bezpečnosti přijme opatření nutná pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Jasně se tedy v článku 5 píše o ozbrojeném útoku na jednu nebo více členských zemí NATO. Ukrajina ovšem žádnou takovou zemi nenapadla, takže něco takového vůbec nepřipadá v úvahu. Navíc nebýt ruského vpádu, nebyly by ani útoky na ropovody či plynovody. Každopádně by se něčemu takovému v Bruselu akorát vysmáli. Rajchl by prý chtěl být ministrem vnitra v nové vládě. Ovšem někdo takový, kdo hlásá evidentní právnické bludy, do vlády nepatří. Prezident Petr Pavel do ní takového člověka jmenovat nesmí. Rajchl kandiduje v rámci SPD spolu Trikolorou a Svobodnými do Poslanecké sněmovny. Pokud se od něj ostatní nedistancují, pak také nemohou být ministry. Koneckonců i rozumní členové hnutí ANO si to uvědomují a SPD a Stačilo za koaliční partnery nechtějí. Jeden z anoistů mi dokonce osobně řekl, že v SPD je příčetný a rozumný akorát Radim Fiala, jinak je to katastrofa.
Jindřich Rajchl se odkopal jako otevřený proruský kolaborant. Člověk, který v době, kdy ruské rakety zabíjejí na Ukrajině děti, neustále útočí na oběť agresora a hájí útočníka, je člověkem bez morálky a cti.
Zdroje:
NATO - Official text: The North Atlantic Treaty, 04-Apr.-1949
Rajchl už odhodil masku a otevřeně volá po kolabor... | FORUM 24
Rajchl chce, aby NATO zaútočilo na Ukrajinu - Manipulátoři.cz
Jan Ziegler
Německý historik dokazuje staletý krutý ruský útisk Ukrajiny
Martin Schulze Wessel patří k předním německým znalcům dějin východní Evropy a v knize Prokletí impéria skvěle popsal ruské imperiální ambice, které byly příčinou i současné ruské agrese proti Ukrajině.
Jan Ziegler
Laboratorní testy potvrdily: Navalnyj byl za mřížemi otráven. Je vrahem Putin?
Politický vězeň Alexej Navalnyj nezemřel ve vězeňské kolonii náhodnou smrtí. Vdova Julija Navalná nyní zveřejnila zprávu, že její manžel byl otráven. Lze jen těžko předpokládat, že by na jeho smrti neměl podíl ruský diktátor.
Jan Ziegler
Martina Navrátilová zvolila svobodu místo komunistického otroctví
Rudí ukázali svoji pravou tvář a za emigraci tenisové naděje se mstili jejím rodičům a dalším nevinným lidem. Bylo to od ní statečné rozhodnutí žít v normálním světě místo diktatury upírající lidem právo o sobě rozhodovat.
Jan Ziegler
Odporný Vidlák zneužil v politickém boji nemocného muže, ubohost největší
Předvedl fanatickou nenávist v tom nejhorším možném světle. Šéf hnutí Stačilo Daniel Sterzik příznačně zvaný Vidlák nemá před volbami žádné zábrany. Káže o morálce, přitom šíří zlo a chová se jako ten nejhnusnější podlý člověk.
Jan Ziegler
SPD a Stačilo jsou na straně agresivního Ruska a ohrožují naši bezpečnost
Komunisté společně s okamurovci hrozí našim spojencům zradou a novým Mnichovem! Poslanec za SPD Radovan Vích odmítl vyslat do Polska bojové vojenské jednotky v případě jeho napadení Ruskem. Stačilo chce rovnou vystoupit z NATO.
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela D5 u Rokycan
Hromadná nehoda sedmi vozidel uzavřela v pátek odpoledne dálnici D5 mezi sjezdy Ejpovice a Rokycany...
Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace
Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla,...
„Bezprecedentně brutální“. Ruské stíhačky letěly dvanáct minut nad Estonskem
Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut,...
Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl
O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3594
- Celková karma 20,04
- Průměrná čtenost 1729x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz