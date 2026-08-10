Polsko odmítlo udělit víza ruským volejbalistům, účinná zbraň proti agresorům
Varšava na výbornou! Rusko odmítá ukončit agresivní válku proti Ukrajině a vraždí ukrajinské civilisty včetně žen a dětí. Mezinárodní volejbalová federace (FIVB) přesto ruským volejbalistům dovolila návrat do mezinárodních soutěží. Ti dokonce měli hrát na mistrovství světa v září 2027, aniž by museli podstoupit kvalifikaci. Jenomže narazili.
Toto MS volejbalistů se totiž bude konat v Polsku, Poláci se proti FIVB vzbouřili a řekli jasně, že ruským sportovcům neudělí vstupní víza. Prezident polského volejbalového svazu Sebastian Świderski k tomu podle iDNES.cz uvedl: „Jako zástupce polského svazu a volejbalové komunity v Polsku bych vás chtěl informovat, že ve světle ruské agrese na Ukrajině v současné době nevidíme žádnou možnost organizovat sportovní soutěže za účasti ruských týmů a zemí, které agresi Kremlu podporují. Náš postoj je založen na principech morálky.“
Dále pak podle webu ua.news upozornil: „Nechápu, jak se by se mohl vůbec odehrát zápas Rusko–Ukrajina jako součást mistrovství světa. Kdo zajistí bezpečnostní opatření a převezme odpovědnost, pokud by, nedej Bože, něco stalo? Převezmou je ti, kteří rozhodli umožnit Rusům vstup? Já to rozhodně nemám v úmyslu,“ zdůraznil Świderski.
Rozhodný polský postoj pak přinesl své ovoce, když Rusko raději samo odvolalo účast svých volejbalistů z mistrovství světa v příštím roce. Polský olympijský výbor (POV) následně vyzdvihl, že ve své sportovní diplomacii drží společnou linii s pobaltskými státy a odmítá současný politický alibismus MOV a mnohých dalších mezinárodních federací, spojený s vítáním ruských reprezentantů zpět na mezinárodní scéně: „Jsme přesvědčeni, že oběť a agresor by neměli být společně na sportovních soutěžích,“ uvedl POV ve svém prohlášení.
Poláci, co se týče putinovského Ruska a jeho zločinné agrese proti Ukrajině, mají naprosto jasno a vládní koalice vedená Občanskou platformou i opozice v čele s PiS a prezident Karol Nawrocki sdílejí v tomto ohledu společné stanovisko, stojí na straně Ukrajiny, a podporují verdikt polského volejbalového svazu. Sám prezident Nawrocki svůj záporný vztah k současnému Rusku prokázal už dříve, když podle webu irozhlas.cz inicioval odstranění památníků Rudé armády v Polsku, které nejsou připomínkou osvobození, ale nové okupace z roku 1945.
V tomhle jsou Poláci – úžasný národ, kde jakákoliv kolaborace se zločinným putinovským režimem v Kremlu je absolutně nepřijatelná. A je vidět, že když se vůči Rusku zaujme razantní postoj, tak ono nakonec kapituluje. Polsko je svrchovaná a suverénní země a je jeho výsostným právem udělit či neudělit zájemcům vstupní víza. A pro neudělení má v tomto případě pádné důvody. Jak upozornil radiozurnal.rozhlas.cz, ruští sportovci mají silnou vazbu na stát, armádu a propagandu. „Zákaz účasti ruských sportovců na mezinárodních akcích je proto správný,“ míní expert na Rusko a náměstek ministra zahraničních věcí Jan Marian.
Poláci tak slouží jako vzor i pro nás. Víza jsou proti návratu ruských sportovců mocnou zbraní, kterou by v případě nutnosti měla využívat i Česká republika.
Zdroje:
Polsko se vzepřelo nařízení, ruským volejbalistům nedá víza - iDNES.cz
https://ua.news/en/sport/polshcha-vistupila-proti-povernennia-rosiyi-do-mizhnarodnogo-voleibolu
Polské úřady odstraní čtyři pomníky oslavující Rudou armádu. ‚Dávno už tu neměly stát,‘ říká historik | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Ruští sportovci mají silnou vazbu na stát i armádu, zákaz účasti na akcích je správný, říká expert | Radiožurnál
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