Politika: Pravicová alternativa k pseudopravici
To jsou stanoviska mimoparlamentní Konzervativní strany. Mnozí lidé si stěžují na to, že jim tady chybí autentická pravice. A mají svým způsobem pravdu. Přestává ji být ODS, která vychází příliš vstříc levicovým Pirátům, dělá jejich politiku a obětuje klasické pravicové přístupy. Prý, aby se k moci nedostali populisté. Jenomže, když bude politická strana zapírat svoje kořeny, tak naopak těm populistům pomůže k moci. To platí i pro KDU-ČSL, která se snaží zachránit „zelenáním“.
ANO zase sází na populistickou notu, slíbit všechno všem, a ono to nějak dopadne. SPD je to samé v menším provedení, a vysoké podpory v nezaměstnanosti, které prosazuje, rovněž mají k pravicovosti daleko. Motoristé mají sice v programu některé sympatické pravicové prvky, ovšem vláda, v níž jsou zastoupeni, nabízí druhý nejvyšší rozpočtový schodek v historii ČR.
Mnozí lidé říkají, jsem proti nelegální migraci, protože k nám nemůžeme pouštět lidi, kteří nerespektují naši kulturu, ale současně jsou proti ruské dobyvačné válce na Ukrajině.
A právě tato stanoviska zastává Konzervativní strana. Ruskou agresi proti Ukrajině odsuzuje a Česká republika by měla pomáhat napadené zemi, jak nejvíc může. Stejně tak je nekompromisní proti nelegální migraci. „Vidím dvě roviny, v kterých by mělo být zvažováno, ať již na úrovni jednotlivých národních států či celé EU, jak přílivu nelegální imigrace čelit. Jde o kombinaci represe a prevence. Represí samozřejmě míním podstatné zpřísnění ostrahy vnějších hranic a nekompromisní navracení imigrantů do míst, odkud vyšli,“ řekl předseda Konzervativní strany Jan Kubalčík, který také podpořil Židovský stát.
„Stejně tak Izrael je součástí Západu. Zaslouží si naši plnou podporu. Stydím se za ty, kteří upírají právo Státu Izrael bránit své občany, jejich majetky a svoji územní celistvost před stupňujícími se teroristickými útoky. Pohrdám těmi, kdo jsou připraveni Stát Izrael za tu opovážlivost, že se brání, navíc úspěšně, trestat...Představa, že by příslušníci vražedných komand Hamásu dokázali porazit Stát Izrael (Bože, to nedopusť!), mě děsí. To by znamenalo zánik tohoto státu a genocidu Židů.“
Rodinu tvoří podle konzervativců muž a žena, podnikání je potřeba podporovat a státní rozpočet má být vyrovnaný ideálně přebytkový. Členství v NATO podporují bez výhrad, k EU mají výhrady, i když plusy zatím převažují nad mínusy.
Pokud si budou konzervativci stát za svým programovými prioritami, mohli by v budoucnu být i významnější silou, než jsou nyní. Hodně jejich konkurentů si totiž myslí, že když se tak nějak ideově rozkročí směrem k dalším voličským skupinám, tak posílí. Výsledek ovšem často bývá opačný, přijdou o své kmenové příznivce a nové nezískají. Zvlášť, když některé politické strany se chovají jako pejsek a kočička, kteří pekli a dort a mysleli si, že když do toho dají všechny možné „dobroty“, vznikne úžasný produkt. Jak ale asi všichni víme, takhle to vážně nefunguje.
Předseda Kubalčík: Konzervativní strana hájí tradiční hodnoty, odmítá totalitu a socialismus - Médium.cz
Jan Ziegler
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