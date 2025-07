Politici slibují šílenosti, které by zničily naší zemi, je potřeba omezit volební právo

Předvolební show nabírá na obrátkách a volební lídři se předhánějí v tom, kdo pronese největší nesmysl. Postaví se stovky tisíc bytů, platy porostou do nebes atd. Má to jeden háček, to by neutáhli ani nejbohatší arabští šejkové.

Naposledy se předvedl šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který podle webu novinky.cz slíbil policistům nástupní platy 45 – 50 tisíc korun. Ale činí se i jiní, třeba Piráti slibují stovky tisíc nových bytů, jakoby už zapomněli na svoji zpackanou digitalizaci stavebního řízení, což zpomalilo povolování nových staveb. Stačilo pak každý rok hodlá zvyšovat minimální mzdu o tři tisíce korun. To je opravdu těžce mimo realitu, avšak na převlečené komunisty se důkladně podívám později.

Ekonomka Jana Matesová se na webu seznamzpravy.cz vyjádřila k rozjíždějící politické slibotechně s tím, že nápady typu třinácté důchody, nízké daně, nulové DPH na potraviny apod. by si nemohly dovolit ani nejbohatší státy světa. Jenom představy ANO by podle Matesové přišly státní pokladnu na zhruba 120 miliard korun ročně navíc. Přitom politické partaje si prý uvědomují nutnost šetřit. Zdá se mi však, že jakžtakž normálně se chovají pouze Motoristé, jejichž nápady na podporu živnostníků jsou střízlivé a rozumné.

Václav Klaus už dříve na svém webu upozornil na dopis Aloise Rašína adresovaný Edvardu Benešovi do Paříže. Tehdejší ministr financí v něm psal, že obyvatelstvo naší země stůně třemi těžkými chorobami:

- dvě třetiny lidí si myslí, že je bude živit stát;

- většina věří ve všemocnost státu;

- téměř všichni si myslí, že se svoboda obejde bez poslušnosti.

Současné postoje Václav Klause jsou mi většinou cizí, ale jsem rád, že na tento list upozornil. Bohužel, Alois Rašín měl pravdu a jeho zlatá slova mají trvalou platnost. I v této době mnozí lidé žijí v bludných představách, že stát se má o ně postarat. Smutné je, že i takoví jedinci mají volební právo.

Je třeba si to říci na rovinu, všeobecné volební právo, které každému přiznává právo volit bez jakýchkoliv povinností, je cestou do pekel. Vede akorát k nehoráznému populismu a nezodpovědnému chování ve stylu po nás potopa. Jsem proto rád, že na webu Dotyk.cz se objevily nápady na jeho omezení. Politolog Roman Joch přišel s myšlenkou, že aktivní ani pasivní volební právo by neměli mít státní zaměstnanci, podnikatelé žijící ze státních zakázek nebo důchodci. „Ti, kdo berou od státu peníze, nemají co rozhodovat o tom, komu a kolik se státních peněz – tj. peněz od daňových poplatníků – přiděluje,“ uvedl Joch v textu Proč demokracie zanikne. Podnikatel Ivo Toman pro změnu soudí, že volit by měli pouze ti, co platí daně.

„Vzhledem k tomu, že většina voličů je málo majetná, málo vzdělaná a v problematice vedení státu málo orientovaná, dochází ve společnosti postupně k etablování vlád, které slibují mnohem větší sociální výdaje, nežli mohou z výnosu daní bez rizika učinit,“ precizně upozornil na úskalí volebního práva pro všechny už před časem biolog a filozof Stanislav Komárek.

Názor pana Komárka je výstižný, politici v takové situaci hlásají populismus a předhánějí se v rozhazování veřejných peněz. Vyhýbají se proto i důležitým a nutným tématům, které by jim ovšem nepřinesly žádné body. Například i premiér Petr Fiala uvedl, že jeho vláda nebude otvírat téma zdravotnických poplatků, kvůli kterým ODS prohrála v roce 2008 krajské volby. To je moc špatně. Stejně je to tak i se zpoplatněním vysokoškolských studií, přičemž je známou skutečností, že absolvování vysoké školy sebou v budoucnu přináší větší příjmy, tedy s výjimkou vysoké školy života.

I pro mne je dost těžko přijatelné, že hlas úspěšného podnikatele nebo vědce má stejnou váhu jako hlas nemakačenka žijícího ze sociálních dávek. Na druhou stranu bych byl hodnější na seniory. Těm, kteří celý život poctivě pracovali a odváděli daně, by neměla být odepřena účast u voleb.

Myšlenka, že volit by neměli lidé, kteří jsou nějak finančně závislí na státu, je správná. V jejich zájmu nejsou úspory, ale masivní rozdávání peněz daňových poplatníků, ať to stojí, co to stojí. Volit by neměli také lidé, kteří neplatí daně, nesplácejí dluhy a jsou v exekuci nebo byli odsouzeni za úmyslný trestný čin.

Není možné se jenom dožadovat práv, je nutné také akceptovat povinnosti.

Zdroje:

Slibotechna. Na to by nemělo ani Lucembursko, hodnotí ekonomka sliby politiků - Seznam Zprávy

Babiš láká policisty na nástupní plat až 50 tisíc. Slibuje i valorizace - Novinky

Volební program Pirátů: Jaké priority čekat? | Volby 2025 | e15.cz

Už 110 let máme všeobecné volební právo. Sílí však snahy je omezit – Dotyk.cz

Motoristé proti Babišovi. Odmítají povinné EET - Seznam Zprávy

80 let od smrti Aloise Rašína | Václav Klaus